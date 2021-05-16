Калевальский национальный парк — уникальный образец первобытной северной природы. Это первый российский парк, основанный в новом тысячелетии. Природная достопримечательность расположена на севере Карелии в приграничной области.

История создания объекта

В 2007 году 744 кв. км таежной территории республики получили статус национального парка «Калевальский». Основная цель его создания — сохранение хвойных лесных массивов края. И обеспечение естественного места обитания фауны и флоры. Согласно приказу Минприроды РФ весной 2015 года парк стал частью заповедника «Костомукшский». Сегодня его территория используется как для научных исследований, так и в целях туризма.

Общие сведения о природном объекте

Парк — мозаика из лесов, рек, озер и болот — раскинулся на севере Костомукшского городского округа. Западная его часть имеет равнинный рельеф, а восточная — холмисто-грядовый с выходами гранитов и других скальных пород. Объект расположен на высоте 104,4–277,7 метров над уровнем моря. В парке находится порядка 250 рек и 400 озер. Самые крупные озера — Суднозеро и Нижнее Лабука, а реки — Вуокинйоки, Пирта, Куйто и Судно. Также на территории имеется водопад Кяунас. Несмотря на высоту всего 2,5 м трехрукавный падун завораживает красотой и живописностью.

Местность отличается достаточно суровым климатом и длительным периодом холодов. Температура морозного января в среднем составляет -13 С, а «жаркого» июля — +15 С.

Природа и достопримечательности

В парке хорошо сохранилась «изначальная» тайга, к которой относится 83% местной фауны. Это идеальное место, чтобы увидеть карельский ландшафт таким же, каким он был сотни лет назад. Здесь произрастают многие виды краснокнижных растений, например, редкая болотная орхидея — пальчатокоренник кровавый.

На территории парка насчитывается множество видов мхов и лишайников. Так, в глубине лесов в изобилии встречаются «бородатые» лишайники — маркер нетронутости природной среды.

В Калевальском парке проживают 38 разновидностей животных. Это типичные таежные белки, куницы, бурые медведи, лесные северные олени, росомахи и многие другие. Нетронутость привычного ареала обитания позволила сохранить их высокую численность. Хотя некоторые виды зверья встречаются достаточно редко. Это рысь, лисица, норка и выдра. А волки отмечаются лишь эпизодически. Строгий запрет не всегда мешает проникновению охотников-браконьеров, с чем успешно справляется местная охранная служба.

Из порядка полутора сотен видов птиц, проживающих в парке, 26 отнесены к краснокнижным. Это орланы-белохвосты, беркуты, сапсаны, чернозобые гагары, лебеди-кликуны, серые журавли и многие другие.

На территории находятся историко-археологические памятки прошлых эпох. К примеру, сейды — большие каменные валуны на «ножках», которым поклонялись древние люди в дохристианские времена. А само название парка связано с эпосом «Калевала» — сборником самобытных народных рун, сохранивших уникальную карельскую культуру.

Основные правила посещения национального парка

Эти простые рекомендации помогут приятно и безопасно провести время в Калевальском национальном парке. И оставить незабываемые воспоминания о путешествии.

Лесные жители. Следует помнить, что люди — лишь гости в этом уголке дикой природы. Поэтому нужно проявлять осторожность, не пугать и не кормить зверей и птиц. Поскольку из-за тесного общения с людьми они теряют инстинкт самосохранения и способность выживать в дикой среде. Природа. Нужно стараться сохранить парк в первозданном виде. Не рубить деревья и кустарники. И разводить костры лишь в специально отведенных местах, которые указаны на информационных стендах. Рыбалка. Территория парка не предназначена для вылова рыбы в больших масштабах. Здесь рыбалка — лишь один из видов отдыха, который допускается в отдельных водоемах при умеренном количестве улова. Сувениры. В парке запрещается собирать грибы, рвать цветы и прочее. Подобные правила нацелены на максимальное сохранение природы в первозданном виде. Экипировка. Комфортная одежда и непромокаемая обувь помогут приятно провести время. Местный климат отличается переменчивостью, поэтому рекомендуется захватить дождевик и средство от комаров. А в зимнее время особое внимание уделить теплой экипировке.

Как добраться до парка?

До ближайшего города – Костомукши — можно добраться машиной, автобусом или железнодорожным транспортом. Из северной столицы автомобилем нужно ехать по трассе М18, А129, а из Москвы — по автодороге М18 или Р5. Поезда до станции Костомукша-Пассажирская отходят из Петрозаводска и с Ладожского вокзала Санкт-Петербурга.

Из Костомукши до деревни Вуоккиниеми ходит рейсовый автобус. Дорога — грунтовая, расстояния между населенными пунктами — 55 км. Также можно воспользоваться дорогой к Вуоккиеки, расположенной чуть западнее. Доехав до Вокнаволока, продолжать двигаться 39 км на север до Войницы и 25 км до Суднозера. Или же ехать на запад по Латваярвской дороге (расстояние до границы — 25 км).