Индивидуальные экскурсии по Карелии

Разновидности индивидуальных экскурсий

Уникальный мраморный каньон, пещеры, искусственное озеро — здешние виды, как и история этого места, впечатляют туристов со всей России. А еще здесь можно покататься на троллее и лодке или погулять по веревочному мосту и освоить дайвинг.

Однодневная экскурсия по не самым известным, но очень интересным достопримечательностям региона. Вы увидите потухший вулкан Гирвас, заберетесь на гору “Сампо” и попробуете целебной воды на курорте “Марциальные воды”.

Зимние экскурсии по Карелии

Посетите вотчину местного Деда Мороза, прогуляйтесь по новогодней столице региона, познакомьтесь с хаски и оленями из питомников и освойте премудрости подледной рыбалки.

Эта поездка к паломническим местам запоминается не только архитектурой монастыря и священной тишиной, но и видами на Ладожское озеро. А еще у вас будет шанс попробовать еду в местной трапезной и послушать выступление хора.

Вас встретит местная хозяйка, коренная карелка в 15-ом поколении, которая расскажет о повседневной жизни карельских крестьян в современной России. Вы посетите деревни Киндасово, Кинерма, Рубчойла, где ещё сохранилась архитектура позапрошлых столетий, и попробуете карельские калитки.