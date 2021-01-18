Вышивка – древнейшее рукоделие, которым занималось подавляющее большинство этносов. В Приладожье фрагменты расшитой одежды были обнаружены во время археологических раскопок могильников XII-XIV веков. Карелы, как и другие народы, украшали вышивкой не только одежду, пояса и головные уборы. Такие узоры можно было увидеть на скатертях, полотенцах, рукодельных календарях, подзорах – тканевых оборках по краю кровати.

Вышивка носила и декоративный, и ритуальный характер, а также служила оберегом. Древние карелы верили, что она может отпугнуть злых духов. Девочки обучались рукоделию с 5 лет, и уже к 8 годам они на «пялах» – деревянных рамках – могли вышивать одежду для себя и родственников на несколько лет вперед, свое приданое и подарки для семьи будущего мужа.

Базовые принципы карельской вышивки

Изначально в вышивке использовалась тонкая проволока из меди или бронзы. Затем мастерицы стали вышивать более податливыми хлопковыми и льняными нитями. Традиционная карельская вышивка отличается лаконичностью и основывается на таких базовых принципах, как простота, четкость линий и символизм. Для орнамента характерна монохромная цветовая гамма: мастерицы использовали бело-красное сочетание цветов, вышивая либо белыми нитями по красному полотну, либо красной канвой по белому материалу, либо белыми нитками по белой ткани. Нити других цветов использовались крайне редко и только в некоторых карельских регионах. На юге Карелии орнаменты были экспрессивнее тех, что вышивали на севере страны.

Швы и узоры

Вышивальщицы чаще всего пользовались двумя видами швов: двусторонним (счетным, или «дюсельным») и тамбуром – швом-«косичкой». При использовании первого мастерице приходилось кропотливо высчитывать нити полотна, чтобы соблюсти равную длину стежков, но зато работа получалась одинаково красивой и с лицевой стороны, и с изнанки.

Шитье тамбуром было гораздо проще в исполнении и им можно было вышивать любые узоры на различном материале.

В орнаментах древнейшей карельской вышивки изначально преобладали такие геометрические фигуры, как ромбы, звезды и круги. Позже к ним стали добавлять изображения растений и животных, а затем людей. Мотивы вышивки практически не изменялись: женщины в роду просто копировали их из поколения в поколение. Однако изредка орнаменты дополнялись заимствованными рисунками. Так, например, мастерицы стали изображать на полотнах львов и барсов после рассказов купцов, привозивших из других стран свой товар в Олонец – крупнейший центр торговли в этом регионе.

Значение многих узоров карельской вышивки доподлинно неизвестно. Специалисты-этнографы утверждают, что большинство орнаментов связаны с языческими верованиями. Например, птица-пава, изображенная рядом с Деревом жизни, символизировала добро и свет, а конь или всадник на коне олицетворяли мужское начало и солнце.

Заонежская вышивка

Самой известной традиционной карельской вышивкой является заонежская. Она вобрала в себя все самое аутентичное: и красно-белую цветовую гамму, и старинные орнаменты, и разные виды швов.

Заонежская вышивка стала популярной после проведения ярмарок в Шуньге, на которые съезжались торговцы со всех уголков России и даже из зарубежья. После открытия в этом селе отделения Петербургского общества помощи ручному труду в него отдавали свои работы вышивальщицы со всего Заонежья. Таким образом карельское рукоделие распространилось по всей Российской империи и за ее пределами. Советские власти заонежскую вышивку тоже активно развивали. В результате их усилий в 1929 году в селе Хашезеро было открыто предприятие «Хашезерская вышивка».

Постепенно заонежские мастерицы, следуя современной моде, стали отказываться от использования трудоемкого «дюсельного» шва и немного изменили традиционный архаичный орнамент, добавив к нему птиц на веточках и разнообразные растительные узоры, вышитые тамбуром.

Беломорское шитье

Это уникальный вид рукоделия, который зародился в Византии и появился на Руси с приходом православия. Изначально золотным шитьем декорировали одежды высшего церковного духовенства, но со временем эта вышивка стала использоваться и в миру. Ею украшали наряды знатных и зажиточных карелов. При работе в беломорской технике использовались тонкие нити из золота и серебра, поэтому обычные люди не могли себе позволить такую карельскую вышивку. Позже золотые и серебряные нити стали заменять менее дорогими, в которых было не более 3% драгоценного металла, и беломорская вышивка стала общедоступной. Этим шитьем декорировали детали одежды, пояса, украшения и головные уборы. Многие поморки продавали свои изделия на ярмарках или выменивали на продукты.

Особенность золотного шитья в том, что металлическую нить нельзя протянуть сквозь ткань. Вышивальщицам приходилось укладывать ее на материю плотными рядами и пришивать обычными нитками. Это называлось шить «вприкреп». Еще одна проблема золотного шитья – это то, что узоры, вышитые «вприкреп», получались плоскими, поэтому мастерицы вырезали из ткани, картона или бересты элементы орнамента и подкладывали его под золотные нити. Также вышивальщицы пользовались так называемым «мягким настилом» из фетра или ниток, поверх которого пришивали золото или серебро.

Карельская вышивка сегодня

Популярность этого вида рукоделия в Карелии постоянно увеличивается. Современные мастерицы бережно сохраняют традиции и техники карельской вышивки, схемы передают подрастающему поколению. Сейчас карельские вышивальщицы работают и в технике золотного шитья, и тамбуром, и счетным швом. Для многих из них вышивка – это не просто приятный досуг, а возможность прикоснуться к живой истории и превратить обычную ткань в настоящее произведение искусства.

В промышленных масштабах заонежскую вышивку изготавливают на фабрике народных художественных промыслов «Карельские узоры». Ее продукция известна далеко за пределами России и пользуется огромным спросом у покупателей по всему миру.