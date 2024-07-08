Туры в Карелию из Вологды

Карелия — это не просто северный регион, это целая республика, славящаяся своей красотой и нетронутой природой. Петрозаводск, расположенный в самом центре, обеспечивает удобство для поездок в любую точку Карелии, позволяя планировать маршрут не на весь отпуск, а даже на один день.

В любом уголке Карелии можно найти гостиницу и кухню на свой вкус. В теплое время года туристы приезжают сюда с палатками и останавливаются на берегах рек и озер.

Каждый любитель природы найдет здесь развлечения по душе: вулканы, водопады, реки, горы и озера, а также месторождения уникальных камней и пород — всё это ждёт вас в Карелии.

Популярные направления в Карелии, которые не разочаровывают: