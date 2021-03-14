Озера и реки — настоящее богатство и главная достопримечательность Карелии. Озеро Выгозеро — третье по величине в республике после Ладожского и Онежского. Его берега — отличное место для «дикого» отдыха, рыбалки, сбора грибов и ягод. А чистая вода и свежий воздух способны напитать силой и энергией на целый год!

Общая информация

Выгозеро Карелии площадью 1143 кв.м растянулось на 89,3 км при ширине 23,5 км. Свой окончательный вид оно приобрело во время возведения Беломорканала. Тогда вода поднялась на 7 м, а площадь Выгозера увеличилась практически вдвое. Сегодня средняя глубина водохранилища составляет 6,2 м, а максимальная — 18 м. Питание водоема — за счет дождя и снега.

На берегах озера расположилось два крупных населенных пункта. Это г. Сегежа на 26 тыс. жителей и пос. Надвоицы, где проживает около 8 тыс. человек. В далеком прошлом между ними ходили пассажирские рейсовые суда. Сейчас на озере можно встретить лишь круизные корабли, следующие на Соловецкие острова.

Природные особенности

Водоем отличается разнообразным ландшафтом с песчано-каменистыми, поросшими лесами берегами. И сложным, сильно изрезанным рельефом с множеством заливов и островов. Здесь можно встретить как песчаные пляжи, так и заболоченные участки. При этом северные берега более высокие и крутые, чем южные. Дно озеро — илистое, с большим перепадом глубин, у берегов попадаются бревна, пни, коряги и камни. Вода имеет коричневатый оттенок, который вызывается высоким содержанием торфа. Прозрачность вод озера составляет 1,4–2,4 м, в среднем около 2 м.

Климат местности — умеренно-континентальный. Относительно коротким летом вода нагревается до 14–18 градусов. Замерзает озеро где-то в середине ноября, а вскрывается ближе к концу мая. В течение года уровень воды в нем колеблется на 0,5–1,3 м. При этом минимальная отметка фиксируется в апреле, а максимальная — во время таяния снегов.

Выгозеро: рыбалка и отдых

На побережье водохранилища хорошо развита туристическая инфраструктура. К тому же летом можно арендовать жилье на ближайших к Сегеже дачных кооперативах. А любители полного единения с природой обычно предпочитают жить в палатках. При желании посетить один из более 500 островов озера стоит воспользоваться услугами местных жителей по аренде плавсредства. Во время водного путешествия рекомендуется быть внимательным, чтобы не налететь на торчащие из воды коряги.

Оптимальное время для такого путешествия — середина лета. Тогда вода озера хорошо прогревается, особенно в южной части. К тому же благодаря пологим берегам здесь удобно сходить в воду.

В водохранилище встречается 11 разновидностей рыб:

Ерш. Ловится по всему водоему, скопления отмечаются на юге, в среднем вырастает до 6,6 см.

Щука. Распространена повсеместно, больше на юго-западной оконечности, средняя длина 48 см и вес 1,1 кг.

Плотва. Обитает на юге и возле островов, средняя длина 9–10 см, вес до 50 г.

Лещ. Чаще ловится на южной и юго-западной части водоема, в среднем около 30 см и до 600 г.

Ряпушка. Распространена повсеместно, весной отмечается в Муногубе, Вонгангубе, в губах Торковой и Пукше, летом лучше ловится в Сенной губе и районе Койкиницкого залива.

Язь. Встречается по всему водоему, любит селиться в устьях рек, длина 17–38 см, вес 200–1150 г.

Налим. Распространен везде, летом предпочитает глубину.

Сиг. Чаще ловится в северной части озера, выгский сиг длиной 32–59 см имеет вес 460–3250 г, озерный мелкий сиг размером 21–30 см вырастает до 70–320 г.

Окунь. Встречается на мелководье, в среднем длина составляет 9–18 см, а вес до 100 г.

Судак. Запущен в середине 20 века, особенно хорошо клюет в центральной части водохранилища.

Лосось озерный. Достаточно редкая рыба, за год вылавливается всего 120–150 экз.

Летняя рыбалка в Карелии в этих местах начинается в конце мая и длится до середины октября. Местные жители советуют ловить у небольших островов Выгозера. Также хорошая поклевка наблюдается в местах, где когда-то были затоплены леса. Поскольку в Сегеже работает целлюлозно-бумажный комбинат, в черте города лучше не рыбачить. Рекомендуется отъехать от населенного пункта на 5 км и дальше.

Как добраться до озера?

Водоем расположен в Сегежском районе республики. Большинство желающих посетить это место приезжают в город Сегежа на западном побережье. Он находится практически посредине между Санкт-Петербургом и Мурманском. Протяженность пути до Сегежи от Петрозаводска составляет 230 км, а от северной столицы — 670 км. Из Москвы маршрут значительно длиннее — 1200–1300 км. Также удобно воспользоваться железнодорожным транспортом. Из Москвы можно доехать за 20 часов, из Мурманска за 14,5 часов, а из северной столицы всего за 12 часов. Желающим добраться до озера автобусом следует в Петрозаводске сесть на рейс, идущий до г. Сегежа. Время в пути составляет около 4 часов.