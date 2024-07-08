Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Индивидуальные экскурсии по Карелии

Карелия — земля богатой истории, разнообразной природы, а также храмов, музеев и древних капищ. В течение многих веков регион служил источником вдохновения для писателей, исследователей и путешественников. И сегодня мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии по самым удивительным местам республики.

Предложения по персональным экскурсиям

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Длится 15 час.
Экскурсии с 18.5.2025 по 21.9.2025
Цена — 9 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Длится 9 час.
Экскурсии с 3.5.2025 по 28.8.2025
Цена — 7 700 ₽
Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Длится 36 час.
Экскурсии с 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — 28 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

  • Особенности индивидуальных экскурсий

    • Гибкость в планировании. Вы можете сами выбирать даты, маршруты и достопримечательности, которые вас интересуют. Ничего лишнего — программа основана на ваших возможностях и интересах.
    • Личный гид. Вас будет сопровождать опытный экскурсовод, который поделится знаниями о Карелии. С ним вы точно не заблудитесь и скоротаете время в дороге за интересными легендами региона.
    • Уникальные маршруты. Вы можете посетить не только основные туристические достопримечательности, но и более уединенные уголки Карелии, где не бывает целых толп путешественников.

  • Преимущества индивидуальных экскурсий

    • Безопасность. Вам не нужно беспокоиться, законно ли посещение заповедника, точно ли тропа в лесу ведет к нужному водопаду и т.д. Наши гиды гарантируют, что путешествие пройдет без сучка и задоринки.
    • Комфорт. Мы отвечаем за качественный трансфер на протяжении всего маршрута, поможем с достойным размещением в гостинице или коттедже, а также организуем питание для знакомства с карельской кухней.
    • Уединение. Вы можете в тишине наслаждаться природой Карелии и сделать множество красивых пейзажных фотографий, не дожидаясь своей очереди в большой группе путешественников. Кроме того, никто не будет торопить вас с посещением следующей достопримечательности по маршруту, чтобы придерживаться графика.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Разновидности индивидуальных экскурсий

Уникальный мраморный каньон, пещеры, искусственное озеро — здешние виды, как и история этого места, впечатляют туристов со всей России. А еще здесь можно покататься на троллее и лодке или погулять по веревочному мосту и освоить дайвинг.

Однодневная экскурсия по не самым известным, но очень интересным достопримечательностям региона. Вы увидите потухший вулкан Гирвас, заберетесь на гору “Сампо” и попробуете целебной воды на курорте “Марциальные воды”.

  • Зимние экскурсии по Карелии

Посетите вотчину местного Деда Мороза, прогуляйтесь по новогодней столице региона, познакомьтесь с хаски и оленями из питомников и освойте премудрости подледной рыбалки.

Эта поездка к паломническим местам запоминается не только архитектурой монастыря и священной тишиной, но и видами на Ладожское озеро. А еще у вас будет шанс попробовать еду в местной трапезной и послушать выступление хора.

Вас встретит местная хозяйка, коренная карелка в 15-ом поколении, которая расскажет о повседневной жизни карельских крестьян в современной России. Вы посетите деревни Киндасово, Кинерма, Рубчойла, где ещё сохранилась архитектура позапрошлых столетий, и попробуете карельские калитки.

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