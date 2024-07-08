Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию из Курска

Пора Карелию! Отправляйтесь в путешествие из Курска, к тишине лесов и кристальной чистоте озёр! Мы предлагаем туры, где вы откроете для себя величие водопадов, тайны древних петроглифов и завораживающие пейзажи северной природы. Выберите свой маршрут: активный отдых, романтические приключения или познавательные экскурсии – Карелия ждёт вас!

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Предложения по турам в Карелию

Туры в Карелию летом
Туры

Туры в Карелию летом

Летние туры в Карелию на любой вкус
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование весенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование летней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 29.8.2025
Цена — от 41 500 ₽
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня
Тур

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Длится 3 дня
Заезды c 5.6.2025 по 11.9.2025
Цена — от 65 500 ₽
Соловки, Беломорканал и петроглифы
Тур

Соловки, Беломорканал и петроглифы

Длится 2 дня
Заезды c 6.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 20 700 ₽
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом
Тур

Очарование осенней Карелии | Тур с ретропоездом

Длится 3 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Карельский спа-тур
Тур

Карельский спа-тур

Длится 2 дня
Заезды c 29.3.2025 по 26.4.2025
Цена — от 19 600 ₽
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Что посмотреть и посетить в Карелии

Карелия – край, где природа творит чудеса! Здесь вас ждут:

  • Мраморный каньон Рускеала: Завораживающие виды, бирюзовые воды и подземные штольни.
  • Остров Валаам: Уникальный монастырский комплекс, святое место с богатой историей.
  • Кижи: Музей под открытым небом, деревянное зодчество и архитектурные шедевры.
  • Рускеальские водопады: Каскады воды, ниспадающие по живописным скалам.
  • Беломорские петроглифы: Древние наскальные рисунки, повествующие о прошлом.
  • Ладожские шхеры: Загадочные скальные острова, разбросанные по озеру.
  • Национальные парки: Девственная природа, кристальные озера и густые леса.
  • Водопад Кивач: Могучий поток воды, падающий с высоты.

Это лишь малая часть того, что можно увидеть и посетить в Карелии. Откройте для себя этот удивительный край!

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