Кемский район находится по обоим берегам реки Кемь в северо-восточной части Карелии. Входит в состав регионов Крайнего Севера. Площадь – 8 тыс.км2 с центром в городе Кемь. Население – 15,5 тыс. чел. На западе граничит с Белым морем, а на суше – сап Лоухским, Беломорским и Калевальским районами Карелии.

Расположение и география

Территория региона изрешечена озерами и реками. Их насчитывается около 500. Русла рек порожистые с водопадами, большинство из которых «исчезли» в последствии строительства ГЭС. Есть крупная река Кемь и более мелкие Летняя, Кузема, Поньгома и прочие. Большинство из них вливаются в Белое море. Создано 3 крупных водохранилища: Путкинское, Кривопорожское и Подужемское. Большая часть территории покрыта лесами и болотами.

Среднегодовая температура – 1,5 ℃. Абсолютные значения:

минимум -40,3 ℃;

максимум +32,6 ℃.

Годовая норма осадков – 500 мм. Климат характеризуется теплой зимой и прохладным летом. Территория богата на древесину, торф, строительный камень, а также рыбу, дичь.

История

Согласно историческим свидетельствам первые поселения на территории района появились в XII веке. Переселенцы занимались рыболовством и мореходством. В последующем, все развитие края того периода было тесно связано с Соловецким монастырем.

К XVI веку Кемская волость стала центром судостроения, открылись первые курсы шкиперов (здесь учился адмирал И.Ф. Крузенштерн). Открытию Кеми миру способствовали обширные площади леса. В XIX веке здесь были построены лесозаводы, активно сплавлялась по морю древесину в Европу. В начале ХХ столетия уезд стал центром лесозаготовки.

В период войны с белофиннами уезд был оккупирован.

Современная история началась 28.08.1927 года. Тогда Кемский уезд был переименован в район.

На протяжении Великой Отечественной войны промышленность региона была полностью милитаризована под нужды фронта. Производились лыжи, приклады винтовок, ящики для мин.

В 1994-м город Кемь и район были объединены в единое муниципальное образование.

Чем живет регион сегодня

Регион поделен на 4 административно-территориальные составляющие: Кемское городское поселение и 3 сельских поселения – Кривопорожское, Куземское и Рабочеостровское. Всего к району относится 19 населенных пунктов. Население постоянно уменьшается за счет переселения в Петрозаводск.

В регионе развита энергетика (за счет каскада Кемских ГЭС), рыбный промысел, туризм, деревообработка и другие отрасли. Средний годовой объем производства – 120-130 млн. руб. Основные регионообразующие предприятия ЗАО «Кемь-лес», ОАО «Карелэнерго», локомотивное депо.

Сеть дорог редкая, к некоторым селам проложены грунтовые дороги. Исключение составляют трассы Р-21 «Кола» и «Кемь-Калевала», а также основные внутригородские сети. Проходит железнодорожная магистраль С.-Петербург-Мурманск.

Цифровое покрытие мобильной связью и интернетом низкое, только в границах населенных пунктов.

Достопримечательности региона

Кемский район – это удивительной красоты пейзажи, а также сотни памятников природного и историко-культурного происхождения. Все они привлекают своей атмосферой и оригинальностью. Туристы могут выбрать либо посещение культурных достопримечательностей, либо активный туризм в виде дайвинга, сплавов по порожистым рекам или рыбалки.

Одним из мест, которое «покажет» историю края и его колорит считается Кемский музей «Поморье» (ул. Вицупа, 12а, г. Кемь). В 7 залах музея можно посмотреть более чем 7000 экспонатов, связанных с историей края. Размещен музей в первом каменном здании Кеми (1788 г.). Действует уже 40 лет. Основная экспозиция повествует о культуре поморов конца XIX века.

Духовное достояние хранят в себе церкви и соборы. Среди них выделяют единственный каменный Благовещенский собор (1903 г.), который в советское время был разрушен и использовался под склады, а также Успенский собор (1714 г.), в котором хранится уникальный иконостас. Примечателен он также тем, что для освещенности икон проделаны дополнительные оконные проемы. Свет от них естественным образом освещает иконы XVII века.

В поселке Рабочеостровск снимали фильм П.Лунгина «Остров». Некоторые из декораций пришлось строить специально для съемок. Они там и остались «на память». Здешняя природа помогла передать, по словам режиссера, всю эмоцию фильма зрителям.

