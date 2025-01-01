Как добраться до Карелии из Москвы

Авиаперелет

Прямые рейсы из Москвы в Петрозаводск осуществляются ежедневно разными авиакомпаниями. Время полета составляет около 1,5 часов, что делает перелет быстрым и удобным способом добраться до Карелии.

Железнодорожный транспорт

Поезда из Москвы в Петрозаводск, а также в другие города Карелии отправляются также ежедневно. Время в пути до региональной столицы составляет около 10 часов: за это время вы можете насладиться красотами русской природы за окнами и найти новых друзей в лице попутчиков.

Автобус

Автобусные маршруты курсируют из Москвы в несколько городов Карелии, например Петрозаводск, Сортавала, Кондопога. Время в пути на автобусе до столицы Республики составляет около 11-12 часов, а до Сортавала около 17 часов, и это отличный вариант для тех, кто предпочитает более экономичные поездки.

Автомобиль

Поездка на собственном автомобиле из Москвы в Карелию занимает около 10-12 часов, в зависимости от маршрута и возможностей вашей машины. Нужно ехать по трассе М11 в сторону Великого Новгорода до указателя на пересечение с автодорогой М18 (Кола). Следуйте по М18 в сторону Карелии.