Водопад Воицкий падун в Надвоицах

Водопад «Воицкий падун», расположенный на порожистой карельской реке Нижний Выг, заслуженно считается одним из самых красивых и живописных мест Карелии. Среди могучих вековых сосен, растущих на скалистых берегах по обе стороны реки, мощные потоки воды стремительно падают вниз с четырехметровой высоты, обдавая все вокруг бурлящей белоснежной пеной.

Сила и мощь природной достопримечательности не раз вдохновляли на создание новых произведений известных литературных творцов: поэта Державина, писателей Пришвина и Белявского.

Краткая история

Широкую известность равнинный водопад получил еще 5 веков назад. В то время его прозвали Воец, за беспрерывный громкий шум, который производили его падающие водные потоки. А селение, расположенное неподалеку от падуна, получило название Надвоицы, то есть находящееся над Войцем.

Бытует легенда, что в 17 веке в водах Воицкого падуна погибли преследуемые властями остатки войска Лжедмитрия. В 18 веке на побережье возле падуна был запущен в работу медный рудник. В ноябре 1744 года в местных залежах было найдено первое в Российской империи рудное золото. Всего за время работы рудника было добыто свыше 70 килограмм драгоценного металла, среди которых попадались и крупные самородки весом от 400 до 1400 грамм. В конце 18 века обнаруженная золотоносная жила иссякла, и рудник прекратил своей существование.

Раньше высота падения водного потока в пиковой точке достигала 7 метров. Водопад был сформирован из 3 мощных рукавов:

Мельничный, получивший название в честь мукомольной мельницы, расположенной на его берегу;

Еловый или Срединная падь, сохранившаяся практически в первозданном виде до наших дней;

Боковой или Толчея, в окрестностях которого находилась толчейно-промывальная фабрика.

После строительства Беломорско-Балтийского канала в 20 веке внешний вид водопада претерпел серьезные изменения: прежнюю мощь сохранила лишь Срединная падь, Мельничный рукав пересох, а на месте Толчеи стал располагаться шлюз канала.

Увидеть былое величие могучего падуна можно на одноименной картине карельского народного художника Вениамина Попова, которая хранится в петрозаводском Музее изобразительных искусств.

Воицкий падун – место вдохновения

Местные красоты нередко привлекали сюда знаменитых творческих личностей: в 18 веке по берегам Нижнего Выга гулял Гавриил Державин, а в 20 веке деревню Надвоицы частенько посещал Михаил Пришвин, назвавший местный падун «купелью своей творческой мысли». Вдохновленный живописными пейзажами писатель позднее выпустит несколько сборников об уникальной природе Карелии:

«В краю непуганых птиц: очерки Выговского края»,

«Осударева дорога».

В Надвоицах по сей день чтят память писателя-натуралиста: именем Пришвина названа одна из улиц, а в местном школьном музее работает экспозиция, посвященная его творчеству.

Как добраться

Воицкий водопад находится в Сегежском районе Карелии, в нескольких километрах от поселка городского типа Надвоицы, неподалеку от Десятого шлюза Беломорско-Балтийского канала. Грохочущий шум от разбивающихся о скалы водных потоков слышен издалека.

В окрестностях населенного пункта находится несколько смотровых площадок, с которых открываются панорамные виды на водопад: одна из них расположена на северном берегу реки, другая возле шлюза Беломорканала.

Посетить природную достопримечательность Карелии можно как самостоятельно, так и в составе организованной экскурсионной группы.

Окрестные достопримечательности

Неподалеку от водопада расположено еще несколько значимых туристических объектов, которые непременно стоит увидеть своими глазами:

великолепный образец храмовой северной архитектуры: деревянная церковь в честь Входа Господня в Иерусалим в Надвоицах;

памятник горнодобывающей промышленности края – заброшенный Воицкий медный рудник, где в 18 веке велись работы по добыче золота;

Сегежский музейный центр, где представлена экспозиция, рассказывающая историю края с древних времен до наших дней;

восхитительное Выгозеро, входящее в десятку самых крупных европейских водоемов.

Гремящий и пенящийся Воицкий падун в обрамлении темных каменных скал и вечно зеленого леса – крайне живописное место с богатой историей, где можно отдохнуть от бешеного ритма городской жизни, созерцая красоту и мощь природной стихии.