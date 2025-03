Где провести яркие и насыщенные новогодние каникулы? — в Карелии. Это не просто заснеженный регион — это место, где начинается сказка, и найдется развлечение взрослым, и детям. Многие туристы, которые хотят избавиться от рутины и получить незабываемые эмоции, посещают северную республику!

Где встретить Новый год в Карелии

В регионе огромное количество баз отдыха, которые ежегодно встречают гостей для празднования Нового года. Выбирая подходящую, учитывайте наличие свободных мест: люди начинают активно бронировать отдых уже в конце октября — начале ноября.

Вблизи столицы Карелии расположены турбаза «Малая Медвежка», «Карьяла парк» курорт «Марциальные воды», отель «Верховье» и т. д. Для празднования Нового года в самом Петрозаводске можно забронировать отели «Космос», «Карелия», «Фрегат» и другие.

Неподалеку от города Сортавала находятся отели «Точка на карте», «Рантала», «Дача Винтера», загородный комплекс «Кружево» и т. д. Новогодние программы вы можете посмотреть на официальных сайтах, там же уточнить наличие свободных мест и забронировать номера.

Все базы отдыха готовят новогодние мероприятия и праздничное меню. Для удобства вы можете заказать трансфер, который встретит вас у аэропорта или железнодорожного вокзала.

Погода в Карелии зимой

Климат в Карелии отличается влажностью, поэтому морозы тут ощущаются сильнее. Средняя температура зимой держится около -5° C днем и -15° C ночью. Хотя самым холодным месяцем считается февраль, в январе столбики термометров могут показать - 25° C. Поэтому, собираясь в поездку, не забывайте смотреть метеопрогнозы.

В декабре высота сугробов достигает 1,5 метра и не стоит переживать, что на Новый год пойдет дождь или под ногами образуется снежная «каша».

Световой день в Карелии короткий: рассвет наступает около 10 утра, а темнеть начинает уже к 15 часам. Зато вы сможете насладиться подсветкой, которую включают в темное время суток, например, в горном парке «Рускеала».

Как провести Новый год в Карелии

Популярное зимнее развлечение в Карелии — езда на собачьих упряжках. Здесь расположено множество питомников, пушистые обитатели которых с удовольствием проводят время с гостями и катают их на санях или нартах. Кроме ездовых собак, в питомниках вы можете встретить и других животных, покормить их или сфотографироваться.

Рускеала — это настоящий зимний рай в Карелии. Мраморные каньоны, усыпанные белым снегом, создают волшебную атмосферу. Посетители могут прогуляться по заснеженным тропам, наслаждаясь удивительными видами. В зимнее время туристам представляется уникальная возможность спуститься в ледяные пещеры. А с наступлением темноты в парке включается подсветка.

Популярная природная достопримечательность Карелии, которую обязательно нужно увидеть. Водопад расположен в одноименном заповеднике, и большинство туров включают в себя посещение этого места. Кивач не промерзает полностью даже в сильные морозы, поэтому всем интересно посмотреть на него не только летом, но и зимой. Добираться до заповедника недолго, а к водопаду ведет оборудованная тропа, это значит, что путь смогут преодолеть даже дети.

Отправиться на экскурсию, поучаствовать в мастер-классе и узнать о традиции карельского чаепития можно в крупнейшем музее России под открытым небом «Кижи». Это место включено в список наследия ЮНЕСКО. Здесь реставрируют древнейшие церкви, колокольни, мельницы и другие постройки, которые привезли со всей Карелии.

Озера привлекают путешественников обилием рыбы. На берегу водоемов располагается множество баз отдыха, которые предоставляют удочки и снасти в аренду. Зимой тут популярна подлёдная рыбалка — без улова не остаются даже новички. Кроме того, можно посетить множество аутентичных достопримечательностей или отправиться с Ладоги на знаменитый остров Валаам и получить незабываемые впечатления.

