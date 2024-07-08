Туры в Карелию из Курска

Пора Карелию! Отправляйтесь в путешествие из Курска, к тишине лесов и кристальной чистоте озёр! Мы предлагаем туры, где вы откроете для себя величие водопадов, тайны древних петроглифов и завораживающие пейзажи северной природы. Выберите свой маршрут: активный отдых, романтические приключения или познавательные экскурсии – Карелия ждёт вас!
Популярные направления в Карелии, которые не разочаруют:
- Портовый город Сортавала с доставкой к Валаамскому монастырю на быстроходном метеоре
- Отдых, расслабление, единение с природой на туристическом маршруте Карелии. То что нужно для отдыха от работы и ежедневной рутины
- Классические места в Карелии. Рускеала, Кижи, столица – Петрозаводск. Тур выходного дня для тех, кто едет впервые