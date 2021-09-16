Калевальский район – это территория на северо-западе Карелии с административным центром – пгт Калевала. Она соседствует с Лоухским, Муезерским, Беломорским и Кемским районами, Костомукшей, а также с Финляндией. Это самый малонаселенный район во всей Карелии. По последним данным, количество жителей в нем не превышает 6489 человек.

К тому же, намечается тенденция к снижению численности проживающих. При этом площадь района – 13 260 м². Это означает, что плотность населения на 1 км² составляет 0,49 человека. В это муниципальное образование входят 9 населенных пунктов, которые находятся на довольно отдаленном расстоянии друг от друга.

Историческая справка

Первое упоминание территории, которую сейчас занимает Калевальский район, встречается в письменных архивах, датируемых 1597 годом. Тогда она называлась Ухтинским районом и с 1785 по 1796 год относилась к Кемскому уезду Олонецкой губернии, а с 1796 по 1919 год – Архангельской. В период с 1919 по 1922 год район несколько раз переводили то в состав Ухтинской республики, то в Карельскую трудовую коммуну. Только в 1927 году в ходе административно-территориальной реформы был сформирован отдельный Ухтинский район, который позже, в 1935 году, переименовали в Калевальский. Его административный центр Ухта сменил название на Калевалу в 1963 году, а весь район получил статус национального в 1992-м году.

Во время Северной войны село Ухта было полностью сожжено, но по ее окончании восстановлено. Благодаря географическому положению местным жителям удалось быстро наладить торгово-экономические связи со Швецией, Финляндией и соседними регионами Российской империи. Это помогло восстановить как само поселение, так и социальную жизнь в целом районе. По официальным данным, в XIX-XX ст. в него входило 4 довольно крупных населенных пункта:

Ухта с населением почти 1200 человек. Вокнаволок, в котором проживало 845 человек. Юшкозеро с численностью 657 жителей. Пожедумье с населением 630 человек.

В 20-30 годах XX столетия отмечался наиболее активный подъем в экономическом и культурном развитии региона. В этот период была построена Ухтинская ГЭС – первая в Карелии, а также организован колхоз и создан Леспромхоз.

В Великую Отечественную войну по территории района проходила линия фронта. Все населенные пункты были оккупированы, а местное население эвакуировано. Советским войскам удалось освободить регион только в 1944 году. В послевоенные годы район стал активно отстраиваться. Процесс его развития не останавливается и в наши дни.

Природно-климатические особенности

Рельеф данной местности отличается сельгами – длинными неширокими грядами валунов, оставшихся после таяния ледников. Также на территории района встречаются холмы и возвышенности, состоящие, преимущественно, из смеси песка и камней. Из полезных ископаемых встречается гранит, железная руда и другие полезные породы. Однако главными ресурсами региона являются леса и водоемы. В лесных массивах преобладают хвойные деревья. Их объем составляет 59,2 млн м³. Доля мягколиственных пород – лишь 0,5 м³. В лесах Калевальского района водятся типичные представители таежной фауны и флоры. Также в них растет много грибов.

Водоемы в регионе занимают 1/6 часть его территории. Их число приближается к нескольким тысячам. Это и мелкие лесные озерца, и крупные озера вроде Куйто. Они отличаются не только размером и формой, но и гидрологическими и биологическими особенностями. В них водятся щука, окунь, лещ, плотва, лосось и другие виды рыб. Заболоченность – еще одна характерная черта местности. Болота, а именно торфяники, – это примерно треть всей территории Калевальского района.

Климат в регионе континентальный с холодными зимами, во время которых температура воздуха держится на отметке -13…- 17°С, но иногда может достигать -30° С, и нежарким летом со средней температурой +20-25° С. В конце июня здесь можно наблюдать белые ночи, а зимой – полярное сияние.

Культурная ценность региона

Этот край известен всему миру благодаря древнему карело-финскому эпосу «Калевала». В нем собраны былины и руны – эпические песни, которые передавались из уст в уста и отображали быт и традиции местных жителей. Их записал финский ученый Элиас Леннрот в XIX веке. Он 5 раз приезжал в Карелию и почти всю ее прошел пешком, изучая и документируя карельский фольклор. Сборник рун был впервые опубликован в 1835 году на карельском и финском языках.

Калевальский район – родина таких знаменитых писателей, как Н. Яккола, Я. Ругоев, А. Тимонен, П. Перту, О. Степанов. Николай Яккола написал тетралогию «Водораздел», которая стала своеобразным пособием по изучению жизни северных карел. Историк Якко Ругоев прославился благодаря переводу на финский легендарной героической поэмы «Слово о полку Игоревом». Жили в Калевале и талантливые композиторы. Самые знаменитые из них – основатель карельской симфонической музыки Карл Раутио и его последователь Гельмер-Райнер Синисало. Актеры Е. Томберг, Т. Хайми, А. Бьеринен, В. Кеттунен также были родом из Калевалы и ее окрестностей.

Достопримечательности региона

Калевальский район из-за своей отдаленности от трассы Р-21 «Кола» не слишком посещаем туристами. Однако в нем есть немало интересных мест, заслуживающих внимания гостей Республики. К ним относятся: • сосна Леннрота. Считается, что именно под этим деревом фольклорист записывал старинные руны. Сейчас от сосны остался только ствол, но она продолжает быть символом Калевалы. Многие туристы приезжают в эту часть Карелии именно для того, чтобы увидеть это реликтовое дерево; • водопад Куми. Он находится на р. Войница и привлекает туристов невероятными видами природы и чистейшими потоками воды. Это равнинный каскад. Его высота – около 15 метров. Его максимальную мощь можно увидеть в мае-июне после таяния снегов и обилия весенних осадков; • дом сказительницы Марии Ремшу, в котором сейчас располагается музей рунопевцев. В его коллекции несколько сотен экспонатов, так или иначе связанных с фольклором и обычаями местных жителей.