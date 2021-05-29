После посещения края бесконечных лесов и озер остается много приятных воспоминаний. Ощущение единения с природой, полной гармонии и настоящей сказки действительно впечатляет. Оставить путешествие в памяти надолго помогут уникальные сувениры из Карелии.

Продлить «послевкусие» от поездки способны продукты, напитки, украшения и сувениры, которые встречаются только в этом удивительном месте. Итак, что привезти из Карелии в подарок?

Морошка

Туристов из других регионов поражает огромное количество лесов, которыми покрыта территория республики. Благодаря природным условиям Карелия славится разнообразными ягодами. Здесь встречается черника и клюква, брусника и голубика, и, конечно, любимая многими морошка. Эта ягода созревает одной из первых. И ее яркий окрас привлекает множество местных и приезжих сборщиков. Морошка — удивительно полезная ягода с высоким содержанием провитамина А и аскорбиновой кислоты. Варенье и джем из нее получаются необыкновенно вкусными, полезными и ароматными. А сладкая настойка из морошки непременно понравится любителям алкогольных напитков с насыщенным ягодным вкусом.

Шунгит

Это настоящий раритет и гордость республики. Ведь здесь находится единственное место в мире с залежами этого минерала. Из добытого в карельских горах черного камня изготавливаются украшения, шары, пирамидки и другие интересные аксессуары. Черный блеск изделий из шунгита привлекает внимание и буквально завораживает. Это замечательный вариант сувенира из Карелии для себя и своих друзей. Прекрасный пол обязательно оценит кольца, серьги или браслеты из шунгита. Особенно стильно они выглядят в обрамлении натурального серебра. А мужчинам, вероятнее всего, понравятся настольные часы или солидные подставки для канцелярских принадлежностей. Кроме того, встречаются необычные косметические средства с добавлением шунгита.

Карельская береза

Один из традиционных сувениров республики — поделки из карельской березы. Тем более, что предлагаются разные по размерам и назначению изделия. Дерево отличается «мраморным» рисунком на срезе, что придает даже обычной вещи привлекательный вид. Неповторимый узор украшает бусы, кольца и кулоны. А также фоторамки, шкатулки, настольные игры и многое другое. Благодаря разнообразным рисункам и оттенкам каждая поделка становится по-настоящему уникальной. И дает возможность ощутить дух республики через тепло ее маленькой частички. Помимо небольших сувениров предлагаются крупные художественные изделия и даже мебель.

Карельский бальзам

При вопросе — что привезти из Карелии в подарок? — многие вспоминают знаменитую продукцию местных ликероводочных заводов. Сегодня карельский бальзам можно купить в большинстве магазинов края. Этот гастрономический сувенир придется по вкусу как мужчинам, так и женщинам. Тем более, что уникальный состав бальзама разработан на основе местных даров природы. Настоянные на спирту ценные ягоды и растения сформировали вкусный, насыщенный и ароматный напиток. А главное — необыкновенно полезный. Крепкая настойка с характерным горьковатым привкусом отлично тонизирует и укрепляет организм. Она прекрасно согревает в холодный период, помогает снять стресс и справиться с начинающейся простудой. При этом бальзам достаточно недорогой, особенно если купить его в супермаркете.

Карельская вышивка

Традиционная карельская вышивка имеет многовековую историю. И отличается традиционным сочетанием белого и красного на льне или хлопке. В этих незамысловатых и одновременно сложных узорах зашифрована богатая история края. И увлекательные рассказы о быте, культуре и традициях северных народов. Здесь как скромные геометрические фигуры, так и хорошо узнаваемые фигурки животных и людей. Раньше в деревенских домах вышивка была буквально повсюду. Считалось, что узоры защищают жилище и без них может обойтись ни один обряд. И сегодня, расшивая салфетки, полотенца, фартуки и скатерти, мастерицы закладывают в них свою любовь к родному краю. И с радостью делятся ею с туристами.

Натуральная косметика

Косметическая продукция из природных ингредиентов — один из самых популярных сувениров из Карелии. И это не удивительно. Ведь на территории республики произрастают множество видов полезных, экологически чистых растений. Например, натуральная косметика компании «Karelia Organica» представлена различными продуктами — шампунями, маслами, кремами, скрабами, гелями и прочим. Косметика бренда отличается высоким качеством и приятными ароматами. Для себя можно привезти средства для волос и тела с хвоей, брусникой, морошкой и другими компонентами. А для друзей приобрести натуральное мыло с разными природными компонентами.

Изделия из дерева

Помимо изделий из карельской березы туристы увозят сувениры из других пород дерева. Так, в большинстве специальных магазинчиков можно купить вещи из бересты — тарелки, корзинки, туески, шкатулки и многое другое. В прошлом ее плетением занимались мужчины–карелы, изготавливая хозяйственные емкости, лапти, грузила для рыбалки и дуды для пастухов. Также предлагаются художественные изделия от петрозаводского комбината «Карельские сувениры». Среди них, например, инкрустированные настенные панно, миниатюрные декоративные скульптуры, кухонные доски и прочее.

Карельский мед

Благодаря хорошей экологии и богатой растительности в республике собирают вкусный, чистый и целебный мед. Густая янтарная сладость так и манит ароматом разнотравья. Этот съедобный сувенир из Карелии непременно оценят как взрослые, так и дети. Тем более, что многие местные пасеки предлагают полезный продукт в интересном оформлении. Например, в изготовленных вручную липовых бочоночках. Или в комплекте со специальной ложкой для поедания лакомства — «веретеном». Чтобы приобрести мед свежей выкачки, стоит заглянуть в местные лавки в августе. В это время витрины буквально заставлены натуральным ароматным продуктом.

Керамика и мрамор

Карельская керамика изготавливается из уникальной красной глины. И отличается по-северному сдержанной росписью и цветовой гаммой. Такие изделия сложно спутать с пестрой русской хохломой. В ассортименте рынков и сувенирных магазинов края встречаются кружки, горшки, вазы и многое другое. Причем цены на керамические изделия очень доступны. Также многие привозят из путешествия мраморные сувениры — магниты на холодильник, брелоки, украшения, статуэтки и прочее. Удобнее всего приобрести подобный аксессуар во время экскурсии в заповедник «Рускеала» на старый мраморный карьер.

Иван-чай

Этот популярный напиток встречается в Карелии буквально повсюду. Летом травянистый многолетник иван-чай или кипрей укрывает лесные поляны розовым цветом. А позже превращается в приятный, расслабляющий напиток, который любят как туристы, так и местные жители. Традиционный вкус иван-чая может разбавляться разными добавками — рябиной, зверобоем, душицей, черникой. Также имеются специальные сборы для укрепления организма, хорошего сна и прочие. Покупать этот вкусный и полезный напиток выгоднее в супермаркете или на рынке.

Теперь вы знаете, что привезти из Карелии в подарок. И сможете порадовать себя и своих близких приятными памятными сувенирами из уникального края.