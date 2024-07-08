Туры по Карелии на 4-6 дней

Как добраться до Карелии

На самолете

Главный аэропорт Карелии находится в Петрозаводске. Можете воспользоваться прямыми рейсами из Москвы, также возможен пересадочный рейс через столицу из любого города России. Время в пути из Москвы составляет чуть более 1,5 часов. Из аэропорта можно уехать на автобусе или сразу же взять такси для дальнейшего перемещения по Петрозаводску.

На поезде

Карелию пересекают две железнодорожные ветки. Поезда отправляются из разных городов России. Например, из Москвы в Петрозаводск путь займет около 10 часов. Из Санкт-Петербурга в столицу региона можно добраться за 5 часов на сидячем поезде "Ласточка". Для поездки до других городов Карелии также существуют соответствующие железнодорожные маршруты.

На автобусе

Удобнее всего добираться в Карелию на автобусе из Санкт-Петербурга. Три рейса в день связывают Петрозаводск с северной столицей. Время в пути составляет около 6 часов. Из Москвы можно добраться с остановкой в Великом Новгороде, но путешествие займет больше времени.

На автомобиле

Если предпочитаете путешествовать на собственном автомобиле, от Москвы до Карелии около 1000 км, а от Санкт-Петербурга всего 420 км. Время в пути составляет около 13 часов из Москвы и примерно 6 часов из Санкт-Петербурга.