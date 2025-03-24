Что посмотреть в Карелии на июньских праздниках

Национальные парки

В Карелии находится четыре национальных парка: Паанаярви, Водлозерский, Калевальский и Ладожские шхеры. Эти места предлагают посетителям пешеходные маршруты среди уникальной природы и чистого лесного воздуха, где можно встретить разнообразные растения и животные.

Карельские водопады

На территории региона насчитывается более 100 водопадов, но не все из них доступны туристам. Самыми известными считаются Кивач, Куми, Белые мосты, Мянтюкоски и Гирвас. Летом они быстры и полноводны, а также достигают более 10 метров в высоту и имеют русло с длиной более 300 метров.

Беломорские и Онежские петроглифы

Петроглифы — это рисунки древних жителей, оставленные на скалах около 5-6 тысяч лет назад. Они расположились в низовьях реки Выг и вдоль 20 км восточного побережья Онежского озера. Археологический комплекс включает более 3 тысяч изображений, выполненных техникой точечной выбивки.

Культурные памятники

В Карелии сохранилось большое количество древних монастырей и исторических зданий. На острове Кижи расположен ансамбль деревянных храмов 18 века и уникальная Церковь Преображения Господня, построенная без единого гвоздя. В Петрозаводске можно встретить старинные купеческие здания с уникальной архитектурой 18-20 вв.