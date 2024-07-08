Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию за северным сиянием

Северное сияние еще называют полярным или южным (аврора). Это свечение верхних слоев атмосферы. Возникает вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Финны называют это явление "лисьими огнями". Такое название происходит из финской легенды о зелёной лисице, которая трется о скалы шерстью, а искры улетают в небо.

Исторический факт: исследования археологов показывают, что древние люди также наблюдали полярное сияние. Это доказывают наскальные рисунки возрастом 30 тысяч лет.

Когда можно увидеть северное сияние в Карелии

Наиболее благоприятным сезоном для наблюдения за северным сиянием в Карелии является период с конца сентября по начало марта. А ярче всего явление видно в зимние месяцы, особенно в середине декабря — в день зимнего солнцестояния. Чтобы лучше увидеть это чудо природы и сделать хорошие фотографии, туристам желательно отправиться в отдаленные от городов населенные пункты и выбрать сильную морозную ночь с ясным небом.

Туры в Карелию, во время которых можно увидеть северное сияние

Северное сияние - достаточно непредсказуемое природное явление. Во время туров, представленных ниже, есть шанс его увидеть. Главное - солнечная активность и чистое, ясное небо.

Важно знать

  • Составляющие

    Приезжайте в Карелию на 3 дня и более, так шансы возрастут. В день, когда все будет возможно - мы оповестим вас и сообщим что после 21:00 выезжаем "на охоту". Тепло оденьтесь и приготовьтесь к тому, что нас ждет экскурсия на 5-6 часов

  • Организация

    Мы не даем 100% гарантии, что все получится. Но мы будем стараться. Сфотографировать сияние на телефон сложно - потребуется хорошая камера и штатив, но главное - теплая одежда. Так процесс охоты будет не только интересным и красивым, но и приятным!

  • Где следить

    Следить за солнечной активностью нужно на сайте охотников за северным сияниям. Там есть календарь с предполагаемыми вспышкамии и магнитными бурями, а также описание процессов. Изучите календарь на ближайшие 2-3 недели и сделайте вывод, когда лучше ехать в Карелию.

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Где в Карелии можно увидеть северное сияние

По мнению туристов и местных жителей, «охотиться» за северным сиянием лучше всего в национальном парке Паанаярви, в деревне Нильмогуба, на острове Валаам или на берегах Онеги, Ладоги или озера Контоккиярви.

Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

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Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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