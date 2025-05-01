Как добраться до Карелии из Москвы

Автобусом

Из Москвы можно добраться до Карелии на автобусе. Утренние рейсы начинаются с 5:00 и отправляются с международного автовокзала "Северные Ворота”. Путешествие займет около 10-12 часов в зависимости от числа стоянок, пробок и ремонта дороги. Это удобный и экономичный способ путешествия.

На машине

Если вы планируете поездку из Москвы в Карелию на личном или арендованном авто, то выбирайте трассу М11 через Великий Новгород. До города Сортавала вам понадобится преодолеть расстояние около 970 км, что займет около 11 часов. Если же ваш пункт назначения — Петрозаводск, также дорога составит около 1000 км, а время в пути составит примерно 11,5 часов.

Поездом

Еще один вариант – путешествие на поезде. Из Москвы до Петрозаводска, столицы Карелии, можно добраться на фирменном двухэтажном поезде 018А за 11 часов. Также поездом 930У можно добраться до Сортавала за сутки. Ну а беспересадочный поезд №160В довезет вас до горного парка “Рускеала”. Поезда предполагают комфортабельные условия и возможность насладиться пейзажами в пути.

Самолетом

Для тех, кто предпочитает быстрое и комфортное путешествие, доступен вариант перелета на самолете. Из Москвы до Петрозаводска можно долететь за 1,5-2 часа. Это отличный выбор для тех, кто ценит время и хочет быстро оказаться на месте.