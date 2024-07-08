Экскурсии по Карелии на ноябрьские праздники

Ноябрь – это прекрасное время для путешествия в Карелию. Во время праздников вы можете посетить все основные природные достопримечательности региона: взобраться на местные горные вершины, погулять по осенней тайге, спуститься в озеро мраморного каньона. А еще можно посетить национальные деревни и узнать про обычаи и культуру карелов и вепсов, приняв участие в ремесленных и кулинарных мастер-классах.
Наша гибкая программа позволит выбрать именно те поездки и прогулки, которые соответствуют вашим предпочтениям и бюджету. Мы приглашаем вас взять с собой частичку Карелии и познакомиться с богатствами этого края:
- "Золотое кольцо Карелии". Панорамный маршрут, включающий посещение водопада Кивач, древнего вулкана Гирвас, горы Сампо, курорта Марциальные воды. Вас ожидает увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Карелии.
- "Мраморный каньон “Рускеала””. Спуститесь в подземные пещеры каньона, прогуляйтесь по смотровым площадкам и оцените красоту озера во время лодочной прогулки.
- "Пешеходная экскурсия по Петрозаводску". Откройте для себя столицу Карелии: прогуляйтесь по центральным улицам, познакомьтесь с историей и загляните к главным достопримечательностям.