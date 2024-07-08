Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на 8 марта

Встреча весны в Карелии — это возможность устроить необычное и запоминающееся путешествие. К тому же начало марта — один из самых спокойных туристических периодов в республике. Каждому путешественнику, который решится на поездку в это время года, Карелия откроется во всей красе, без шумных толп и очередей. К тому же путешествие по праву можно назвать самым эффектным подарком любимым девушкам и женщинам накануне 8 Марта.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Туры в Карелию на праздники

Во время праздников Карелия остается популярным направлением: люди предпочитают отмечать здесь Новый год и Рождество, а также отправляться на короткие поездки во время майских или ноябрьских праздников. Это неудивительно, ведь нет ничего лучше, чем насладиться красотой карельской природы во время мини-отпуска.

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Погода Карелии в марте

Начало весны в Карелии — это переходный период, когда зимние холода еще могут дать о себе знать, но снега уже становится меньше. Температура воздуха может быть довольно изменчивой: днем от -5 до +5 °C, а ночью — -10-15 °C. Осадки в этот период могут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя, а разница температур нередко приводит к дорожной гололедице. Поэтому будьте очень осторожны, если добираетесь до Карелии и путешествуете по региону на своей машине. Хорошая же новость в том, что мартовские солнечные дни для республики не редкость, а значит, можно организовывать прогулки на свежем воздухе, экскурсии и спортивные заезды на сноубордах и лыжах. Главное — как следует утеплиться.

Мартовские развлечения в Карелии

Отдых на берегу озер. Конец зимы — отличное время для походных приключений. Подледная рыбалка и охота, баня и SPA-процедуры, барбекю — загородный досуг в Карелии порадует и мужчин, и женщин.

Поездка в горный парк “Рускеала”. Здесь можно покататься на снегоходах и лошадях, познакомиться с ездовыми собаками и полюбоваться на эффектную вечернюю подсветку мраморного каньона. А добраться до достопримечательности лучше всего на ретро-поезде или стилизованном экспрессе.

Экскурсия к водопаду Кивач. Этот водопад не застывает в холодное время года, поэтому у вас есть уникальная возможность насладиться морозным и снежным пейзажем в сочетании с шумом воды. Вокруг находится одноименный заповедник Кивач.

Прогулки к островам. Судна на воздушной подушке — главное средство передвижение по водоемам Карелии в зимний период. К примеру, можно посетить одно из самых красивых мест на Ладоге — национальный парк “Ладожские Шхеры”.

Чем заняться в Карелии в марте

Зима продолжает властвовать в полную силу, поэтому Карелия встретит туристов бескрайними снежными просторами, доступными для снежного сафари. Кататься на снегоходах или вездеходах — забава для любителей активного отдыха. Все безопасно: вам выдадут экипировку, проведут инструктаж, а опытный инструктор будет с вами на протяжении всего заезда. Покоряя снежные просторы, в кровь человека выбрасывается адреналин, который заставляет сердце биться чаще. Такая прогулка станет одним из самых сильных воспоминаний от поездки.

Путешествуя семьей, обязательно стоит посетить Нижне-Свирский заповедник, в котором живут северные олени и хаски. Взрослым и детям нравится одно из местных развлечений — катание на собачьей упряжке. Также тут можно провести полноценную фотосессию с животными.

Экскурсионные туры по достопримечательностям Карелии популярны среди путешественников всех возрастов. Профессиональные гиды расскажут историю Петрозаводска, про вулкан Гирвас, поделятся байками и ответят на все вопросы.

Часто задаваемые вопросы

Как происходит организация?

Менеджер свяжется с вами после регистрации тура, чтобы обсудить все детали, даст рекомендации по необходимым документам. В процессе вы можете задавать менеджеру интересующие вопросы.

Что включено в стоимость?

Гостиница, завтрака и обеды, транспортное обслуживание, билеты на все достопримечательности.

Кто встретит нас в Петрозаводске?

Наш менеджер будет встречать вас на вокзале в 9 утра с табличкой «Золотое кольцо Карелии».

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