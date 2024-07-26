Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию из Тамбова

Мы подготовили несколько интересных туров в Карелию из Тамбова. Обратитесь к нашему менеджеру, и мы поможем вам с организацией поездки: маршрутом, трансфером, бронью отеля.

Тур в Карелию - это отдых посреди идиллической природы. Будь то поездка летом на озера и водопады, или же зимний тур с катанием на собачьих упряжках - каждый день вашего отпуска будет насыщен яркими впечатлениями. Для тех, кто привык быстро и удобно планировать свои путешествия, существует возможность купить путевку онлайн на нашем сайте. Это быстро, удобно и безопасно. Мы часто предлагаем скидки, выгодные цены и проводим акции раннего бронирования.

Выгодный отпуск в Карелии - это реальность. Выбирайте удобный для вас способ отправиться сюда из Тамбова с проверенным туроператором «Золотое кольцо Карелии» и насладитесь всеми прелестями северного региона.

Туры в Карелию в 2025 году

Подборка программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»: Кивач, Рускеала, Кижи, Валаам, Соловки и многое другое.

Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 1.5.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 29.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 29.8.2025
Цена — от 41 500 ₽
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Карельская перезагрузка: природа, сплав и остров Кижи
Тур

Карельская перезагрузка: природа, сплав и остров Кижи

Длится 3 дня
Заезды c 26.5.2025 по 25.8.2025
Цена — от 39 900 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
По святым местам Карелии
Тур

По святым местам Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 28.5.2025 по 10.9.2025
Цена — от 44 900 ₽
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Карельский спа-тур
Тур

Карельский спа-тур

Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня
Тур

Душа Карелии: фьорды, горы и водопады за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 26.9.2025
Цена — от 48 800 ₽
Горы, реки и деревни: необычная Карелия за 4 дня
Тур

Горы, реки и деревни: необычная Карелия за 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 29.5.2025 по 4.9.2025
Цена — от 58 500 ₽
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением деревень

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Компании о нашем туроператоре
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
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Какие достопримечательности Карелии стоит посетить

Карелия - настоящий рай для любителей природы и культурного и исторического наследия. Вот несколько главных достопримечательностей, которые стоит включить в свой маршрут по Карелии:

Кижи

Музей-заповедник под открытым небом на острове Кижи, известный своими деревянными церквями и постройками, в том числе Преображенской церковью, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Водопад Кивач

Один из самых больших равнинных водопадов Европы и крупнейший в России. Это творение природы поражает своей мощью и красотой.

Гора Воттоваара

Мистическое место с необычными ландшафтами и сейдами (древними культовыми камнями), привлекающее и любителей природы, и поклонников эзотерики.

Валаам

Монастырь посреди Ладожского озера. Древняя обитель и место силы в потрясающих природных локациях.

Мраморный каньон Рускеала

Фантастическое место с прозрачной бирюзовой водой и стенами из бело-серого мрамора. Здесь можно прогуляться по тропам и покататься на лодке.

Чем заняться в Карелии

В Карелии множество интересных мест и масса возможностей для активного и экскурсионного отдыха:

- Активный туризм

Сплавы на байдарках и рафтах по северным рекам Шуя, Укса, Кереть, пешие походы и поездки на велосипеде по живописным тропам.

- Рыбалка и охота

Карелия знаменита своими рыболовными угодьями, где можно поймать форель, щуку и окуня и еще десятки видов рыбы.

- Этнографический туризм

Посещение старинных деревень Кинерма, Рубчойла, Шелтозеро, где можно ознакомиться с культурой и бытом карелов и вепсов.

- Зимние виды спорта

Хорошие лыжные трассы, горнолыжные комплексы в Ялгоре и Спасской губе.

- Культурные мероприятия

Участие в местных праздниках и фестивалях, таких как Фестиваль карельской калитки, международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, праздник юмора в деревне Киндасово и т.д.

Как добраться до Карелии из Тамбова

Чтобы добраться до Карелии из Тамбова, вы можете выбрать несколько вариантов:

Поездом:

Доехать на поезде из Тамбова до Москвы или СПб, затем пересесть на поезд, следующий до Петрозаводска - столицы Карелии. Этот маршрут займет приличное время, но он достаточно популярен и позволяет насладиться дорожными видами.

Автобусом:

Есть возможность доехать на автобусе до Москвы или СПб и затем пересесть на автобус, следующий до Петрозаводска или других крупных карельских городов. Это может занять больше времени, чем поезд, но зачастую дешевле. А еще можно отправиться в автобусный тур по самой Карелии.

Самолетом:

Из Тамбова нет прямых рейсов в Карелию, так что вам нужно будет совершить перелет до Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда взять вылет до аэропорта в Петрозаводске или воспользоваться ж/д и автобусным транспортом.

На машине:

Если предпочитаете путешествие на автомобиле, то дорога из Тамбова в Петрозаводск займёт порядка 18-20 часов, в зависимости от дорожных условий и темпа езды. Основной маршрут пройдёт через Москву и Санкт-Петербург.

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