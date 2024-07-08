Туры в Карелию за северным сиянием

Северное сияние еще называют полярным или южным (аврора). Это свечение верхних слоев атмосферы. Возникает вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Финны называют это явление "лисьими огнями". Такое название происходит из финской легенды о зелёной лисице, которая трется о скалы шерстью, а искры улетают в небо.

Исторический факт: исследования археологов показывают, что древние люди также наблюдали полярное сияние. Это доказывают наскальные рисунки возрастом 30 тысяч лет.