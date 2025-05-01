Добро пожаловать в удивительную Карелию – место, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Благодаря удобной транспортной развязке и развитой туристической инфраструктуре этот регион притягивает путешественников со всей страны. Но, конечно же, самой удобной остается поездка в Республику из столицы.
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