Активный отдых в Карелии

Жемчужное ожерелье Карелии — зимний тур на 5 дней. В него входит мастер-класс по изготовлению “калиток”, поездка на ретропоезде до Рускеалы, катание по Ладожским шхерам, экскурсия в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» и другие развлечения.

Новый год в Карелии — 4-х дневный тур с банкетом, экскурсией по вотчине Талви Укко и катанием на собачьих или оленьих упряжках за дополнительную плату.

На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей — пятидневный семейный тур. Вас ждет пикник с костром, гала-ужин, проживание в загородном комплексе “Авиаретро” с дополнительными развлечениями, а также мастер-классы, катание на снегоходах и в оленьих упряжках и хивус на Кижи.

Осень в Карелии — трехдневный тур с часовой пешеходной экскурсией по мраморному каньону Рускеала, восхождением на гору Сампо и посещением Кивача. За дополнительную плату можно прыгнуть с “тарзанки”, перелететь через каньон по канатной дороге или посетить “Подземный маршрут” в Рускеале.

Карельский Дзен — летний тур на 5 дней. Вас ждет катание на метеоре до Кижей, экскурсии, проживание на базе отдыха, где доступны: теннис, прокат квадроциклов по лесу, баня, сплавы на лодках, удочки для рыбалки, места для пикника.