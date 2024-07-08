Туры в Карелию на 8 марта

Зима продолжает властвовать в полную силу, поэтому Карелия встретит туристов бескрайними снежными просторами, доступными для снежного сафари. Кататься на снегоходах или вездеходах — забава для любителей активного отдыха. Все безопасно: вам выдадут экипировку, проведут инструктаж, а опытный инструктор будет с вами на протяжении всего заезда. Покоряя снежные просторы, в кровь человека выбрасывается адреналин, который заставляет сердце биться чаще. Такая прогулка станет одним из самых сильных воспоминаний от поездки.
Путешествуя семьей, обязательно стоит посетить Нижне-Свирский заповедник, в котором живут северные олени и хаски. Взрослым и детям нравится одно из местных развлечений — катание на собачьей упряжке. Также тут можно провести полноценную фотосессию с животными.
Экскурсионные туры по достопримечательностям Карелии популярны среди путешественников всех возрастов. Профессиональные гиды расскажут историю Петрозаводска, про вулкан Гирвас, поделятся байками и ответят на все вопросы.