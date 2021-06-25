История создания

Александро-Невская церковь построена по проекту известного петербургского архитектора Постникова в память об Отечественной войне 1812 года. Средства на строительство были собраны рабочими Александровского пушечно-литейного завода. Существует легенда о том, что император Александр Первый лично пожертвовал на церковь около 30 тысяч рублей.

Работы по возведению кирпичной храмовой постройки велись 6 лет, с 1826 по 1832 годы, при непосредственном содействии швейцарского инженера Пьетро Мадерни. Воздвигнутая величавая постройка была хорошо видна из разных уголков города.

После освящения Олонецким епископом в январе 1832 года церковь открылась для прихожан. В начале 1888 года при ней заработала первая в Петрозаводске церковно-приходская школа. Жернова революции не пощадили и эту заводскую святыню. В середине 20 века церковь была закрыта, а в ее стенах была размещена экспозиция краеведческого музея.

В 1993 году началась масштабная реконструкция здания для возвращения ему первоначального вида. Вновь для прихожан собор открыл свои двери лишь в 2000 году.

Храм по праву считается архитектурной жемчужиной Петрозаводска.

Конструкционно пятиглавая церковная постройка сформирована из квадратного основного объема и присоединенных к нему 4 портиков в обрамлении белоснежных колонн. Это архитектурное решение с высоты птичьего полета делает здание по форме похожим на правильный греческий крест.

Центральный купол установлен на цилиндрическом барабане, который по всему периметру украшен узкими оконными проемами в виде арок. На звоннице, расположенной в южной башне, установлены 8 разновеликих колоколов, отлитых талантливыми воронежскими мастерами по старинной технологии. Их гулкий перезвон каждый раз вызывает у прихожан благоговейный трепет.

В храме расположено 3 престола:

в честь Александра Невского;

во славу Пресвятой и Животворящей Троицы;

во имя преподобного Николая Чудотворца.

Изначально роскошный иконостас собора был изготовлен местными специалистами резьбы по дереву и позолоте. А впоследствии он был восстановлен кропотливым трудом мастеров из подмосковного Софрино. Храмовые иконы выполнены в необычной для иконописи манере: они написаны масляными красками на холсте.

Особое очарование внутреннему убранству придают небесно-голубые стены, декорированные белоснежными лепными элементами и величественными колоннами.

Храмовые святыни

Здесь бережно хранятся и особо почитаются следующие православные реликвии:

частицы мощей преподобных Серафима Саровского, Параскевы Пятницы, Нестора Летописца, Антония Римлянина;

часть жезла первосвященника Аарона;

Владимирская икона Божьей Матери, подаренная лично патриархом Алексием II;

образ местнопочитаемого блаженного Фаддея Петрозаводского;

икона «Собор Карельских святых».

Рядом с храмом установлена монументальная скульптура его покровителю, великому князю и храброму полководцу Александру Невскому. Вокруг церкви разбит уютный сквер со множеством зеленых насаждений.

Как добраться

Главный православный собор Карелии расположен на проспекте Александра Невского, в 3 километрах от железнодорожного вокзала. Неподалеку от собора находится остановка общественного транспорта: «Улица Правды». К достопримечательности можно добраться на автобусах № 3, 13, 19, 20, 25, 26, 28 и троллейбусах № 3, 4, 6, 10.