Около поселка Авнепорог на реке Кемь обнаружена стоянка древнего человека эпохи мезолита (IX тысячелетие до н.э.). Достойны отдельного упоминания древние поселения и городища: Панозеро, Гридино, Поньгома, Летняя Речка, Калгалакша. В них сосредоточена основная масса культурных памяток. Например, в прибрежном селе Гридино стоит Никольская церковь периода средины XIV столетия. Здесь остались старинные могильные «голубцы», амбары и хозпостройки. Добраться сюда можно по морю или по грунтовке от станции Энгозеро.

Более известной и раскрученной в туристическом плане считается деревня Панозеро. Это своего рода целый комплекс этнокультуры. Деревня состоит только из деревянных карельских домов, построенных по традициям 100-150 летней давности. В них жилая и хозяйственная части расположены под одной крышей.

В деревне Летняя речка особенное размещение построек. В центральной части превалирует двухсторонняя однорядная планировка перпендикулярно берегу залива, а в восточной – однорядная застройка с ориентацией фасадов лицом к часовне. Вся застройка XIX столетия. Культурную ценность представляют также 3 амбара и баня. Добраться сюда можно по морю из Кеми или пешком от железной дороги.

Самой туристической деревней является Калгалакша. Через нее проходит ряд туристических маршрутов. Интересна она и по другим причинам. Есть здесь действующий со средины ХХ века рыболовный «колхоз», а население занимается ягодным и грибным промыслами. В деревне стоят 3 именных дома, в которых сохранен весь колорит Поморья. Сохранилось внутреннее убранство: печь «голландка», окна шестипольные с причелинами, украшенные резными навершиями, посудный шкафчик, тесаный потолок и многое другое. Вдоль фасада лавки и ступеньки с балясинами. Интересна и архитектура бани - она однокамерная, крыша двухскатная с фронтонами из отесанных бревен. Это уникальный тип «черных» бань, так как топится в ней «по-черному» с удалением дыма через дымоволок. Карельские деревни сохранили атмосферу старины. Чтобы насладиться ей в полной мере, выбирайте один наших туров с посещением карельских деревень.

Любители древней архитектуры оценят Кемскую крепость XVII века (Малый Леп-остров). Построена она от набегов шведов и входила в комплекс укреплений морских границ империи. Состояла из срубов, укрепленных камнями и землей. В ней было 7 башен с оборудованными местами для стрелков. В 1657 году острог был перестроен. Возведено двухэтажное строение со всеми атрибутами крепости. Здесь размещался гарнизон и управление Соловецкого монастыря.

Статус комплексного (ландшафтного) имеет заказник «Сыроватка», который находится в 10 км от пос.Кузема. Это недоступная для транспорта зона, сильно заболоченная. Добраться можно только по воде. Три четверти территории покрыты лесами вековых сосняков и ельников (возраст от 150 до 400 лет). Здесь обитают множество грызунов, парнокопытных и хищников. В прибрежных водах водятся нерпы, гренландские тюлени, белухи, касатки и морские свиньи. Орнитологи зафиксировали больше 154 вида птиц.

Такой же статус имеет заказник «Гридино». В этих местах обитает самое большое количество представителей Красной книги Карелии и РФ: летяга, ласка, росомаха, выдра и лесной северный олень, скопа, орлан-белохвост, беркут. Но главными достопримечательностями этой локации являются объекты геологии: архейские эклогиты (возраст около 2,7 млрд. лет) и дайки палеопротерозойских габброидов.

Гордостью Кемского края является Кузовецкий архипелаг. Находится он в Белом море около города Кемь. С одной стороны, это ландшафтный заказник, в котором оберегают флору и фауну, а с другой – исторический мега-комплекс. На островах обнаружено более 400 памяток древности:

каменный лабиринт I тысячелетия до н.э (на острове Олешин),

два святилища саамов I тысячелетия до н.э. Представляют собой изображение саамских божеств, сложенных из камня (на Русском Кузове и на Немецком Кузове). Похожие стоянки разбросаны по всей территории района.

На 16 островах архипелага произрастает 10 типов еловых и сосновых пралесов, а также березняки. Здесь живет 117 видов птиц и 20 млекопитающих. Гнездятся в этих местах краснокнижные гагары, полярные крачки и серебристые чайки, орланы-белохвост, клуша. В водах обитают морские зайцы, белухи.