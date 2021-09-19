Озеро Водлозеро

Водлозеро — одно из крупнейших и наиболее живописных озер Карелии. Оно имеет ледниковое происхождение. И находится на территории одноименного национального парка посреди практически нетронутых болотно-таежных угодий. Эти места популярны у любителей северной природы, «зеленого» туризма и рыбалки.

Описание природного объекта

Водлозеро расположено в Пудожском районе республики на высоте 136 м над уровнем моря. Максимальная длина водоема — 36 км, а ширина — 16 км. Водный объект занимает 334 кв. км, а территория водосбора охватывает 4700 кв. км. Средняя глубина Водлозера около 3,1 м, максимальная доходит до 16 м. Рельеф дна — сложный, с ямами и отмелями. Берега отличаются характерной изрезанной формой. Питается озеро атмосферными осадками — дождем и снегом. Самая высокая температура воды отмечается в середине лета, когда озеро прогревается до 22–250С. С ноября и по начало марта водоем обычно замерзает.

На озере расположено 196 больших и малых островов. На его пологих берегах растут хвойные деревья, и встречается множество болот. В прошлом в этом районе было около 40 поселений. Но сейчас осталась лишь одна относительно крупная деревня — Куганаволок, расположенная на мысе в южной части.

В 1935 году с постройкой на реках Водла и Вама плотин природный объект превратился в водоем для сплава леса. После окончания лесосплавов Водлозеро осталось регулированным. А с возведением в 2006 году на Ваме нерегулируемой плотины продолжило функционировать в естественном гидрологическом режиме.

Достопримечательности местности

Весной 1991 году озеро стало частью нового Водлозерского национального парка. Заповедная зона охватывает часть Карелии и Архангельской области.

Малозаселенные места с практически нетронутой природой облюбовало множество живности, в том числе из Красной книги. Здесь обитают лоси, волки, рыси, бурые медведи, куницы, северные олени и многие другие животные. А благодаря высокой заболоченности в парке активно растет клюква и морошка.

В прошлом на этой территории проживали водлозеры — представители особой этнической группы Севера. И до сих пор остались архитектурные достопримечательности XVIII—XIX вв. Это обычные крестьянские дома, уникальные часовни, а также церкви Успения Богородицы и Ильи Пророка. Первые упоминания об Ильинском погосте датируются XVII в, хотя позже храмы несколько раз перестраивались. После долгого периода забвения в 1995 году церковь на Ильинском погосте вновь открыла свои двери для прихожан.

Отдых на Водлозере

Ежегодно на Водлозеро приезжают множество гостей из разных мест. Здесь и отдельные любители традиционного кемпинга, и организованные группы туристов, и научные экспедиции. В парке проводятся экскурсии продолжительностью до 6 часов.

Сторонники активного отдыха на природе занимаются трекингом на природных тропах. На берегах оборудованы специальные стоянки, где удобно разбить палатки.

Также можно остановиться в гостевом домике на озере. Удобства на улице и русская баня сделают отдых более колоритным. А сторонников большего комфорта ждет гостиница в Куганаволоке.

Рыбалка на Водлозере

Рыбалка — самая популярная причина посещения этих мест. Ежегодно озеро принимает до 50 тыс. гостей. В водоеме можно поймать:

судака и сига;

леща и ряпушку;

налима и язь;

снеток и другие виды рыб.

Законный вылов требует специального номерного разрешения. Приобрести его можно в лесничестве, у инспектора или в визит-центре парка. На озере разрешено использовать крючковые снасти — удочки, спиннинга, дорожки. И сети до 70 м длиной с размером ячеек 18–40 мм.

Местные рыбаки утверждают, что хороший клев бывает в устьях рек, у берега и в бухтах. Причем встречается много действительно крупной рыбы. Для богатого улова на рыбалке в Карелии лучше воспользоваться лодкой. В данном районе бывает порывистый ветер и большие волны, поэтому рекомендуется взять с собой спасательные жилеты.

Как добраться до места

От столицы Карелии до Водлозера удобно добираться через деревню Куганаволок. Для этого можно воспользоваться водным судном — «Кометой», которая идет до пристани Шала с. Стеклянное. Продолжительность поездки — около 1,5 часов. Отсюда до города Пудож едет автобус, время в пути примерно 40 минут. Далее нужно пересесть на автобус до Куганаволока.

Обратите внимание, что сейчас он ходит только по пятницам и воскресеньям. А частные перевозчики обычно везти отказываются из-за плохой дороги. Поэтому рассмотрите возможность заказать такси до парка из Шалы, хотя такая поездка обойдется довольно дорого.

Более простой и комфортный способ добраться до озера — личным автомобилем. Нужно из Петрозаводска следовать по автодороге А-119 в сторону Пудожа, далее свернуть на «грунтовку» на Куганаволок. Преодолев около 55 км, вы окажетесь на месте. Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с условиями посещения объекта на сайте национального парка.