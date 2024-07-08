Туры в Карелию из Саратова

Карелия — это не просто северный регион, это республика богатая красотами и уникальной природой. Столица Карелии — Петрозаводск, удобно расположена в самом центре, что позволяет легко добраться до любого уголка республики и спланировать маршрут не только на весь отпуск, но и на один день.
В любом уголке Карелии вы найдете гостиницу, соответствующую вашим предпочтениям, и сможете насладиться блюдами местной кухни. В теплое время года многие туристы приезжают сюда с палатками и останавливаются на берегах рек и озёр.
Каждый любитель природы найдёт здесь развлечение для душа: вулканы, водопады, реки, горы и озёра. А ещё в Карелии есть уникальные камни и породы, которые стоит увидеть.
Популярные направления в Карелии, которые не разочаровывают:
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