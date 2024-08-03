Онда — одна из крупнейших рек республики Карелия. Это множество озер и притоков, крутые пороги и стремнины, богатый водный мир и густые лесистые берега.

Это место, где можно отдохнуть от городских будней и напитаться чистым воздухом и энергией. Где каждый найдет занятие себе по душе — от тихой рыбалки и созерцания водной глади до экстремального сплава на байдарках.

Описание водного объекта

Левый приток реки Выг — Онда — берет начало в озере Котлованное на Западно-Карельской возвышенности. И преодолев 197 км, впадает в Выгозерское водохранилище, которое образовалось в результате строительства Беломоро-Балтийского канала. Перед устьем Онды расположена плотина гидроэлектростанции, построенная в 1957 году.

Помимо названия Онда на разных участках реки встречаются такие ее имена — Анда, Стрельная, Шуовини. Общая площадь бассейна Онды составляет 4080 кв. км. В нее впадает много разных рек, самые крупные из которых — Рокжозеро (48 км), Онигма (38 км), Унга (27 км), Руга (21 км) и Быстрица (13 км). Также Онда протекает через озера, в том числе Ондозеро, Евжозеро, Панозеро, Лаувозеро и Медвежье.

Воды реки достаточно прозрачные с мутностью в пределах 10 г на 1 куб. м, а минерализация не превышает 30 мг/л. Местность отличается умеренным климатом, переходным от морского к континентальному. В бассейне реки наблюдается избыточное увлажнение, с ноября и по конец апреля река покрывается льдом, а снег лежит до 170 дней в году.

Хозяйственное использование

Благодаря силе водного потока Ондская гидроэлектростанция ежегодно вырабатывает порядка 416 млн кВт·ч электроэнергии. Строительство ГЭС продолжалось с 1950 по 1957 годы. И сегодня сооружение плотинно-деривационного типа имеет мощность 80 МВт. А средний расход воды станции составляет 142 куб. м/с. После возведения плотины на реке образовалось Ондское водохранилище, которое сегодня соединяется протокой с Выгозерским.

Раньше по Онде сплавлялся лес, поэтому в русле и по берегам все еще встречаются затопленные бревна. Заселенность бассейна Онды невысока, что привлекает многих любителей дикого отдыха на природе. Крупнейшие населенные пункты на берегах водоема — поселки Ондозеро и Лососий и деревня Каменный Бор.

Водный мир водоема

Рыбалка — одна из главных изюминок отдыха в Карелии. Не зря многие любители этого хобби стремятся побывать на местных водоемах. В реке Онда обитают многие типичные представители карельской водной фауны:

лещ;

щука;

налим;

хариус;

плотва;

сиг и другая рыба.

Летом местные рыбаки обычно используют моторные плавсредства — катера и лодки. Они дают возможность легко добраться до удаленных рыбных мест. При этом нужно учитывать, что в жаркую погоду рыба клюет хуже. В качестве снастей используются спиннинги, троллинги, поплавочные удочки, жерлицы и прочее. А приманкой обычно выступает червь, опарыш или живец. Кстати, один из секретов местной рыбалки в Карелии — хариус и форель хорошо идут на нахлыст на мушку.

Водный туризм

Благодаря сильному течению и множеству порогов река популярна среди туристов-сплавщиков. Обычно организуются многодневные групповые маршруты для сплава на байдарках, рафтах, катамаранах. Причем на пути встречаются как небольшие порожки, так и достаточно мощные — Кривой, Быстрица, Соляной, Щелье и Буй. Во время сплава в полевых условиях устраиваются дневки с отдыхом и «лежачим» туризмом. В это время можно поискать морошку на болотистых участках или просто порыбачить.

Бурная и чистая река Онда всегда ждет любителей северной природы, сосновых лесов, рыбалки и отдыха на воде. Приезжайте и оцените эти места сами!