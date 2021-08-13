Сосна Леннрота – уникальный природный памятник, ставший визитной карточкой карельской «земли рунопевцев» Калевалы. Когда-то в далекие 30-е годы 19 века в тени этого дерева любил отдыхать и записывать услышанные руны, обрядовые песни и былины известный финский учёный Элиас Лённрот. Впоследствии он сумел преобразовать народное творчество карел в выдающийся эпос «Калевала», ставший известным по всему миру.

Место ученым было выбрано неслучайно, здесь царила особая атмосфера и невероятная энергетика. Много лет подряд местные жители собирались возле этих старых сосен, водили хороводы, напевали руны, делились своими радостями и горестями. Большинство вековых деревьев погибло, осталась лишь одна сосна, свидетельница тех событий.

Описание достопримечательности

Памятник истории представляет собой причудливо изогнутый, высушенный временем ствол сосны без кроны с несколькими обрубленными ветвями, тянущимися вверх. Ствол дерева настолько гладкий, что кажется будто кто-то специально его отполировал. А это все местные суровые ветры.

Подножие дерева усыпано небольшими каменистыми глыбами. Неподалеку установлена деревянная скамейка, где каждый желающий может посидеть и подумать о чем-то своем.

История перемещений старинного дерева

За все время своего существования оно несколько раза меняло место своего обитания. Изначально оно произрастало на песчаном мысе Кареллеса на улице Руны в непосредственной близости от озера Среднее Куйто. Но с распространением известности финно-карельского эпоса «Калевала» все больше внимание стало обращено и к дереву, которое принимало непосредственное участие в его создании.

При содействии ленинградских и карельских специалистов оно было отреставрировано, перенесено в центр поселка и установлено возле местного Дома культуры. На сегодняшний день реликтовое дерево расположено на улице Вяйнемейнена в поселке Калевала.

Интересные факты

Известная советская писательница Мариэтта Шагинян, посетив местную достопримечательность, отщипнула себе на память кусочек древесной коры и увезла с собой в Москву.

Силуэт дерева-памятника украшает эмблему регионального издательства «Карелия».

Сосна Леннрота – настоящая гордость Калевалы. И по сей день не зарастает тропа к этому легендарному дереву-долгожителю: туристы со всей страны съезжаются, чтобы прикоснуться к необычной достопримечательности, впитавшей в себя культуру и историю местных земель.