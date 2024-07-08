Новогодние туры в Карелию с детьми

Получить удовольствие от отдыха с детьми, особенно в сильный снег и морозы – задача “со звездочкой”. К счастью, в Карелии каждый родитель легко с ней справится.

Мы разработали зимние программы, которые идеально подойдут для каникул на севере.

Порадуйте семью поездкой в сказочную Карелию под Новый год или Рождество, а о деталях позаботится ваш туроператор. Мы возьмем на себя: