Туры в Карелию из Ижевска

Карелия не просто северный регион. Это республика, знаменитая красотами, созданной природой. Петрозаводск ограничился в самом центре. Обеспечивает удобство поездки в любое место Карелии и планирование своего маршрута не на всё время отпуска, а даже на завтра.
В любом месте найдете гостиницу и кухню по вкусу. В теплый период туристы приезжают с палатками и останавливаются на берегах рек и озёр.
Каждый из любителей природы находит для себя развлечение. Вулканы, водопады, реки, горы и озёра. Месторождения уникальных камней и пород.
Популярные направления в Карелии, которые не разочаровывают:
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