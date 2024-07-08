Экскурсии по Карелии на ноябрьские праздники

Ноябрь – это прекрасное время для путешествия в Карелию. Во время праздников вы можете посетить все основные природные достопримечательности региона: взобраться на местные горные вершины, погулять по осенней тайге, спуститься в озеро мраморного каньона. А еще можно посетить национальные деревни и узнать про обычаи и культуру карелов и вепсов, приняв участие в ремесленных и кулинарных мастер-классах.

Наша гибкая программа позволит выбрать именно те поездки и прогулки, которые соответствуют вашим предпочтениям и бюджету. Мы приглашаем вас взять с собой частичку Карелии и познакомиться с богатствами этого края: