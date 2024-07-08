Туры в Карелию из Курска

Пора Карелию! Отправляйтесь в путешествие из Курска, к тишине лесов и кристальной чистоте озёр! Мы предлагаем туры, где вы откроете для себя величие водопадов, тайны древних петроглифов и завораживающие пейзажи северной природы. Выберите свой маршрут: активный отдых, романтические приключения или познавательные экскурсии – Карелия ждёт вас!

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