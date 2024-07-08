Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Гранд тур в Карелию

На севере России находится загадочный и величественный регион – Карелия. Гранд-тур – это увлекательное и познавательное путешествие по республике, насыщенное красотами природы, историей и национальной культурой. Этот тур для тех, кто хочет увидеть сразу всю Карелию.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве
Узнайте всё о Карелии в нашем блоге

Часто задаваемые вопросы

Есть ли дополнительные экскурсии?

Да, вы можете посетить питомник хаски и оленей и множество заповедных мест Карелии. Стоимость и детали уточняйте у менеджера.

Какое питание организовано по программе?

В стоимость тура включены завтраки. Кроме того, вас ждет полноценное чаепитие в деревне Киндасово.

Какой уровень обслуживания в местных гостиницах?

Мы предложим выбор номеров в отелях от 3 до 5 звезд, что позволит забронировать наилучший вариант под ваши возможности.

Что можно увидеть в Карелии в рамках Гранд тура

Петрозаводск и карельские деревни

Первый день начнется с обзорной экскурсии по столице Карелии, окруженной прекрасными видами Онежского озера. Затем вы отправитесь в деревню Киндасово, где вас ждут мастер-классы, традиционные музыкальные инструменты и вкуснейший карельский чай с пирожками.

Кижи

Вам предоставится уникальная возможность посетить остров Кижи, где в музее под открытым небом находятся десятки шедевров древнерусской деревянной архитектуры.

Заповедник “Кивач” и центр шунгита

Вы отправитесь в заповедник, где вас ожидает один из крупнейших равнинных водопадов Европы, который не замерзает даже в морозы. Затем вы посетите центр шунгита – минерала с уникальными целебными свойствами.

Соловецкие острова

Экскурсия на архипелаг станет погружением в русскую православную обитель. Вы увидите центральный монастырь, ощутите атмосферу духовности и благочестия и узнаете об истории ГУЛАГа.

Рускеальские водопады

Недалеко от одноименного горного парка находятся 4 равнинных водопада, обогащенные железом и известные благодаря съемкам сразу нескольких советских и современных фильмов. Специальная экотропа "Аллея сказок" позволит насладиться деревянными скульптурами в окружении природной красоты.

Преимущества данного тура

Разнообразие

Гранд-тур – возможность увидеть всё и сразу за короткий промежуток времени. Маршрут позволит посетить храмы, деревни, пещеры, заповедники, водопады, а еще прокатиться на байдарке, зиплайне или заняться другими видами активного досуга.

Профессиональные гиды

Каждая ваша прогулка сопровождается опытными экскурсоводами, которые расскажут интересные истории и приоткроют главные секреты достопримечательностей региона.

Комфорт

Мы можем предложить разные варианты проживания, питания и трансфера под ваш бюджет и потребности.

Культурные впечатления

Мастер-классы, общение с местными жителями и знакомство с традициями сделают ваше путешествие по-настоящему уникальным и неповторимым.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять