Кижские шхеры объединяют порядка пяти сотен островов, образующих живописный лабиринт из протоков и заливов. В этом практически нетронутом уголке северного края сохранилось большое многообразие растительного мира. А также множество уникальных природных и рукотворных достопримечательностей.

Так, один из островов архипелага — знаменитый музей-заповедник деревянного зодчества Кижи.

Появление островов

Архипелаг находится в Медвежьегорском районе Карелии, на севере Онежского озера. Он состоит из компактно расположенных надводных и подводных скал. Самые крупные острова Онежских шхер — Кижи, Большой Ледиковский, Большой Клименецкий, Южный Олений. Само слово шхеры произошло от скандинавского «skar», что означает скала или утес. В то время как слово Кижи имеет целых два источника. Это слова из местного говора: «kižat» — игрища и «kiidzin» — озерный мох для мшения построек и лодок.

Природный объект отличается уникальной геологией. Возраст горных пород архипелага насчитывает 3–10 млрд. лет. Одним из подтверждений солидного возраста стали окаменелые остатки древних организмов, населявших прибрежные воды мирового океана 2 млрд. лет назад. Однако окончательно шхеры сформировались лишь 11 тыс. лет назад после окончания ледникового периода.

На месте таяния льда образовались пресноводные реки, которые несли валуны, песок и гравий. В местах впадения рек в озера выросли конусовидные «заторы» из наносов. Таким образом, в районах прохождения ледника образовалось множество изрезанных заливами кусочков суши. Изначально нагромождение каменных обломков было неустойчивым, а под ними скрывались огромные ледяные глыбы. С их таяниям образовались пещеры и термокарстовые провалы. Современный рельеф шхер — вытянутые на юго-восток холмистые гряды островов с усеянными валунами песчаными берегами.

Значительное влияние на рельеф местности оказали землетрясения в V, III и I тыс. до н. э. В результате колебаний магнитудой более 8 баллов по 12-ти бальной шкале произошли обвалы породы, возникли провалы, прошли оползни. Одно из свидетельств этого периода — образовавшиеся отвесные скалы Уницкой губы.

Изначально благодаря таянию ледников вся площадь Кижских шхер оказалась покрыта водой. Постепенно ее уровень падал и примерно 7000 лет назад показался Большой Клименецкий и Кижи. А еще спустя 3000 лет обнажились Мальковец и Волкостров.

История освоения архипелага

Старейшие археологические находки, свидетельствующие о проживании здесь древних племен, датированы VII тыс. до н. э. Значительно позже — в X в. н. э. — на 'этих островах Карелии поселились финны, карелы и другие северные народности. Еще позже сюда пришли первые славяне-новгородцы.

В письменах 1496 года описываются островные деревни и объединявший их Спасско-Кижский погост. За пару сотен лет появилось порядка 20 небольших поселений. Однако смутные годы 1598−1613 гг. для некоторых закончились полным забвением.

В XVIII веке началась интенсивная вырубка лесов, а освободившиеся площади отошли под пашню. В результате даже для возведения местных церквей приходилось использовать привозную древесину. Однако благодаря введенным в 1799 году ограничениям на вырубку началось восстановление посадок.

Онежские шхеры богаты полезными ископаемыми — медью, железом, известняком, доломитом и болотной рудой. Также здесь имеется месторождение шунгита, а на Волкострове — аметиста. Из-за активной миграции в города на рубеже XIX-XX вв. население архипелага ощутимо сократилось. Вторая мировая война также вынудила часть местных жителей покинуть свои родные места. Многие из них так и остались в других регионах страны.

Достопримечательности природного объекта

На Кижских шхерах расположено множество достопримечательностей — от стоянок VII тыс. до н. э. до селений XIX века. Здесь можно увидеть старые постройки XVI−XIX вв. А в некоторых деревнях при возведении новых домов продолжают следовать старым традициям.

Одна из главных достопримечательностей местности — остров Кижи. На нем расположился огромный музей под открытым небом, где собраны памятки деревянного зодчества края. В Кижи приезжают, чтобы полюбоваться Церковью Преображения Господня, Покровским храмом, Шатровой колокольней и другими объектами.

Южный Олений представлен уникальным комплексом геологии и археологии. На острове можно ознакомиться с древним могильником и стойбищем периода позднего мезолита. А также увидеть типовой разрез породы, возраст которого составляет 2,3 млрд. лет.

Онежские шхеры — острова с богатой природой, плодородными грунтами и уникальным микроклиматом. Благодаря достаточно мягким условиям на архипелаге встречается порядка 700 видов растений. Что создает неповторимую атмосферу прекрасных ландшафтов. И в сочетании с ценными объектами исторического и культурного наследия привлекает туристов со всего мира.