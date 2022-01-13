Сегежский район – один из самых исследованных регионов Карелии. Расположен в окрестностях озер Сегозеро и Выгозеро, на границе Архангельской области, Беломорского и Медвежьегорского регионов республики. «Столица» района – город Сегежа.

Географические и климатические особенности

Ландшафт сформирован под воздействием уходящего ледника. Возвышенности чередуются низменными зонами озер и болот. В недрах земель района залегают граниты, сланцы и гнейсограниты. Большие запасы талька, торфа, никеля и серного колчедана. Регион богат на пресную воду, т.к здесь 487 озер ( Выгозеро, Сегозеро, Линдозеро, Уросозеро, Ондоозеро, Курочеро), а также 9 рек (Сегежа, Онда, Выг, Вожма).

Погоду с умеренно-континентальным климатом, частично морским. Средние температуры -12℃ зимой и +17℃ летом. Максимальные значения -46℃ и +35℃ соответственно. Воздух влажный, осадков до 500 мм в год.

Большая часть территории района занята лесами, в основном хвойными сосновыми борами. Леса богаты на грибы и ягоды. Почвенный состав – это преимущественно низко плодородные подзолистые грунты.

История края

На территории региона обнаружено несколько стоянок каменного периода. Документально подтверждено обитание на берегах Выгозера саамов и карелов в X-XI веках. С возрастанием могущества эти земли начали окультуривать новгородцы. Они принесли христианство, земледелие. Окончательно Выговской погост стал территорией Руси в 1478 году.

В 1695 году беглецами-участниками Соловецкого восстания был основан Выгорецкий монастырь на берегах реки Выг.

Петр I видел в этих территориях краткий путь в Балтику и в тыл к шведам, что послужило началу знаменитой «Осударевой дороги». Но в целом, до строительства тут Мурманской железной дороги (1912-1916 гг) этот регион оставался глухим и малоисследованным.

К 1930 году территории современного района были распределены между другими центрами.

В 1945 году вновь воссоздали Сегежский район.

Окончательно район сформировался после присоединения в нему поселка Идель (1964 г.). Далее началось освоение и развитие региона.

Район сегодня

Территория поделена на 36 населенных пунктов, объединённых в 4 сельских поселения и 2 городских. Практически 95% населения проживают в городе Сегежа и пгт Надвоицы. Это индустриально развитая территория, главные направления: металлургическая промышленность, лесозаготовка, целлюлозно-бумажное производство. Крупнейшие предприятия:

АО «Сегежский ЦБК»;

Надвоицкий алюминиевый завод;

ООО «Сегежская упаковка»;

ЛДК «Сегежский»

Ондская ГЭС.

Активно развивается туристическое направление:

водный туризм на Выгозере;

перезапуск маршрута «Осударева дорога»;

развитие рыболовства, охотничьего туризма;

окультуривание локаций «Воицкий падун» и «Воицкий рудник».

Достопримечательности

Природных и рукотворных достопримечательностей на территории района не много.

Воицкий падун

Он находится на реке Нижний Выг у поселка Надвоицы. Водопад известен с XVI века, тогда он был мощнее и имел 3 рукава. На одном из них в дальнейшем была построена мельница, а на другом – толчейно-промывальная фабрика. Название созвучно со словом «вой» - рокот. Это творение природы стало жертвой промышленного прогресса. После открытия Беломорканала река Выг стала его частью, что повлекло смену основного русла. Строительство каскада ГЭС также повлияло на мощь водопада и сейчас его высота всего 4,2 м.

Известен Воицкий водопад и тем, что рядом с ним в 1737 году Тарас Антонов (крестьянин из Надвоицы) добыл первые куски руды. И вскоре в этих землях был открыт медный рудник. Сырье отправляли на Олонецкий медеплавильный завод. В последующем в залежах обнаружили вкрапления золота «… гнездышко весом в 7 золотников». Это было первое обнаруженное месторождение этого драгоценного металла в стране. Для промывки руды была построена толчейно-промывальная фабрика, но сложности в обработке и добыче привели к тому, что через 50 лет добыча сначала золота, а потом и меди была прекращена. За весь период добыто около 74 кг золота и 100 тонн руды. В связи со строительством канала наземная часть рудника не сохранилась, но о истории места напоминает памятная доска.

Сегозерское водохранилище

Так сейчас называется Сегозеро, которое после постройки плотины и углубления дна на 6м, расширило свои границы на 62км2. Раньше по озеру сплавляли лес, сейчас здесь активничает форелеводческое хозяйство. В здешних водах водится 18 видов рыбы: лещ, сиг, налим, плотва, бычок и другие. Сегозеро, как и большинство водоемов региона – прекрасное место для отдыха и рыбалки.

Беломоро-Балтийский канал

Этот водный маршрут проходит и по территории Сегежского района. О нем напоминают 10-й 11-й шлюзы, а также Шаваньская водосливная плотина. Сохранилось и здание НКВД, некоторые жилые и хозяйственные постройки. Эта монументальная стройка внесла огромный вклад в развитие и становление территорий, по которым прокладывался канал. Но в то же время воды канала «погубили» историческую «Осудареву дорогу» Петра I.

Сегежский музей

Музей в Сегеже действует с 1983 года. В нем собраны материалы и экспонаты, рассказывающие об истории края, о главных его достопримечательностях: «Осударева дорога», Сегежский ЦБК, стройка ББК, история Карельского ГУЛАГа. В музей много коллекций, в частности по нумизматике и этнографии.

Тайны Сегежских поселений

Поселок Валдай возник и получил свою известность при строительстве канала. Это, по сути, поселок спецпереселенцев – строителей ж/д путей и автодорог. Всю свою историю эта локация тесно связана с лесоповалом и переправкой леса по Выгозеру.

Похожая история и у поселка Идель в 60 км от райцентра. Здесь, помимо памяти о ББК, сохранилась братская могила погибших в Зимней войне советских воинов.

Любителям военной истории стоит посетить поселок Кочкома. В нем находится место подвига Н.Г. Варламова, братские могилы воинов и партизан времен ВОВ.

О пгт Надвоицы первое упоминание датировано 1620 годом и связано с Соловецким монастырем (постройка церкви Зосимы и Савватия). Сейчас в Надвоицах действует порт Беломорканала, металлургические предприятия. В окрестностях обнаружена стоянка древних саамов.

Большую историю имеет деревня Петровский Ям. Это нежилое поселение славится тем, что в 1702 году в нем останавливался Петр I со своим отрядом при прокладывании «Осударевой дороги». В память об этих событиях, на пожертвования крестьян и высокопоставленных вельмож была построена часовня апостола Петра. Во время войны с финнами в деревне был уничтожен полевой госпиталь №227, о этом событии напоминает металлическая стела и гранитная мемориальная доска.

Логистика и транспорт

Район обладает хорошим сообщением с внешним миром. Это и ж/д С-Петербург – Мурманск и федеральная трасса С-Петербург – Мурманск, Кочкома-Реболы, водный маршрут Беломорканала. Общая протяженность автодорог – 350 км, водных путей – 160 км, ж/д полотна 215 км.