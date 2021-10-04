Карелия – это не только речной край, «страна» озер и непроходимых лесов. Это еще территория богатая на ценные минералы и горные породы. Согласно исследованиям, по всей площади Республики залегает около 80 видов минералов, большая часть которых встречаются только в этих местах.

«Геологическая минутка»

С точки зрения геологии, вся Скандинавия, а также Кольский полуостров и территория Карелии расположена на Балтийском кристаллическом щите. По сути, это часть тектонической плиты, которая в процессе движения поднялась из-под земли. На планете 20 таких образований и у каждого своя «история» и сроки появления. Эти щиты образовались в недрах в «средний» период формирования структуры планеты и их возраст около 2 млрд лет. Окончательно площадь щита, вышедшего на поверхность, была организована около 100 млн лет назад.

Чем богаты недра Карелии?

Среди минералов и ценных пород в республике стоит выделить следующие.

На Кашиной горе, в Дымовском и Андреевском месторождениях добывают гранит. Благодаря своему неповторимому узору, а также изменяющейся палитре (от желтого до красного цветов), кольский гранит и приобрел свою популярность. Его повсеместно используют в качестве отделочного камня и для облицовочных работ в строительстве.

Местный мрамор знаменит тем, что именно этот материал применялся при облицовке фасадов Мраморного дворца, Исакиевского и Казанского соборов и других исторических зданий Санкт-Петербурга. Залежи ископаемых не большие, но благодаря этим сооружениям, мир узнал о здешнем мраморе. Сейчас карьер по добыче затоплен и превращен горный парк Рускеала, Этот туристический комплекс находится в Сортавальском районе около поселка Рускеала стал местом развлечения и туризма. Посетители могут просто поплавать на лодке и полюбоваться красотами пещер, покупаться в озере и даже понырять с аквалангом.

В районе Онежского озера, у поселка с созвучным наименованием Кварцитный, добывается еще один интересный отделочный камень малиновый кварцит. Использовался как отделочный камень в гробницах и саркофагах, например, облицовки мавзолея Ленина.

Габбродолерит (или габродиабаз) добывается в такие месторождения как Другорецкое, Кестеньга и Шокши. Габродиабаз, как его еще называют, распространен всего лишь в нескольких странах. Карельский габбро лучший по прочности, термоустойчив, его используют при производстве тротуарных блоков, брущатки, памятником, различных ландшафтных фигур. Благодаря свойству удерживать тепло, материал применяют при кладке бань.

Кроме вышеперечисленных в Карелии много и других, менее известных (но тоже важных) минералов.

Амазонит в России добывают только в Республике Карелия. Камешек отличается зеленым и бирюзовым оттенком и единичными белыми или желтыми вкраплениями. Есть залежи теплозащитного аметиста, а для работы лакокрасочных производств ценным является редкий азурит (за ярко-синий тон ему следует сказать «спасибо» примесям меди).

Есть большие запасы агата и авантюрина. Агат Карелии непрозрачен, для него характерна разнообразная цветовая гамма. Авантюрин же кроме кварцита в своем составе имеет слюду, ильменит и другие минеральные ископаемые. Его применяют в искусстве, как ювелирно-поделочный камень, он имеет лечебные свойства.

Необычную структуру имеет не менее распространенный ставролит. Он образуется путем слияния железа и алюминия. При этом кристаллы образуют сростки крестоподобной формы, что и дало камню такое красивое название. Применяется, в основном, как мистические элемент в различных обрядах, для изготовления оберегов и в нетрадиционной медицине как седативное средство.

«Король» Карельских скал – шунгит

Этот удивительный материал залегает только в здешних местах, и нигде более на планете. Широко применяется во многих отраслях народного хозяйства, а также в традиционной и нетрадиционной медицине. Максимальное распространение он получил в строительстве, как отделочный камень, а также, как природный фильтр для очистки воды.

Не смотря на научную необоснованность лечебных свойств, шунгит используется для изготовления:

различных сувениров;

магических талисманов и оберегов;

как косметическое средство.

Но есть и более приземленные полезные свойства. В образцах местного шунгита были найдены фуллерены – молекулярные атомные соединения углеродов, обладающие сверхпроводимостью (открыто группой ученых в 80-х годах ХХ столетия и названы именем архитектора Р.Фуллера). Опытным путем (в качестве подопытных выступали крысы и черви) доказаны их антиоксидантные свойства. Влияние на человека не известно, ввиду отсутствия исследований. Некоторые пробы показывают, что фуллеры могут использоваться как составная часть антиаллергенных препаратов, но пока широкого распространения такое свойство не приобрело.

В целом, нет гарантий того, все эти свойства действительно дают положительный эффект, но для «успокоения души» можно «впустить» шунгит в свою жизнь)).

Где можно увидеть и пощупать богатство недр Карелии?

В одном месте их можно найти в музее «Гора Филина». В нем кроме военно-исторической экспозиции Великой отечественной войны собран геологический зал.

Музей расположен в г. Лахденпохья, ул. Суворова, д.8. Координаты 61.548857, 30.199141.

Добраться к музею можно автобусом до остановки Хуухканмяки, электричкой Кузнечное-Сортавала, доехав до станции Хухуямяки или на такси.