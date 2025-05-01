Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии из Москвы

Добро пожаловать в удивительную Карелию – место, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Благодаря удобной транспортной развязке и развитой туристической инфраструктуре этот регион притягивает путешественников со всей страны. Но, конечно же, самой удобной остается поездка в Республику из столицы.

Личное авто, самолет, поезд – выбирайте любой вариант дороги из Москвы, а мы встретим вас в Петрозаводске и предложим варианты проживания, пеших и автобусных экскурсий или же спланируем программу целого тура: однодневные экскурсии, многодневные туры, аренда загородных домов и коттеджей, аренда лесных избушек и организация рыбалки и охоты, санаторно-курортный отдых, активный отдых.

Предложения по отдыху в Карелии от нашего туроператора

Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по локациям. Выбирайте подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Как добраться до Карелии из Москвы

Автобусом

Из Москвы можно добраться до Карелии на автобусе. Утренние рейсы начинаются с 5:00 и отправляются с международного автовокзала "Северные Ворота”. Путешествие займет около 10-12 часов в зависимости от числа стоянок, пробок и ремонта дороги. Это удобный и экономичный способ путешествия.

На машине

Если вы планируете поездку из Москвы в Карелию на личном или арендованном авто, то выбирайте трассу М11 через Великий Новгород. До города Сортавала вам понадобится преодолеть расстояние около 970 км, что займет около 11 часов. Если же ваш пункт назначения — Петрозаводск, также дорога составит около 1000 км, а время в пути составит примерно 11,5 часов.

Поездом

Еще один вариант – путешествие на поезде. Из Москвы до Петрозаводска, столицы Карелии, можно добраться на фирменном двухэтажном поезде 018А за 11 часов. Также поездом 930У можно добраться до Сортавала за сутки. Ну а беспересадочный поезд №160В довезет вас до горного парка “Рускеала”. Поезда предполагают комфортабельные условия и возможность насладиться пейзажами в пути.

Самолетом

Для тех, кто предпочитает быстрое и комфортное путешествие, доступен вариант перелета на самолете. Из Москвы до Петрозаводска можно долететь за 1,5-2 часа. Это отличный выбор для тех, кто ценит время и хочет быстро оказаться на месте.

  • Природные парки и заповедники

    Посетите национальные парки Карелии: “Кивач”, “Костомукшский”, “Паанаярви”, “Калевальский”, “Ладожские шхеры”. Вы сможете насладиться красотой скальных ландшафтов, таежных лесов, горных озер и водопадов. Можно погулять, устроить пикник, сделать фотосессию на природе или запланировать многодневный поход с ночевкой на разрешенных туристических стоянках.

  • Культурное наследие Карелии

    Отправьтесь в Кижи, где прямо на острове расположен музейный комплекс под открытым небом с архитектурными шедеврами деревянного зодчества. Или же посетите в Петрозаводске Национальный музей Республики Карелия. Там можно узнать много нового о природе, народах и фольклоре региона. Коллекция включает петроглифы, минералы, реконструкции средневековой эпохи и экспонаты животного мира. Не проходите мимо и музея Изобразительных искусств в Петрозаводске. Здесь большая коллекция икон, национальной одежды и предметов быта жителей Русского Севера.

  • Активный отдых

    Карелия предлагает множество возможностей для выплеска эмоций и энергии. Отправьтесь на прогулки в лодках или катамаранах по рекам и озерам, исследуйте пещеры и скалы, занимайтесь рыбной ловлей или охотой, а зимой попробуйте свои силы на лыжах или снегоходах.

Преимущества отдыха в Карелии

  • Живописная природа

Практически нетронутая цивилизацией, никого не оставляет равнодушным. Кристально чистые воды тысячей озер и бескрайние гектары хвойных лесов поражают величием. Примечательно, что на территории Карелии находятся несколько десятков заповедных и особо охраняемых зон. Они созданы, чтобы сохранить и преумножить природные богатства страны.

  • Комфортный климат

Летом здесь не бывает жарко, а зимой температура редко опускается ниже -12° С. Следовательно, приезжать в Карелию на экскурсию можно в любое время года.

  • Идеальные условия для активного отдыха

В теплые месяцы любителям экстремальных развлечений доступны сплавы по бурным горным рекам на байдарках и катамаранах, велозаезды по пересеченной местности, преодоление препятствий в веревочных парках, сафари-туры, гонки на квадроциклах и масса других развлечений. Зимой в Карелии можно кататься на лыжах, сноубордах, снегоходах и даже на собачьих упряжках.

  • Интересные достопримечательности

Объекты, заслуживающие внимания туристов, в Карелии на каждом шагу. В одном только Петрозаводске их более сотни, что и говорить о таких ценных историко-культурных объектах, как Валаам, остров Кижи и Соловки.

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