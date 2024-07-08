Получить удовольствие от отдыха с детьми, особенно в сильный снег и морозы – задача “со звездочкой”. К счастью, в Карелии каждый родитель легко с ней справится.
Мы разработали зимние программы, которые идеально подойдут для каникул на севере.
Экскурсия к Деду Морозу – В гости к Талви Укко;
Двухдневный тур – новогодний уикенд;
Насыщенная 4-дневная программа – новогодние праздники в Карелии.
Порадуйте семью поездкой в сказочную Карелию под Новый год или Рождество, а о деталях позаботится ваш туроператор. Мы возьмем на себя:
- Организацию комфортного трансфера и планирование удобного маршрута между достопримечательностями;
- Выбор туристической базы или отеля под специальные запросы (от детской комнаты до семейного номера);
- Питание для детей и взрослых с учетом индивидуальных особенностей (например, аллергических реакций).