Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Туры в Карелию на июньские праздники

В июне можно отправиться в классные туры всей семьей. Для этого мы подготовили «Жемчужное ожерелье» «Сказания севера», «Соловки: заглянуть в вечность». Отличная возможность устроить для себя отдых и своих близких, отдохнуть от городской суеты, попробовать новые виды отдыха.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы

Туры в Карелию летом 2025 по месяцам

Проведите лето в Карелии! Бронируйте летние туры с посещением малоизвестных мест и топовых достопримечательностей – Кижи, Валаам, Соловки, Рускеала, Кивач, Ладожские шхеры.

СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве
Вам может быть интересно

Что посмотреть в Карелии на июньских праздниках

Национальные парки

В Карелии находится четыре национальных парка: Паанаярви, Водлозерский, Калевальский и Ладожские шхеры. Эти места предлагают посетителям пешеходные маршруты среди уникальной природы и чистого лесного воздуха, где можно встретить разнообразные растения и животные.

enter image description here

Карельские водопады

На территории региона насчитывается более 100 водопадов, но не все из них доступны туристам. Самыми известными считаются Кивач, Куми, Белые мосты, Мянтюкоски и Гирвас. Летом они быстры и полноводны, а также достигают более 10 метров в высоту и имеют русло с длиной более 300 метров.

enter image description here

Беломорские и Онежские петроглифы

Петроглифы — это рисунки древних жителей, оставленные на скалах около 5-6 тысяч лет назад. Они расположились в низовьях реки Выг и вдоль 20 км восточного побережья Онежского озера. Археологический комплекс включает более 3 тысяч изображений, выполненных техникой точечной выбивки.

enter image description here

Культурные памятники

В Карелии сохранилось большое количество древних монастырей и исторических зданий. На острове Кижи расположен ансамбль деревянных храмов 18 века и уникальная Церковь Преображения Господня, построенная без единого гвоздя. В Петрозаводске можно встретить старинные купеческие здания с уникальной архитектурой 18-20 вв.

enter image description here

Часто задаваемые вопросы
Какие направления отдыха вы можете предложить на это время?

Мы предлагаем экскурсионные туры по Карелии, где у каждого есть возможность не только увидеть местные природные красоты, но и побывать в региональных музеях и галереях, искупаться в озерах, поплавать на лодках и познакомиться с национальным фольклором. Также июнь — отличное время, чтобы добраться по воде до главных “островных” достопримечательностей региона и совершить паломничество на Кижи, Валаам или Соловки.

Какие праздники отмечаются в Карелии в июне?

Если вам нравятся языческие традиции и реконструкции древних обрядов, обратите внимание на Иванов день — 7 июня. В эту дату древние карелы разводили костер, чтобы сжечь старые вещи и прыгнуть через огонь, а также водили хороводы, играли в лапту и гадали. В конце июня в Карелии издавна отмечали ещё один дохристианский праздник — Чаша Укко. Также имейте в виду, что 8 июня — День Республики Карелия. Это важная дата для всего региона: торжества проходят не только в Петрозаводске, но и в небольших городах. Гостей ожидают ярмарки, концерты, национальная кухня, шествия с героями карельских легенд и сказок и, конечно, салют.

Как можно купить путевку?

Нажмите на кнопку «Рассчитать стоимость». Выберете даты заезда, укажите свою почту, количество человек, и создайте заказ. Оплачивать можно с помощью СБП или введя реквизиты банковской карты.

Можно ли задать дополнительные вопросы?

Конечно! Если у вас остались вопросы или вы хотите получить помощь с оплатой — напишите нам в социальных сетях, мессенджерах или позвоните по телефону. Мы всегда поможем.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять