Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии в Карелию из Москвы 2024-2025

Для жителей крупных городов Карелия – это, прежде всего, расслабленный отдых от суеты. Здесь чистый воздух, величественные леса и прозрачные озера, а значит, можно насладиться уединением в окружении красивейших пейзажей. Кроме того, туристам нравится узнавать о богатой истории и культуре региона, посещать древние монастыри, наслаждаться карельской кухней.

Предложения по отдыху в Карелии от нашего туроператора

ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

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33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

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32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

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6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

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9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

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21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

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19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

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1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

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4 отз.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Экскурсии по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим экскурсии и туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Как добраться до Карелии из Москвы

Авиаперелет

Прямые рейсы из Москвы в Петрозаводск осуществляются ежедневно разными авиакомпаниями. Время полета составляет около 1,5 часов, что делает перелет быстрым и удобным способом добраться до Карелии.

Железнодорожный транспорт

Поезда из Москвы в Петрозаводск, а также в другие города Карелии отправляются также ежедневно. Время в пути до региональной столицы составляет около 10 часов: за это время вы можете насладиться красотами русской природы за окнами и найти новых друзей в лице попутчиков.

Автобус

Автобусные маршруты курсируют из Москвы в несколько городов Карелии, например Петрозаводск, Сортавала, Кондопога. Время в пути на автобусе до столицы Республики составляет около 11-12 часов, а до Сортавала около 17 часов, и это отличный вариант для тех, кто предпочитает более экономичные поездки.

Автомобиль

Поездка на собственном автомобиле из Москвы в Карелию занимает около 10-12 часов, в зависимости от маршрута и возможностей вашей машины. Нужно ехать по трассе М11 в сторону Великого Новгорода до указателя на пересечение с автодорогой М18 (Кола). Следуйте по М18 в сторону Карелии.

Что можно посмотреть в Карелии

Гора Воттоваара

Одна из наиболее высоких и при этом доступных точек Карелии, с вершины которой открывается захватывающий вид на окружающие пейзажи.

Музей "Кижи"

Расположен на одноименном острове и представляет собой уникальный ансамбль деревянной архитектуры. Здесь, например, можно увидеть часовню Петра и Павла — одну из знаменитых достопримечательностей региона.

Водопад Кивач

Это один из крупнейших водопадов в Европе, высотой около 10 метров. Водопад находится в живописном национальном парке, где можно прогуляться и сделать интересные фото.

Горный парк "Рускеала"

Это место славится мраморными карьерами и искусственными прозрачными озерами. Здесь вы можете прогуляться к смотровым площадкам, покататься на лодке или освоить троллей.

Валаам

Расположенный на Ладожском озере, этот остров является духовным центром православия. Здесь вы можете посетить старинный монастырь, скиты и часовни.

Что можно привезти из Карелии в качестве сувенира

Карелия славится уникальными ремеслами, которые отражают местную культуру, историю и быт, а также вкусными продуктами регионального производства.

Вы можете приобрести в качестве сувениров резные изделия из дерева, керамическую посуду с карельскими орнаментами, мед и ягодные деликатесы, а также традиционные карельские куклы. Такие покупки будут прекрасным напоминанием о путешествии и подарками для близких.

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