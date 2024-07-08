На самолете
Самый быстрый и надежный способ добраться до Карелии – на самолете. Вы долетите за 1,5-2 часа из Москвы. А вот в северной столице прямого авиасообщения с Карелией нет: нужно лететь с пересадкой в Москве или Череповце.
На машине
Путешествуя на автомо, вы можете всю дорогу наслаждаться видами и самостоятельно выбирать маршрут. Если отправляетесь из Москвы, следуйте трассой М-10 или М-11. Время в пути составит примерно 10-12 часов. Если же путешествие начинается из Петербурга, выбирайте трассу Р-21: вам потребуется около 7-8 часов, чтобы доехать. Дороги качественные, но зимой не забудьте учесть погодные условия.
На поезде
Если вы предпочитаете комфортабельное, хоть и неспешное путешествие, поезд – отличный вариант. Из Москвы в столицу Карелии, Петрозаводск, можно доехать на поезде 018А. Из Петербурга до Петрозаводска доступны поезда 212А и “Ласточка” 804. Время в пути составит около 12-14 часов из столицы и 8-9 часов из Питера.
На автобусе
Путь из Москвы до Карелии займет примерно 10 часов, а из Петербурга – около 8 часов. Для путешествия из столицы до Петрозаводска вы можете выбрать автобус от станции «Северные Ворота». Если путешествие начинается из Петербурга, можно воспользоваться ежедневным автобусом №965 от автовокзала №2.