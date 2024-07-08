Тур в Карелию из Калуги — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу дикой природы, насладиться живописными пейзажами и узнать о богатой культуре этого северного региона России.
Тур в Карелию из Калуги — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу дикой природы, насладиться живописными пейзажами и узнать о богатой культуре этого северного региона России.
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Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!
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Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Расстояние от Калуги до столицы Карелии, Петрозаводска, составляет около 1200 километров, что делает возможным доступ как на автомобиле, так и на поезде.
Путешествие начинается с поездки по живописным маршрутам, где по пути можно остановиться в небольших городах и деревнях. Эти места славятся своими знаменитостями и архитектурой, а также предлагают возможность попробовать местные блюда. По дороге вы сможете обрести понимание миров русских — лесов, полей и рек.
Прибыв в Карелию, вы окажетесь в настоящем раю для любителей природы. Одной из главных достопримечательностей региона является остров Кижи, известный своими достижениями видимых церквей, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по этому историческому шагу позволит вам не только насладиться великолепными календарями, но и узнать о традициях и культуре карельского народа. Экскурсии по острову часто включают посещение музеев под открытым небом, где представлены старинные постройки и предметы быта.
Национальный парк «Ладожские шхеры» также стоит вашего внимания. Это удачное место со всеми островами и заливами предлагает прекрасные возможности для активного отдыха: пешие прогулки, велоспорт, каякинг и рыбалка. Ладожское озеро — крупнейшее в Европе — привлекает туристов своими живописными пейзажами и чистой водой. Здесь вы сможете насладиться спокойствием и уединением, вдали от суеты.
Кулинарные традиции Карелии не оставят вас равнодушными. Местная кухня славится блюдами из рыбы, грибов и ягод. В ресторанах и кафе можно попробовать ухту, карельские пироги и другие деликатесы, приготовленные из свежих местных продуктов.
Тур в Карелию из Калуги — это не просто поездка, настоящее приключение, полные открытий и впечатлений. Вы создаете возможность существования природы, узнавать о культуре и истории региона и просто отдохнуть от повседневной рутины. Не упустите шанс открыть для себя этот удивительный уголок России!