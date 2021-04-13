В результате такой работы книга подняла новую волну интереса к народному творчеству и жизни Севера. И сохранила для следующих поколений частичку богатого наследия нашего края.

Содержание эпоса «Калевала»

Благодаря тому, что народные песни передавались из поколения в поколения, Леннрот смог записать многие из них во время путешествий по карельским селениям. В сборнике рассказывается о древних временах и героях страны Калева, в основе подвигов которых лежала семья. Он не имеет привязки к конкретному географическому месту или историческому периоду. Это, скорее, сказки, сказания и легенды, которые ярко и образно знакомят читателя с карельской культурой.

Герои-богатыри в рунах обладают невероятной магической силой и совершают великие деяния. И несмотря на отсутствие связи с реальными историческими событиями, прослеживается отсылка к дохристианскому периоду и верованиям тех времен. Однако наряду с выдуманными событиями в рунах встречаются упоминания реально существующих государств и народов. Это, например, такие страны, как Швеция, Германия, Россия, Эстония, Финляндия, Лапландия. Также говорится о водопаде Иматра и реках Неве и Вуоксе. Поэтому специалисты полагают, что выдумки народных сказителей могли тесно переплестись с реальностью.

Сюжеты северных народных песен

Основные герои народного эпоса — богатыри Вяйнямейнен, Лемминкяйне и Ильмаринен. Место их рождения и жизни — страна Калева. Хотя в поэзии не упоминается физическая сила этих героев, отмечаются их «волшебные» способности. Так, северные богатыри быстро перемещались в любое место и превращались в разных существ и предметы. Карело-финские песни не связаны единой сюжетной линией, и являются законченными произведениями. Однако многих их героев можно встретить в разных песнях сборника.

В «Калевале» не рассказывается об обычаях народов или военных действиях. И даже не говорится о причинах, которые побуждают героев на их славные подвиги. При этом практически все 50 рун связаны с жизнью семьи. В том числе присутствуют и лирические произведения.

Специалисты продолжают вести дискуссии о сущности эпоса и толкованиях разных рун, но до сих пор не пришли к единому мнению. Автор сборника полагал, что «Калевала» отображает захватнические походы карелов против финнов. А по мнению некоторых литературоведов основная идея народного эпоса — описание смены времен года.

Издание сборника

В XIX веке финский языковед Элиас Леннрот начал ездить в экспедиции по Карелии и записывать традиционные песни. После тщательного анализа материала он отобрал 50 рун для создания единого сборника эпосов. Впервые «Калевала» вышел в 1835 году на финском языке. Русскоязычная версия книги в переводе поэта Л.П. Бельского увидела свет только в 1888 году. Все события происходят в придуманной стране Колева и дают представление о верованиях северных народностей. Название сборнику дал его составитель Леннрот. В переводе с финского языка Калевала означает тех, кто живет в Калева.

Сборник стал весомым вкладом в культурное развитие Карелии и Финляндии. Ежегодно 28 февраля отмечается «День народного эпоса Калевалы», где артисты из народа воплощают сюжеты легендарных рун. О большом впечатлении от финно-карельского эпоса говорил Джон Толкиен. А Максим Горький оценивал его значимость наравне с всемирно известной греческой «Илиадой».