Туры для тех, кто хочет совместить приятное с полезным, посетить главные достопримечательности Карелии и активно провести время.
Туры для тех, кто хочет совместить приятное с полезным, посетить главные достопримечательности Карелии и активно провести время.
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Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Жемчужное ожерелье Карелии — зимний тур на 5 дней. В него входит мастер-класс по изготовлению “калиток”, поездка на ретропоезде до Рускеалы, катание по Ладожским шхерам, экскурсия в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» и другие развлечения.
Новый год в Карелии — 4-х дневный тур с банкетом, экскурсией по вотчине Талви Укко и катанием на собачьих или оленьих упряжках за дополнительную плату.
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей — пятидневный семейный тур. Вас ждет пикник с костром, гала-ужин, проживание в загородном комплексе “Авиаретро” с дополнительными развлечениями, а также мастер-классы, катание на снегоходах и в оленьих упряжках и хивус на Кижи.
Осень в Карелии — трехдневный тур с часовой пешеходной экскурсией по мраморному каньону Рускеала, восхождением на гору Сампо и посещением Кивача. За дополнительную плату можно прыгнуть с “тарзанки”, перелететь через каньон по канатной дороге или посетить “Подземный маршрут” в Рускеале.
Карельский Дзен — летний тур на 5 дней. Вас ждет катание на метеоре до Кижей, экскурсии, проживание на базе отдыха, где доступны: теннис, прокат квадроциклов по лесу, баня, сплавы на лодках, удочки для рыбалки, места для пикника.