Что взять с собой на Новый год в Карелии

В первую очередь необходимо позаботиться о наличии документов: паспорта, медицинского полиса, некоторые туристы также оформляют страховку. Возьмите с собой зарядные устройства и внешние аккумуляторы — скорее всего, вам захочется сделать много фотографий, а на морозе телефон разряжается быстро.

Позаботьтесь о теплой одежде и сменных комплектах. Если планируете активный отдых, то лыжные костюмы или комбинезоны станут отличным вариантом. Не забывайте о головных уборах, перчатках и носках — эти элементы гардероба следует брать минимум в двойном объеме. Обувь должна быть непромокаемой и удобной — наверняка вас ждут долгие прогулки по заснеженным локациям Карелии. Также рекомендуем позаботиться о коже и захватить крем для лица и бальзам для губ.

Что привезти после празднования Нового года в Карелии

Регион славится форелевыми хозяйствами, поэтому из поездки вы можете привезти красную икру. Тут ее изготавливают из свежего, а не замороженного сырья, а значит, и вкус у деликатеса будет сильно отличаться. Кроме икры, можно привезти саму форель и местную консервированную рыбу, оленину и прочую дичь. Также туристы спешат приобрести варенье из различных ягод, компоты и алкогольные бальзамы.

Новый год в Карелии с детьми

Большинство баз отдыха и гостевых домов оснащены детскими площадками, можно взять в прокат лыжи, сани, тюбинги и весело провести время. Однако мы предлагаем этим не ограничиваться и отправиться в увлекательное путешествие.

Какой Новый год без Деда Мороза, а в Карелии их два! В резиденции Талви Укко вы можете покататься на собачьей упряжке, посетить дворец Снегурочки, провести сказочную фотосессию и по-настоящему насладиться новогодней атмосферой.

Также рекомендуем отправиться в поместье старшего брата Санта-Клауса — Деда Халла. Вы можете оригинально поздравить своего ребенка с Новым годом, попросив Деда Халла вручить заранее подготовленный подарок. Восторг будет обеспечен!

Место находится недалеко от Петрозаводска и не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Тут можно встретить различных животных: медведей, лосей, барсуков, лисиц и других. Некоторых обитателей комплекса разрешается кормить овощами, фруктами и простыми сухариками. Недалеко есть турбаза, где можно остаться на ночевку, поэтому не стоит не переживать, что световой день короткий и вы не успеете вернуться в город.

Как добраться до места празднования Нового года в Карелии

Большинство маршрутов в Карелию лежит через два основных города: Петрозаводск и Сортавала. До них можно добраться как на поезде, так и на автомобиле. Авиасообщение доступно только до Петрозаводска: в 30 минутах езды от города находится единственный в республике аэропорт — Бесовец.

Путь из Москвы до столицы Карелии на автомобиле составляет около 13 часов, на поезде — 11, на самолете — не более 2. Из Сортавалы и Петрозаводска до баз отдыха вы сможете добраться на автобусах, такси или если заранее закажете трансфер.

Организация Нового года в Карелии

Отдых в северном регионе с каждым годом все больше впечатляет гостей. Здесь много активных развлечений и вариантов для уютных семейных каникул с детьми. Мы с удовольствием предлагаем свои услуги по организации новогодних праздников в Карелии. Вам не придется искать подходящие номера, записываться на экскурсии и развлечения, бронировать трансфер или дополнительно тратиться на такси.

Мы предусмотрим все форс-мажоры и будем иметь план Б на случай их возникновения. Не забывайте, что во время новогодних праздников здесь происходит большой наплыв туристов. Профессиональная организация отдыха позволит вам избежать длинных и утомительных очередей.

Мы учитываем ваш бюджет и пожелания. Конечно, в Карелии можно организовать элитное жилье, вертолет, персонального повара, гида и водителя, но это дорогостоящее удовольствие. Мы готовы подобрать для вас тур, который будет соответствовать вашему бюджету и ожиданиям.