Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Новогодние туры в Карелию с детьми

Получить удовольствие от отдыха с детьми, особенно в сильный снег и морозы – задача “со звездочкой”. К счастью, в Карелии каждый родитель легко с ней справится.

Мы разработали зимние программы, которые идеально подойдут для каникул на севере.

Порадуйте семью поездкой в сказочную Карелию под Новый год или Рождество, а о деталях позаботится ваш туроператор. Мы возьмем на себя:

  • Организацию комфортного трансфера и планирование удобного маршрута между достопримечательностями;
  • Выбор туристической базы или отеля под специальные запросы (от детской комнаты до семейного номера);
  • Питание для детей и взрослых с учетом индивидуальных особенностей (например, аллергических реакций).

Туры в Карелию на Новогодние праздники 2025 от "Золотое кольцо Карелии". Все предложения туроператора с 29 декабря 2024 по 8 января 2025

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Особенности туров в Карелию на Новый год с детьми

  • Подготовьте теплую и ветрозащитную одежду и обувь для всей семьи. Нужны не только ботинки и куртки, но и перчатки, носки, шапки и варежки.

  • Соберите минимальную аптечку для своего ребенка. Учитывайте риски обострения хронических болезней и вероятность аллергии. Крем от морозов тоже будет кстати, как и защитный бальзам для губ.

  • Возьмите любимые игрушки или книги, чтобы ваши дети не скучали в дороге, пока группа едет от одной достопримечательности к другой.

  • По возможности соблюдайте принятый режим сна и бодрствования даже в поезде и на самом отдыхе.

  • При размещении в гостинице необходимо заранее обсудить наличие детской кроватки в номере, а также детского меню в ресторане.

Погода в Карелии на новогодние праздники

Январь – самый холодный месяц в году в Карелии. Даже средние -10° днём ощущаются сильнее, чем в сухом климате. Карельские холода при этом сопровождаются выпадением осадков, а солнце выглядывает довольно редко. Так что вас ждут заснеженные пейзажи и крещенские морозы.

Чем заняться в Карелии на Новый год с детьми

  • Съездить в гости к Карельскому Деду Морозу.
  • Познакомиться с местными животными. Посетить питомник северных оленей, покормив их с рук, и погулять по таежному лесу в окружении хаски.
  • Покататься: на снегоходах, лыжах, коньках, санях, ватрушках, собачьих упряжках и лошадях.
  • Посмотреть на уникальные природные достопримечательности: мраморный каньон “Рускеала” с вечерней подсветкой и фестивалем ледяных скульптур, а также водопад Кивач, который не замерзает даже в морозы.
  • Погрузиться в культуру региона, посетив музеи и галереи столицы Карелии – Петрозаводска.
  • Познакомиться с необычными местными традициями: карельскими игрищами и чаепитиями в чуме.
  • Добраться до одного из островов Ладожского или Онежского озера на судне с воздушной подушкой и посетить местные национальные парки и монастыри.
  • Поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов или местной выпечки – калиток.
  • Посетить зоокомплекс “Три медведя” для знакомства с дикими животными Карелии.
  • Увидеть северное сияние.
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