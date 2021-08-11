Река Водла

Общие сведения

Река берет свое начало в месте слияния двух других карельских речных систем, вытекающих из Водлозера: Старой Водлы и Вамы, и простирается на 149 км, после чего вблизи поселка Шальский впадает в Онежское озеро. У реки 14 притоков. Крупнейшие из них:

Шалица;

Сума;

Нетома;

Рагнукса;

Сомба.

Река обладает одним из крупнейших в Карелии водосборным бассейном в 13700 квадратных километров. При этом ее ширина не столь впечатляющих размеров: она варьируется в диапазоне от 30 до 200 метров.

Водла относится к речным системам со снеговым типом питания и продолжительным половодьем, которое начинается в апреле и длится около 2 месяцев.

В зимний период Водла практически полностью замерзает (кроме порожистых участков верховья). Поверхность воды покрывается твердой ледяной коркой, толщина которой достигает 80 см. В Средние века река служила удобным транспортным путем для новгородцев: через Водлу лежал их путь к Белому морю и Северной Двине.

Участок от устья Шалы до села Подпорожье оставался судоходным вплоть до конца 20 века и использовался для сплава лесозаготовок. На сегодняшний день по реке переправляются на лодках и катерах.

Прибрежные территории, в основном, покрыты хвойными и смешанными лесами и дают своим гостям возможность полюбоваться статными соснами, могучими елями, стройными осинами, размашистой ольхой и насладиться чистейшим воздухом с ароматом хвои. Места придутся по душе не только ценителям дикой первозданной природы, но и будут оценены по достоинству любителями тихой охоты. Окрестности Водлы богаты грибами и ягодами.

Что посмотреть: достопримечательности и красивые места

В 138 км от устья реки находится карельский водопад Падун. Грохот его падающей воды слышно за несколько километров.

На каменистом мысе Бесов нос возле устья реки находится уникальный археологический комплекс «Онежские петроглифы» с разнообразными наскальными изображениями, выполненными первобытными людьми в 3-4 веке до нашей эры. На гладких скалах выдолблены древними орудиями различные бытовые сцены, животные, геометрические фигуры, загадочные иероглифы. В 2021 году они были включены в список объектов наследия ЮНЕСКО как памятник монументального изобразительного творчества первобытной эпохи. Посмотреть на уникальную археологическую находку приезжают туристы со всего света.

На реке расположен старинный город Пудож с богатой семивековой историей и небольшая деревня Кубовская, где в неизменном виде сохранилась традиционная для Карелии архитектурная застройка 19 века.

В низовье Водлы расположено 3 монументальных православных святыни:

Ильинский погост – восхитительный образец деревянной церковной архитектуры 18 столетия;

– восхитительный образец деревянной церковной архитектуры 18 столетия; белоснежный каменный храм Александра Невского ;

; пудожская церковь преподобного Серафима Саровского.

Водла – популярное рыбное место и центр экстремального водного туризма

Водла – излюбленное место любителей карельской рыбалки. В ней в больших количествах водится уклейка, хариус, щука, налим, судак, плотва. Никто не уходит без улова. А в апреле здесь можно испытать свою удачу, участвуя в соревнованиях по подводному лову.

Порожистое верхнее течение реки беспрестанно привлекает любителей экстремального времяпрепровождения на воде. Сплав на байдарках или рафтах по протяженному каскаду порогов гарантировано доставит массу восторженных эмоций, которые запомнятся на всю жизнь. Всего на реке 38 порогов 2-4 категорий сложности, представляющих огромный интерес для водного слалома.

Как добраться

Попасть к реке можно через административный центр района город Пудож. Между ним и Петрозаводском налажено регулярное автобусное сообщение. Также можно доехать на личном транспорте: из Санкт-Петербурга следует двигаться через поселок Подпорожье по трассе А-119.

Координаты истока для навигации: 62°14′4.13″ с. ш., 37°25′51.24″ в. д.