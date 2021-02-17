Парк Белая гора в Тивдии

Среди множества природных достопримечательностей Карелии особо выделяется Белая гора. Парк лишь в 2018 году получил официальный статус туристического объекта. Причем произошло это благодаря одному человеку — энтузиасту и любителю природы Илье Швецову. Детство Ильи прошло в этих краях, и они навсегда запали ему в сердце. Чтобы поделиться своими эмоциями и сохранить историю края бывший лесоруб занялся оформлением и благоустройством парка.

Хотя Белая гора менее известна, чем другая достопримечательность Карелии — Рускеала, в прошлом обе использовались для добычи ценного мрамора. Причем если в Рускеале получали пять сортов этого камня, то Тивдия Белая гора приносила целых семь разновидностей. Сегодня в парке установлены информационные щиты с краткой историей карьера. Также можно увидеть места, где добывали камень, и его остатки.

История достопримечательности

По одной из версий добычей местного мрамора еще в 17 веке занимались шведы. А более позднее «открытие» залежей произошло в 1757 году уроженцем острова Лычный, купцом Мартьяновым. Это было крайне своевременно, поскольку Петербург нуждался в строительном и декоративном камне. Поэтому спустя всего три года началась его полноценная добыча. В то время большинство работ производилось вручную. Чтобы отколоть большой блок, под скалой выдалбливался глубокий грот, после чего наверху бурилось несколько отверстий для закладки пороха. Работа была крайне трудоемкой — один человек держал бур, а второй бил по нему молотом. В день работники могли осилить около 70 см толщи камня. А пробурить нужно было шесть скважин глубиной до 25 метров.

Отколовшая глыба обрабатывалась тут же у подножия горы, на специально построенном камнеобрабатывающем заводе. А долгий путь протяженностью 600 км от места добычи до северной столицы огромные глыбы преодолевали по воде. Причем на это уходило порядка одного месяца. Уникальный по прочности и расцветке материал использовался для отделки Исаакиевского и Казанского соборов, Зимнего и Мариинского дворцов и других известных строений. Поскольку месторождение располагалось неподалеку от деревни Тивдия, мрамор часто назывался тивдийским. В числе прочих объектов, он использован для отделки станции метро Бауманская в Москве.

В 1979 году масштабная добыча мрамора в этих местах прекратилась. Это связано с недостатками старых технологий, когда в результате очередного мощного взрыва мраморный массив был поврежден. И не осталось целых крупных блоков, которые бы подошли для строительства.

Что посмотреть в окрестностях?

Сегодня старый карьер успешно превращается в новый туристический объект. Для этого обустроена удобная лестница из почти 100 ступеней, ведущих на мраморную скалу. И собран понтон с мотором для перевозки туристов через озеро из деревни Белая Гора. И все это сделано руками настоящего хозяина природного парка — Ильи Швецова.

Помимо заброшенных каменоломен и подъема на вершину горы можно осмотреть одноименную деревню с уникальной церковью из тивдийского мрамора. Она была построена в середине 19 века на месте старого деревянного здания. Это изящное строение с куполом и колокольней в византийском стиле спроектировал архитектор известного храма Христа Спасителя — Константин Тон. В советское время, как и многие другие религиозные сооружения, церковь была разграблена и использовалась в качестве клуба. Хотя старинное богатое убранство не сохранилось, само строение продолжает величественно возвышаться над деревней.

Любопытно, что в отличие от окружающих карельских деревень, Белая Гора заселялась русскими, что отразилась на ее архитектуре. Изначально здесь жили мастеровые, которые приехали с Урала специально для работы на месторождении.

Сейчас в селении тихо и красиво, хозяева многих домов бывают здесь только в теплое время года. Поэтому в этом месте можно сполна насладиться спокойствием и полюбоваться неповторимой природой — быстрой и порожистой рекой Тивдийкой и живописным Хижозером.

Как добраться до парка «Белая гора. Тивдийский мрамор»?

Добраться до туристического объекта достаточно легко. Парк расположен в Кондопожском районе Карелии (координаты: N62.577277, E33.959930). Из Петрозаводска нужно ехать по направлению к Мурманску до поворота на Тивдию. Затем двигаться через населенный пункт и далее по указателю до д. Белая Гора. Здесь следует ориентироваться на желтый баннер. Обычно паром отправляется с берега озера напротив д. 6.

В будущем в парке планируется экспозиция с информацией о добыче мрамора и образцами разных сортов, макетами камнеобрабатывающего оборудования. Но уже сегодня парк ждет первых туристов, готовых интересно и познавательно провести свое свободное время.