Медвежьегорский район республики Карелия – это внутренне материковая территория площадью 13,7 тыс. км2 без прямого выхода к морю. Граничит с 5-ю районами Карелии и Архангельской областью. Северная и юго-восточная граница района проходят по побережьям Сегорского и Онежского озер соответственно. Город Медвежьегорск – административный центр.

География

Геологический паспорт разнообразен, так как это зона раздела 4 геоморфологических форм:

Онежско-Ладожского водораздела;

Онежско-Беломорского водораздела;

Заонежского сельгового района;

Восточно-онежской равнины.

Здесь собраны вытянутые губы, заливы и озера, а также Заонежский шхерный массив с мысами и сотнями островов.

Территория богата на подземные минеральные воды: железистые, радоновые и хлоридно-натриевые. Открыто около 40 родников с высококачественной питьевой водой.

Что касается климата, то преобладают континентальный и морской вариант. Средние зимние температуры около -12°C, а летние около 16 °C.

В водоемах обитает около 30 разновидностей рыб: карповые, окуневых, корюшковые, вьюновые и бычковые. На отдых останавливаются гуси, лебеди, журавли, утки, кулики. А среди животных можно встретить лосей, лис, зайцев, выдр, росомах, волков, куниц и бурых медведей.

История края

Древняя история региона неразрывно связана с поселениями саамов (лопарей). Исторические и археологические данные свидетельствуют о поселениях Х тысячелетия до н.э. (могильники на острове Южный Олений). Около деревни Пегрема найдены древнейшая медеплавильная мастерская и самый древний миф «О мировом древе» возрастом около 5000 лет. Два тысячелетия назад в этих краях появились вепсы и карелы, а в средние века поселились финны и новгородские славяне.

Через территорию проходили торговые пути на север к Белому морю, а в Петровское время проложен маршрут «Осударевой дороги», ставший логистической картой при строительстве знаменитого Беломорско-Балтийского канала.

Также, регион известен и другими историческими событиями, в частности:

здесь зарождались первые северные монастыри в России;

были большие крестьянские восстания и зародилось раскольническое движение;

в Толвуйском погосте отбывала ссылку инокиня Марфа – мать первого царя из династии Романовых;

проходили фронтовые рубежи времен ВОВ.

Сам район как административная единица образован 29.08.1927 года в соответствии с декретом ВЦИК. После 1959 года территория района приобрела современные очертания на карте.

Район сегодня

В отличии от большинства Карельских регионов, Медвежьегорский район более подвержен делению на составляющие. В его состав входит 147 поселений, поделенных на 9 образований (3 городских и 6 сельских поселений). По данным 2021года численность населения составляла 26,3 тыс. чел. Причем 75% из них – городские жители.

С экономической точки зрения, район специализируется на заготовке древесины, а также сельском хозяйстве, в частности выращивание картофеля, мясо-молочном производстве. На территории действует более 1000 субъектов хозяйственной деятельности. Регион богат на залежи ванадиевых руд, урана, золота, платины, кварцитов, известного минерала шунгита.

Достопримечательности природного и культурного наследия

С туристической точки зрения район делится на 3 части:

Сегозерье – историческая зона северных карел. Здесь находятся деревни, в которых хранится уклад и культура этнического населения. К таким локациям относят Паданы, Маслозеро, Сяргозеро и другие. Выгореция – центр старообрядчества и раскола церкви (символ Даниловский монастырь). Заонежье – самая богатая природными и культурными объектами часть. Здесь собраны почти все представители флоры и фауны Карелии. Известность локация получила благодаря трем источникам минеральных вод:

«Царицын ключ»

«Три Ивана»

«Соляная Яма».

В Медвежьегорском районе насчитывается около 300 памятников архитектуры: дома, амбары и часовни. Большинство сооружений датируются XVII-XVIII столетиями. В Челмужах есть даже церковь XV века. Все эти комплексы составляют уникальное культурное наследие. К ним можно отнести архитектуру села Сельги как память о промыслах сегозерских карел.

Самым древним монастырем Заонежья (1391 год) считается Палеоостровский Рождественский в Повенецком заливе на острове Палеостров. На нем покоятся мощи преподобного Корнилия, а добраться сюда можно только по воде.

В профилактических и лечебных целях съезжаются туристы с разных уголков России к роднику «Три Ивана». Вода насыщенная кальцием и магнием, а также гидрокарбонатами полезна при болезнях ЖКТ, язвах, экземах. Ранее родник был местом крестных ходов из близлежащей деревни Карасозеро. Сейчас территория вокруг него – это 125 га регионального гидрологического памятника природы. Подъезд к роднику удобный. Добраться можно или от села Великая Губа или деревни Черкасы.

Недалеко от села Великая Губа есть другой по своим особенностям ключ – «Соляная яма». Это единственный в Карелии солевой родник. Он имеет статус гидрологического памятника с 200-метровой охранной зоной. Ориентиром для путника служит полусгнивший сруб. Вода содержит около 4 г/л солей и пахнет сероводородом.

Медвежьегорский район богат и на другие природные достопримечательности, например, две Челмужские косы. Челмужский залив – уникальное место, где запрещена любая деятельность кроме частной рыбалки, сбора грибов и ягод. Это место необычайной красоты и пейзажей. Добраться сюда можно через поселок Челмуши.

Кижи

Первое, о чем говорят туристы при упоминании Медвежьегорского района – это Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». Расположен он на одноименном острове Онежского озера в его северной части. Входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь, под открытым небом собраны элементы карельского деревянного зодчества.

Жемчужиной погоста является деревянный Преображенский собор (1714 г). Согласно легенде его построил без единого гвоздя «в одни руки» зодчий Нестор. А потом выбросил топор в Онегу чтобы больше никто и никогда не смог построить такое чудо. Через 50 лет рядом возвели церковь Пресвятой Богородицы с 9-ю главами, а еще через столетие ансамбль дополнила шатровая колокольня. Строения не раз реконструировались и реставрировались.

В середине 60-х гг. ХХ века на территории заповедника открыли музей, в котором «собраны» постройки и жилища карелов и вепсов. Всего тут демонстрируется 87 строений, 500 икон и 40 тысяч экспонатов. Музей поделен на 9 экспозиций, каждая из которых имеет свои достопримечательности, со своими историей и культурой. Например, в секторе «Пряженские карелы» собраны строения карелов-ливвиков, часть из которых доставлена из деревни Клещейла. Зона «Ямка», представляет собою эталонный образец деревни со всеми постройками, как жилыми, так и хозяйственными.

В целом, Кижи – сборный продукт культуры местного населения, собранный со всех уголков близлежащей Карелии. Остров круглый год открыт для посещения, но обязательное условие - только в рамках экскурсии с гидом. С Петрозаводска сюда отправляются скоростные катера, или экскурсионные теплоходы. В дополнение стоит сказать, что район стоит на первом месте в Карелии по количеству объектов туризма. Это порядка – 650 единиц только зарегистрированных локаций. Административный центр региона г. Медвежьегорск – пункт международного маршрута «Голубая дорога туризма».

Как добраться

Статус туристического центра республики требует наличия хорошей транспортной развязки региона. По его территории проходит трасса федерального значения Санкт-Петербург – Мурманск и региональная автотрасса, соединяющая Карелию с Архангельской и Вологодской областями. Сеть дорог в целом составляет 300 км. Здесь же проходит участок Беломорканала, есть порт, локомотивное депо Медвежья Гора.