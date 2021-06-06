Многие туристы прибывают в эту северную республику, чтобы прикоснуться к истории Старой Карелией. Памятные знаки, музеи и достопримечательности есть во многих населенных пунктах края. Однако особый интерес представляют эти 5 старинных городов Карелии. С ними мы вас сегодня и познакомим.

История становления Карелии

Первые следы пребывания людей на территории современной Карелии датируются ледниковым периодом —VII–VI тыс. до н.э. Благодаря природным условиям местные жители занимались охотой, рыбной ловлей и собирательством. К концу I тыс. до н. э. сформировался основной этнический состав — карелы, вепсы и саами.

В начале новой эры на данной территории существовало государство викингов — Радбара. Согласно новгородским письменам в начале XI века на северные земли напало литовское войско. К XIV столетию они стали частью Новгородской республики, а после и Новгородского государства. После войны со шведами по условиям Столбовского мира в начале XVII века северные земли отошли Швеции. А спустя сотню лет в результате Северной войны и Ништадского мира стали частью Российского государства.

В начале XIX века возникло новое административное образование с центром в Петрозаводске — Олонецкая губерния. После революции 1917 года часть ее была преобразована в Карельскую трудовую коммуну. А три года спустя на ее основе создана Карельская Автономная ССР. В начале 40-х годов XX века ее переименовали в Карело-Финскую республику, затем снова вернулись к варианту КАССР. И лишь после перестройки в 1991 году административное образование получило современное название — Республика Карелия.

ТОП-5 старинных городов Карелии

Петрозаводск

Город заложен на берегу Онежского озера по указу Петра Великого в 1703 году, почти одновременно с Санкт-Петербургом. Хотя согласно археологическим данным местность была заселена еще в эпоху мезолита. Сегодня в столице и крупнейшем населенном пункте республики проживает более 280 тыс. человек.

С Петрозаводска большинство туристов начинают знакомство с Карелией. Его основная достопримечательность — набережная с парком современных скульптур. Жемчужина Петрозаводска вытянулась почти на 1,5 км и стала любимым место прогулок и отдыха. В городе расположен известный памятник архитектуры — Крестовоздвиженский собор, основанный в 1848 году. И еще один интересный объект — кафедральный собор Александра Невского постройки 1826 года. Также стоит посетить квартал исторической застройки, морской музей клуба «Полярный Одиссей», музей изобразительных искусств и многое другое.

Олонец

Древнейший город Карелии упоминается в новгородских документах 1137 года и в летописях 1228 года. На протяжении многовековой истории Олонец переживал разные времена. После заключения в XVII веке Столбовского мирного договора здесь появилась крепость для защиты от шведских набегов.

После 1721 года, когда граница государства отодвинулась на север, а Олонец потерял стратегическое значение, начался период расширения торговли. А после решения сделать Петрозаводск центром Олонецкой губернии жизнь города стала более размеренной и провинциальной. Олонец во многом сохранил планировку XVIII века и сегодня его населяет чуть более 8 тыс. человек. Самые известные местные достопримечательности — собор Смоленской иконы Божьей матери, Лютеранская церковь Святого Креста, национальный музей Карелов-Ливвиков, памятники летчикам и воинам-освободителям.

Пудож

Еще один небольшой город с населением менее 9 тыс. человек и богатейшей историей. Первые упоминания о селении Пудога датируются 1382 годом. Некоторое время спустя он был переименован в Никольский Пудожский погост, а в 1478 году вошел в состав государства Российского. Статус города Пудож получил по указу царицы Екатерины II в 1785 году.

Традиционное занятие местных жителей — выращивание и торговля льном — нашло отражение на гербе города. В XVIII – XIX веках в городе появились стекольный и лесопильный заводы. В Пудоже сохранилось множество исторических построек XIX века. Также туристы посещают церкви иконы Божией Матери Пудож и Александра Невского, историко-краеведческий музей им. А.Ф. Кораблева и другие места. Кроме того, из города удобно добираться до мыса «Бесов нос» с его знаменитыми онежскими петроглифами.

Сортавала

Этот исторический город заложен шведами в 1632 году, однако древние карелы проживали в этой местности еще с XII века. Впервые находящееся на этой территории поселение упомянуто в русско-шведском соглашении 1468 года. Город расположился на Ладожском озере, и представляет большой интерес благодаря уцелевшей древней застройке. Архитектурный ансамбль Сортавалы объединил здания в стиле ампира, неоклассицизма, романтизма и других направлений.

До 1918 года город назывался Сердоболь, а до 1940 года был в составе Финского государства. Сегодня население Сортавалы составляет около 19 тыс. человек. Город — один из отправных пунктов при посещении Валаама. Также большой интерес для туристов представляет музей Приладожья, современная галерея Кронида Гоголева, городской парк Ваккосалми, памятник Рунопевцу и другие объекты.

Кондопога

Второй по численности жителей город республики расположился на берегу Онежского озера, в 46 км от Петрозаводска. Сегодня здесь проживает около 30 тыс. человек. Впервые поселок Кижского погоста упоминается в документах 1495 года, а статус города получил лишь в 1938 году. В XVIII веке здесь обнаружены полезные ископаемые — мрамор и железная руда. Тогда Кондопога была деревней на полсотни домов, с церковью, училищем и ежегодной ярмаркой.

К сожалению, главная достопримечательность города — древняя шатровая Успенская церковь 1774 года — сильно пострадала от пожара. Сегодня туристов привлекают уникальные композиции-карильоны из 23 и 18 колоколов, музей Кондопожского края, современный Ледовый дворец и расположенные в окрестностях водопад Кивач и курорт «Марциальные воды».