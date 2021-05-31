Уникальные народные песни, сказания и легенды встречаются во многих культурах мира. Один из характерных примеров таких фольклорных произведений — карельская руна — известна с давних времен. Много веков эти сказания передавались «из уст в уста» от одних песнопевцев к другим. И лишь относительно недавно начали изучаться и записываться исследователями края.

Содержание и исполнение карельских рун

Карельские руны повествуют о северной природе и создании мира, противостоянии злым силам и освоении земель. Рассказывают о появлении железа и музыкального инструмента кантеле, о свадебных обычаях и приносящей богатство и счастье мельнице Сампо. Карельская руна подобна восьмисложному стиху без рифмы, но с повторениями одинаковых или близких по звучанию согласных. Именно эти повторы — аллитерации — придают произведениям особую ритмику и выразительность. Тур "Руны Приладожья" на 3 дня.

Большинство песнопевцев прошлого были крестьянами, рыбаками или охотниками. Эпические произведения в основном исполняли мужчины, а женщинам оставались лирические и свадебные напевы. В то время ни одно крестьянское празднество не обходилось без приглашенных певцов. Запевала и его помощник садились друг против друга и мерно покачивались, держась за руки. Запевала затягивал песню, а к концу строфы помощник подхватывал и перепевал ее. Так карельская руна хорошо запоминалась зрителями и перенималась следующим поколением.

Благодаря народным традициям старые песни на удивление хорошо сохранились. Однако некоторые изменения все же происходили при попадании песен в другую местность. Услышав где-то новое произведение, песнопевец мог заменять забытые отрывки своими словами. От чего руны часто даже выигрывали. Таким образом, песня постепенно менялась в отдельных оборотах, сохраняя общее содержание.

Карельская руна в эпосе Калевала

На сегодня в республике собраны тысячи фольклорных произведений от сотен народных певцов. Известный собиратель сказаний Элиас Лённрот объездил множество деревень, где общался с песнопевцами и изучал их быт. После чего систематизировал собранное, и объединил 50 карельских рун в сборник Калевала В этих народных эпосах отсутствует единый сюжет. Они скорее напоминают сборник рассказов и преданий, и некоторые герои карельских рун даже не пересекаются. В сказаниях нет исторической или религиозной основы. По мнению самого создателя сборника, Калевала — государство эпических событий и людей.

Главные герои карельских рун — не представители аристократии, а простые люди труда. Так, многие сюжеты южных районов республики посвящены кузнецу Ильмойллине. И это не удивительно, ведь именно здесь процветало кузнечное дело.

Вместо прославления воинской доблести калевальцы противоборствуют злым силам. И почитают силу труда и мощь суровой северной природы. Также в карельских рунах встречаются такие герои — богатырь Лемминкяйнен, внук ветра Вяйнямейнен и прочие персонажи.

Помимо Карелии, наибольшее число эпических произведений сохранилось на Архангельской земле, в прибрежных районах Ладоги и в бывшей Олонецкой губернии. А общее число записанных народных песен достигает порядка 5000. В честь рунопевцев в Сортавале был установлен памятник, прообразом которого стал карельский сказитель Петри Шемейкка.

Карельская руна — результат длительного творческого процесса северных народов. В ней проявилась их духовная потребность в вековечных песнях и выражении своих мыслей, надежд и чаяний.