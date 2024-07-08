Отдых в Карелии на берегу озера

Благодаря своим разнообразным и всегда живописным пейзажам, Карелия круглый год предоставляет возможность насладиться природой во всей её красе. И если вы ищете способ расслабиться и убежать подальше от городской суеты, то отдых на берегу карельского озера – это именно то, что вам нужно.

В рамках наших туров и экскурсий вы можете забронировать для проживания комфортабельный коттедж, уютный дом на турбазе или аскетичную избушку на берегу как самых известных, так и диких карельских озер. Благодаря такому выбору вы сможете насладиться уединением или же совместите расслабленный отдых на озере с баней, подледной рыбалкой, джипингом, охотой и другими видами досуга.