Петровский Ям – заброшенная карельская деревня, расположенная в Сегежском районе Республики, в 57-ми километрах от пос. Повенец на берегу р. Выг. О том, что здесь всего несколько десятилетий назад проживали люди, говорят лишь фундаменты деревенских строений и сваи старинного причала.

Сейчас на территории бывшего поселения установлен мемориал, напоминающий о трагически погибших в Петровском Яме советских воинах. Кроме него, туристы могут увидеть великолепные пейзажи дикой природы, вдохнуть чистейший воздух этого северного края, отдохнуть от городской суеты зарядившись положительными эмоциями на долгое время.

История поселения

1879 год считается датой основания деревни. Изначально это был армейский привал на маршруте Осударевой дороги – сухопутном пути от Белого моря до поселка Повенец. Этот путь приказал проложить сам Петр I. Во время стоянки царь, знать и высшие военные чины отдыхали в так называемых «зимушках» – избах с земляной кровлей, а солдаты и прислуга – на высоких помостах, установленных между стволами деревьев. По окончании прокладки дороги было принято решение организовать на месте бывшего привала деревню. Для этого из соседних поселений перевезли несколько крестьянских семей и организовали пункт почтовой связи. Новые жители деревни на общем собрании выбрали название для своего поселения – Петровский Ям. Словом «ям» в те времена назывались почтовые станции.

Новообразованная деревня находилась под негласным протекторатом царской семьи, поскольку к ее основанию был причастен Великий Государь-реформатор. Вскоре Петровский Ям стал центром одноименной волости.

В 1882 году в поселении закончилось строительство часовни, спроектированной известным архитектором Штромом. Ее назвали в честь ап. Петра. Финансировали стройку члены императорского дома. Ключевым фактором, который подвиг Романовых вкладывать деньги в строительство часовни, стал исторический поход Петра I в 1702 году. Позже, к 200-летию данного события, этот объект малой архитектурной формы была преобразована в храм.

К нач. XX в. Петровский Ям – это поселение из 5 крестьянских подворьев, в которых проживало 32 человека. Ближе к 30-м годам прошлого столетия дворов стало уже 10. В результате административно-территориальной реформы 27-го года Петровско-Ямская волость была аннулирована, и деревня стала относиться к Сегежскому р-ну.

С введением в эксплуатацию Беломорканала в нач. 30-х гг. глубина р. Выг увеличилась на 6 м, что привело к затоплению поселения. Однако немного позже возле него появился новый поселок, в котором жили лесосплавщики.

В годы Второй мировой войны в деревне функционировал госпиталь. В феврале 1942 года он был сожжен финнами. Выживших в пожаре людей диверсанты расстреливали. По данным финской стороны число жертв данной операции составило 500 человек, а, согласно донесениям командования Красной армии, погибшими числились только 85 человек. После войны останки были перезахоронены в Сенежскую братскую могилу.

В послевоенный период и до 1978 года в деревне проживали сплавщики леса. Они работали на большом грузовом причале. Когда сплав на Верхнем Выгу закрыли, большинство жителей Петровского Яма переехало в пос. Валдай. В 1979 году в деревне еще проживало 50 семей, а в 1980 – уже только 3 человека. К 1982 году в поселении совсем не осталось жителей.

Жизнь бывшей армейской стоянки сегодня

Сейчас Петровский Ям – это нежилой поселок, в котором от изб остались только основания, а от причала – обломки деревянных свай. Несмотря на это, туристам всегда интересно посетить место, где отдыхал Петр Великий.