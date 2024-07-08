Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Тур Все включено в Карелию

Каждый путешественник стремится найти идеальное сочетание комфорта, разнообразных впечатлений и беззаботности во время отдыха. Карелия, с ее величественными лесами, живописными озерами и богатой историей, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир природных красот и культурных сокровищ, не беспокоясь о деталях организации.

Тур по формату all inclusive — это ваш шанс спокойного и в то же время насыщенного отдыха в одном из самых красивых регионов России.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

СМИ о нас
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Как добраться до Карелии

На самолете

Самый быстрый и надежный способ добраться до Карелии – на самолете. Вы долетите за 1,5-2 часа из Москвы. А вот в северной столице прямого авиасообщения с Карелией нет: нужно лететь с пересадкой в Москве или Череповце.

На машине

Путешествуя на автомо, вы можете всю дорогу наслаждаться видами и самостоятельно выбирать маршрут. Если отправляетесь из Москвы, следуйте трассой М-10 или М-11. Время в пути составит примерно 10-12 часов. Если же путешествие начинается из Петербурга, выбирайте трассу Р-21: вам потребуется около 7-8 часов, чтобы доехать. Дороги качественные, но зимой не забудьте учесть погодные условия.

На поезде

Если вы предпочитаете комфортабельное, хоть и неспешное путешествие, поезд – отличный вариант. Из Москвы в столицу Карелии, Петрозаводск, можно доехать на поезде 018А. Из Петербурга до Петрозаводска доступны поезда 212А и “Ласточка” 804. Время в пути составит около 12-14 часов из столицы и 8-9 часов из Питера.

На автобусе

Путь из Москвы до Карелии займет примерно 10 часов, а из Петербурга – около 8 часов. Для путешествия из столицы до Петрозаводска вы можете выбрать автобус от станции «Северные Ворота». Если путешествие начинается из Петербурга, можно воспользоваться ежедневным автобусом №965 от автовокзала №2.

Что посмотреть в Карелии

  • Рускеала – парк мраморных скал, пещер, лесов, озер и водопадов, где природа вместе с человеком создала настоящие шедевры.
  • Кивач – огромный водопад, ставший символом Карелии. Фото на его фоне и прогулка по местному заповеднику – одна из добрых туристических традиций.
  • Вулкан Гирвас – карельский "огонь в недрах земли". Окружающая лесная местность дополняет загадочную атмосферу.
  • Гора Воттовара – магический взгляд на Карелию с высоты. Вы сможете посмотреть на сейды и найти следы древних капищ.
  • Кинерма и Киндасово – аутентичные деревни, где можно услышать народные песни, посмотреть на старинную утварь и узнать больше про быт и кухню Карелии.
  • Кижи – музей под открытым небом с деревянными церквями. Охраняется ЮНЕСКО и является шедевром старинной русской архитектуры.

Что входит в тур все включено в Карелии

  • Проживание

Аутентичный стиль и единение с природой ожидают в каждой деревянной избе на берегу реки или озера. Если же вы предпочитаете больше удобств, то в вашем распоряжении комфортабельные коттеджи в живописных уголках Карелии.

  • Питание

Блюда национальной и европейской кухонь будут приготовлены опытными поварами, а каждая длительная экскурсия обязательно подразумевает сытный перекус после дороги.

  • Трансфер

Сопровождение из аэропорта или вокзала к месту проживания, а также перемещение на автобусе в рамках экскурсий включены в стоимость тура. Вы можете расслабиться и наслаждаться пейзажами с самого начала путешествия.

Каждый путешественник, обратившийся в “Золотое кольцо Карелии”, может подобрать программу тура под себя, учитывая свободное время, интересы и бюджет.

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