Уже более 20 лет остров Кижи становится центром проведения регаты традиционных и современных лодок. Это яркое и захватывающее мероприятие собирает участников и гостей со всех регионов России и других стран. Гонка заряжает энергией, дарит неповторимые эмоции и дает возможность ощутить национальный колорит республики.

История фестиваля

Карелия — край бесконечных озер и рек и бесчисленных больших и малых островов. Поэтому для местных жителей водные пути часто были единственным способом посетить соседнюю деревню, побывать на ярмарке или перевезти грузы. Особенно в районе Кижских шхер, где без лодки ну никак не обойтись. Такой транспорт помогал кижанам развить особую выносливость, ведь они могли грести по много часов без отдыха. А местные умельцы оттачивали свое мастерство и строили устойчивые и быстрые весельные лодки — кижанки. Отличные характеристики и высокая грузоподъемность сделали их популярными по всему побережью Онежского озера.

История Кижской регаты началась с идеи музея-заповедника «Кижи» возродить традиции народного судостроения. После изучения исторических документов и длительной подготовки в 1999 году прошел первый международный фестиваль.

Популярность Кижской регаты сделала традиционную лодку-кижанку всемирно известной и одним из настоящих брендов республики. И даже новые виды плавсредств не помешали ей вернуться в современный быт местных деревень.

Фестиваль постоянно расширяет свои горизонты. Так, в 2016 году с выигранного музеем гранта началась работа центра традиционного судостроения и судоходства для молодежи. И вот уже несколько лет молодежная гонка — полноправная часть ежегодной большой регаты.

Как проходит мероприятие?

Кижская регата — важное национальное событие, которое имеет собственные атрибуты — гимн и флаг. Традиционно мероприятие проводится во второй половине лета и обычно длится почти неделю. Оно включает несколько гонок — большую, молодежную, основную и вокруг острова.

Главная регата традиционных лодок собирает наибольшее количество болельщиков и зрителей. В ней принимают участия мужские, женские и смешанные команды на разных видах плавательных средств. Это могут быть:

кижанки;

карбасы;

каяки;

соймы;

каноэ;

дощаники;

шоутовене;

сямозерки;

пряжинки;

поморские карбасы;

водлозерки и многие другие.

С 2008 года во время фестиваля проводится конкурс «Народная лодка», где соревнуются строители разных видов традиционных лодок. Это отличная возможность каждому из мастеров показать свои умения, популяризировать традиции и найти новых учеников.

Гонки — лишь часть обширной программы мероприятия. В рамках Кижской регаты проводятся мастер-классы по ковке железа и плетению морских узлов, народные игры, выступления фольклорных коллективов, ярмарки изделий из керамики, кожи, бересты и других материалов. Гостей ждут интерактивные программы, творческие конкурсы, фотовыставки и многое-многое другое. Также на фестивале можно продегустировать местную уху, традиционные пирожки-калитки, чай из кижских трав и разные виды варенья — из земляники, морошки, клюквы, одуванчиков и даже сосновых шишек.

Параллельно с программой фестиваля туристы знакомятся с экспонатами музея под открытым небом — удивительной красоты постройками деревянного зодчества. И экспозицией выставки «Кижская гавань», где представлены лодки коренных народов края и северо-запада России.

Это значимое мероприятие привлекает в республику множество гостей, помогает сохранить традиционное судостроение и передать обычаи детям и внукам. И даже обычные для Карелии проливные дожди не смогут помешать известной на всю Россию гонке.