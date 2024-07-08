Туры в Карелию на 8 марта

Мартовские развлечения в Карелии

Отдых на берегу озер. Конец зимы — отличное время для походных приключений. Подледная рыбалка и охота, баня и SPA-процедуры, барбекю — загородный досуг в Карелии порадует и мужчин, и женщин.

Поездка в горный парк “Рускеала”. Здесь можно покататься на снегоходах и лошадях, познакомиться с ездовыми собаками и полюбоваться на эффектную вечернюю подсветку мраморного каньона. А добраться до достопримечательности лучше всего на ретро-поезде или стилизованном экспрессе.

Экскурсия к водопаду Кивач. Этот водопад не застывает в холодное время года, поэтому у вас есть уникальная возможность насладиться морозным и снежным пейзажем в сочетании с шумом воды. Вокруг находится одноименный заповедник Кивач.

Прогулки к островам. Судна на воздушной подушке — главное средство передвижение по водоемам Карелии в зимний период. К примеру, можно посетить одно из самых красивых мест на Ладоге — национальный парк “Ладожские Шхеры”.