Зеркальное Сегозеро – бесценное природное достояние Карелии. Водоем занимает почетное третье место по величине в республике: его площадь превышает 800 квадратных километров.

Озеро украшает территории сразу двух карельских районов: Медвежьегорского и Сегежского.

Общая информация

Прибрежные зоны Сегозера – исконное место обитания паданских карел (лаппи). Окрестные территории являются малообжитыми и труднопроходимыми. На сегодняшний момент на берегах озера находится два населенных пункта: деревни Масельга и Паданы. Каменистые берега Сегозера, густо покрытые хвойными лесами, повсеместно изрезаны небольшими заливами и бухтами.

Водоем относится к бассейну Белого моря. В северной части озера расположено 80 островов различного размера. Один из них, остров Дюльмек, является уникальным геологическим памятником природы. Он сформирован из розовато-пепельных доломитов и окаменелых органических остатков, возраст которых превышает 2 миллиарда лет.

В Сегозеро впадает 9 рек, самая крупная из которых Волома. Это обеспечивает постоянный приток воды и не позволяет озеру сильно прогреться даже летом (в самые жаркие месяцы температура не превышает 19 градусов). Из озера берет своё начало карельская река Сегежа.

В самом глубоководном участке расстояние от поверхности воды до дна достигает 103 метров. Средняя же глубина водоема составляет 29 метров.

Хоть вода имеет желтоватый оттенок, на ее прозрачность это никак не влияет: она достигает 3-4 метров. Поверхность озера в ноябре-декабре покрывается толстым слоем льда, который не тает до конца апреля.

Флора и фауна

Водная растительность озера не имеет сильного видового разнообразия и представлена, в основном, тростником, камышом, желтой кубышкой, рдестом, хвощом.

Ихтиофауна водоема насчитывает более 17 видов рыб, среди которых на его просторах чаще всего встречаются:

Основные донные обитатели Сегозера – это моллюски, ракообразные, черви, водные клещи и насекомые.

Досуг на Сегозере

Сегозеро – рай для любителей спокойно провести время вдали от города.

Рыбалка

Водоем славится далеко за пределы Карелии обилием рыбы, при чем размеры некоторых особей действительно впечатляют. Рыбачить здесь можно круглый год. Северная часть водоема с обилием бухт, заливов и островов, где рыба любит стоять стаями – наиболее подходящее место для хорошего клева. Удовольствие и увесистый улов гарантирован. Поймать трехкилограммового налима или четырехкилограммовую щуку здесь обычное дело. Недаром каждый год Сегозеро привлекает на свои берега тысячи рыбаков.

Спокойный отдых

На побережье Сегозера расположено множество комфортабельных баз отдыха и гостевых домов, где в тишине и покое можно сполна насладиться местными природными красотами. Снять накопившуюся усталость и стресс, поможет русская баня. Что может быть лучше, чем после жаркой парилки с разбега окунуться в освежающие воды Сегозера. А восхитительный запах хвои, окутывающий всё вокруг – это самая настоящая целебная ароматерапия.

Сегозеро также привлекает любителей отдыха дикарями. Его уединенные острова как будто были специально созданы для этого. Более подходящих мест, где можно побыть наедине с природой, сложно найти. Но, чтобы до них добраться, необходимо воспользоваться катером или лодкой.

Окрестные территории будут интересны и эко-туристам, для них на протяженном побережье Сегозера есть несколько разработанных маршрутов.

«Тихая охота»

Многие туристы целенаправленно посещают окрестные территории для сбора грибов и ягод. Местные леса щедро делятся со своими внимательными гостям груздями, подосиновиками, рыжиками, лисичками. В разное время года здесь можно отведать клюкву, морошку, чернику и бруснику.

Зимние забавы

Зима привносит свой колорит и расширяет возможности проведения досуга. В это время года здесь можно покататься по бескрайней замерзшей водной глади озера на коньках или попробовать одолеть труднопроходимые прибрежные территории на массивных снегоходах.

Интересные факты

На карельском языке название водоема звучит как Seesjärvi, что означает «светлое озеро».

Впервые озерная флора и фауна была детально изучена лишь в 1919-1923 годах в ходе экспедиции русского географа и гидробиолога Верещагина.

В середине 20 века водная гладь Сегозера служила площадкой для посадки гидросамолетов, а зимой на поверхность водоема, покрытую толстым слоем льда, приземлялись небольшие воздушные судна (самолеты и вертолеты).

До середины 20 века на озере было широко развито судоходство, в том числе и пассажирского направления.

В 1957 году Сегозеро было переведено в формат водохранилища.

На озере находится действующее рыбное хозяйство, где успешно разводят радужную карельскую форель.

Как добраться

Озеро расположено в 50 километрах от города Медвежьегорск и в 200 километрах от Петрозаводска. Добираться к природной достопримечательности предпочтительнее всего на автомобиле. От Медвежьегорска следует двигаться в сторону Юстозера, затем свернуть по направлению к селу Чебино, после него двигаться к деревне Паданы.

Если осуществлять движение по трассе М-18, то нужно добраться до города Сегежа, затем свернуть в направлении Водлозера и двигаться около 90 километров в сторону деревни Паданы.

Координаты водоёма: 63.294765, 33.568157.

Сегозеро, безусловно, является одним из самых живописных уголков Карелии. Оно открывает своим гостям непрерывный калейдоскоп восхитительных природных пейзажей: густые хвойные леса сменяются песчаными дюнами, высокие скалистые берега соседствуют с низинными болотистыми местностями, ровная водная гладь прерывается островными образованиями причудливой формы.