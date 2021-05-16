Калевальский национальный парк — уникальный образец первобытной северной природы. Это первый российский парк, основанный в новом тысячелетии. Природная достопримечательность расположена на севере Карелии в приграничной области.
В 2007 году 744 кв. км таежной территории республики получили статус национального парка «Калевальский». Основная цель его создания — сохранение хвойных лесных массивов края. И обеспечение естественного места обитания фауны и флоры. Согласно приказу Минприроды РФ весной 2015 года парк стал частью заповедника «Костомукшский». Сегодня его территория используется как для научных исследований, так и в целях туризма.
Парк — мозаика из лесов, рек, озер и болот — раскинулся на севере Костомукшского городского округа. Западная его часть имеет равнинный рельеф, а восточная — холмисто-грядовый с выходами гранитов и других скальных пород. Объект расположен на высоте 104,4–277,7 метров над уровнем моря. В парке находится порядка 250 рек и 400 озер. Самые крупные озера — Суднозеро и Нижнее Лабука, а реки — Вуокинйоки, Пирта, Куйто и Судно. Также на территории имеется водопад Кяунас. Несмотря на высоту всего 2,5 м трехрукавный падун завораживает красотой и живописностью.
Местность отличается достаточно суровым климатом и длительным периодом холодов. Температура морозного января в среднем составляет -13 С, а «жаркого» июля — +15 С.
В парке хорошо сохранилась «изначальная» тайга, к которой относится 83% местной фауны. Это идеальное место, чтобы увидеть карельский ландшафт таким же, каким он был сотни лет назад. Здесь произрастают многие виды краснокнижных растений, например, редкая болотная орхидея — пальчатокоренник кровавый.
На территории парка насчитывается множество видов мхов и лишайников. Так, в глубине лесов в изобилии встречаются «бородатые» лишайники — маркер нетронутости природной среды.
В Калевальском парке проживают 38 разновидностей животных. Это типичные таежные белки, куницы, бурые медведи, лесные северные олени, росомахи и многие другие. Нетронутость привычного ареала обитания позволила сохранить их высокую численность. Хотя некоторые виды зверья встречаются достаточно редко. Это рысь, лисица, норка и выдра. А волки отмечаются лишь эпизодически. Строгий запрет не всегда мешает проникновению охотников-браконьеров, с чем успешно справляется местная охранная служба.
Из порядка полутора сотен видов птиц, проживающих в парке, 26 отнесены к краснокнижным. Это орланы-белохвосты, беркуты, сапсаны, чернозобые гагары, лебеди-кликуны, серые журавли и многие другие.
На территории находятся историко-археологические памятки прошлых эпох. К примеру, сейды — большие каменные валуны на «ножках», которым поклонялись древние люди в дохристианские времена. А само название парка связано с эпосом «Калевала» — сборником самобытных народных рун, сохранивших уникальную карельскую культуру.
Эти простые рекомендации помогут приятно и безопасно провести время в Калевальском национальном парке. И оставить незабываемые воспоминания о путешествии.
До ближайшего города – Костомукши — можно добраться машиной, автобусом или железнодорожным транспортом. Из северной столицы автомобилем нужно ехать по трассе М18, А129, а из Москвы — по автодороге М18 или Р5. Поезда до станции Костомукша-Пассажирская отходят из Петрозаводска и с Ладожского вокзала Санкт-Петербурга.
Из Костомукши до деревни Вуоккиниеми ходит рейсовый автобус. Дорога — грунтовая, расстояния между населенными пунктами — 55 км. Также можно воспользоваться дорогой к Вуоккиеки, расположенной чуть западнее. Доехав до Вокнаволока, продолжать двигаться 39 км на север до Войницы и 25 км до Суднозера. Или же ехать на запад по Латваярвской дороге (расстояние до границы — 25 км).