Туры в Карелию из Пскова

Карелия - это не просто северный регион, настоящая жемчужина с великолепной природой. Петрозаводск, расположен в самом центре, удобен для путешествий в любую точку республики. Вы можете спланировать свой маршрут не только на весь отпуск, но и на каждый день.

В каждом уголке Карелии вы найдете гостиницу и кухню, которая вам понравится по вкусу. В теплое время года туристы приезжают сюда с палатками и разбивают лагерь на берегах реки и озёра.

Здесь каждый любитель природы найдёт развлечение по душе. Вулканы, водопады, реки, горы и озёра — всё это ждёт вас. А еще здесь есть уникальные камни и породы, которые вызывают у вас восторг.

Популярные направления в Карелии, которые не разочаровывают: