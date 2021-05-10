Калевала – удивительный край на севере Карелии, который славится потрясающе красивыми пейзажами и богатой историей. Здесь, в старинных деревнях на живописных берегах озер и рек финский этнограф Элиас Леннрот собирал руны и песни.

В поселке Калевала находится Калевальский музей рунопевцев, в котором можно поближе познакомиться с бытом карелов, своими глазами увидеть предметы из домов самых известных сказителей.

История музея

Место для музея выбрано не случайно. Именно в Ухту, как раньше назывался поселок, в XIX веке с этнографической экспедицией прибыл финский ученый Элиас Леннрот. Он несколько раз приезжал на север Карелии, общался с рунопевцами, записывал их сказания и напевы. По его собственному признанию, он был очень впечатлен талантом местных сказителей. Из каждой поездки он привозил огромное количество ценного этнографического материала.

Руны – национальные песни финно-угорских народов, передаваемые из поколения в поколение. Обычно их исполняли крестьяне-сказители. Рунопевцы выступали по одному или вдвоем, сопровождая пение игрой на струнном карельском инструменте – кантеле.

В 1835 году в свет вышло первое издание сборника карело-финских рун Э. Леннрота. Поэтического эпос, состоящий из 50 песен, повествовал о сотворении мира. Леннрот назвал его «Калевала», как именовалась мифическая страна, где жили герои народных сказаний. Благодаря калевальским рунопевцам карельский край прославился, а эпос «Калевала» стал «визитной карточкой» республики. 28 февраля в Карелии празднуется День народного эпоса Калевалы.

В 1935 году, когда отмечалось столетие выхода эпического сборника, Ухтинский район Карелии был переименован в Калевальский. Спустя почти тридцать лет, в 1961 году, поселок Ухта получил название Калевала.

По преданию на берегу озера в Калевале стоит сосна, под которой делал записи Э. Леннрот.

В 1984 году неподалеку от этого легендарного дерева в самом центре поселка был открыт Музей рунопевцев. С 2008 года музей стал частью Этнокультурного центра «Калеватало».

Здание музея – небольшой дом, в котором жила потомственная сказительница Мария Андроновна Ремшу. Рассказывают, что собирая руны, Э. Леннрот заезжал к предкам Марии Андроновны. Коллекция единственного в мире музея сказителей включает более трехсот экспонатов: домашнюю утварь, личные вещи и прочие предметы быта, принадлежавшие местным рунопевцам и простым людям. Главное в музее нельзя потрогать, но это истинное украшение экспозиции − руны, ейги, плачи, заговоры, свадебные, эпические, колыбельные песни. Всеми этими произведениями народного фольклора можно насладиться. Их исполняют старожилы и солисты хора.

В доме-музее проводятся разнообразные экскурсии. Посетителям рассказывают о карельском рунопевчестве, об Элиасе Леннроте, о традиционном быте карелов.

С 2006 года музей оснащен мультимедийным оборудованием, позволяющим проведение интересных интерактивных экскурсий. Разработана программа «Рун неспешное сказанье», которая не оставляет равнодушным ни одного посетителя от мала до велика. Гостям в простой и наглядной форме рассказывается о старинных песнях и тех жанрах, которые почти исчезли − рунах, ейгах, плачах. Они могут узнать об истории путешествий финляндских исследователей в Беломорье и Карелию. Вниманию посетителей представлены карты и другие документы, датированные XIX веком.

Кроме осмотра основной экспозиции и проведения тематических мероприятий, музей предлагает совершить обзорную экскурсию по поселку, где гости могут увидеть главные достопримечательности Калевалы: дома сказителей, сосну Леннрота, дом инженера Моберга, амбар Яманена.