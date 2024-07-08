Петрозаводск и карельские деревни
Первый день начнется с обзорной экскурсии по столице Карелии, окруженной прекрасными видами Онежского озера. Затем вы отправитесь в деревню Киндасово, где вас ждут мастер-классы, традиционные музыкальные инструменты и вкуснейший карельский чай с пирожками.
Кижи
Вам предоставится уникальная возможность посетить остров Кижи, где в музее под открытым небом находятся десятки шедевров древнерусской деревянной архитектуры.
Заповедник “Кивач” и центр шунгита
Вы отправитесь в заповедник, где вас ожидает один из крупнейших равнинных водопадов Европы, который не замерзает даже в морозы. Затем вы посетите центр шунгита – минерала с уникальными целебными свойствами.
Соловецкие острова
Экскурсия на архипелаг станет погружением в русскую православную обитель. Вы увидите центральный монастырь, ощутите атмосферу духовности и благочестия и узнаете об истории ГУЛАГа.
Рускеальские водопады
Недалеко от одноименного горного парка находятся 4 равнинных водопада, обогащенные железом и известные благодаря съемкам сразу нескольких советских и современных фильмов. Специальная экотропа "Аллея сказок" позволит насладиться деревянными скульптурами в окружении природной красоты.