Короткая и бурная река Вама несет свои воды по территории Пудожского района Карелии. Она вытекает из Водлозера и течет на восток до самого устья, сливаясь с Сухой Водлой и образуя реку Водлу. Вама неизменно привлекает любителей рыбалки, зеленого туризма и острых ощущений.

Отдых здесь особенно популярен среди спортсменов-сплавщиков. Пороги высокой сложности дают возможность прочувствовать всю мощь водного потока. И получить незабываемые впечатления от экстремального сплава.

Описание реки Вамы

Длина Вамы — правой составляющей Водлы — всего 25 км. Река питается атмосферными осадками — дождем и снегом, а ее бассейн охватывает 5420 кв. км. Около 55% этой площади занято лесами, 10% озерами, а 35% заболоченными участками. Климат местности — умеренный, переходной от морского к континентальному. За год здесь выпадает около 650 мм осадков, а снежный покров держится примерно с ноября по март. Максимальное половодье реки наблюдается в мае.

Основные притоки Вамы — правый Ильвама и левый Нижняя Чепша. Дно реки каменистое, русло — врезанное с вынужденными излучинами, прямолинейными участками и порогами. Уровень Водлозера и расход воды в реке регулируются плотиной. Средняя интенсивность потока составляет 30–35 куб. м/с.

Растительность местности в основном среднетаежная. Распространенные породы деревьев — сосна, ель, осина, береза, ольха. В прошлом река использовалась для сплава древесины.

Отдых на реке Вама

Основная «фишка» природного объекта — экстремальный водный туризм Карелии. По реке сплавляются на рафтах, байдарках и катамаранах. Как правило, небольшие организованные группы собираются в Петрозаводске, Санкт-Петербурге и других городах. И прибывают в начальную точку маршрута на побережье Водлозера.

Спортивный интерес представляют порядка 20 порогов Вамы разной сложности — категории от I по IV. Вот лишь несколько из них:

Устинская шивера . Первый порог реки сразу за плотиной, большое количество камней.

. Первый порог реки сразу за плотиной, большое количество камней. Роккой . Длина около километра, 4 ступени слива, небольшие валики, обливники.

. Длина около километра, 4 ступени слива, небольшие валики, обливники. Вампорог . Длина около 300 м, множество надводных и обливных камней.

. Длина около 300 м, множество надводных и обливных камней. Кривой шивера . Косые валы, множество надводных и обливных камней.

. Косые валы, множество надводных и обливных камней. Казимир . Очень много обливных камней, которые плохо видны с воды.

. Очень много обливных камней, которые плохо видны с воды. Пурпорог . Длина около километра, сложная средняя часть, по основной струе мощные обливники, за которыми образуются валы и бочки.

. Длина около километра, сложная средняя часть, по основной струе мощные обливники, за которыми образуются валы и бочки. Боровой. Последний порог на реке Вама, хорошо просматривается с воды.

Рыбалка на реке Вама

Здешние места непременно оценят любители рыбаки в Карелии. Богатая ихтиофауна в сочетании с невероятной северной природой просто не могут оставить равнодушным. Ведь в реке обитает множество видов рыб — щука, хариус, лещ, плотва, окунь, уклейка и многие другие.

Хариус, к примеру, хорошо клюет в местах с каменистыми перекатами. Приступать к рыбалке лучше ранним утром. Ловить удобно с берега с помощью поплавочной удочки с длинным удилищем. В качестве поплавка лучше использовать дреннановские стики грузоподъемностью 4,5–6 г, поскольку бальсовые конструкции можно легко повредить ударом о камень. Чтобы снизить вероятность зацепов и потери крючка, рыбалку следует начинать с осторожностью. И даже хорошо оценив выбранное место, ловить на средней глубине.

Как добраться до объекта?

Исток реки находится с юго-восточной стороны Водлозера. Ближайший населенный пункт — село Вамская Плотина. Координаты истока: 62°13′26″ с. ш., 37°04′37″ в. д. Устье расположено в 149 км по правому берегу Водлы. Координаты устья: 62°14′05″ с. ш., 37°25′55″ в. д.

Добраться до реки не очень просто. Самый удобный путь пролегает по трассе Р-2 «Пудож — Няндома». Нужно ехать до села Кривцы, затем на север до села Кубово и от него двигаться по грунтовке в северном направлении еще 37 км.