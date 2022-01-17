Река Выг – одна из самых протяженных рек Карелии. Она в своем течении пересекает 237 километров живописных просторов республики. В общей сложности ее воды омывают равнинные местности четырех карельских районов: Пудожского, Сегежского, Медвежьегорского и Беломорского.

Общая информация

Речная система разделена на 2 части:

Верхний Выг берет начало в озере Верхотинное Пудожского района Карелии и протекает до Выгозера. Его длина составляет 135 километров.

А последующее речное течение носит название Нижний Выг. Неподалеку от города Беломорск река впадает в Онежскую губу, залив Белого моря.

Размеры реки впечатляют: общая площадь водосборного бассейна превышает 27 тысяч квадратных километров. На всем протяжении водотока в Выг впадает множество рек и ручьев. Крупнейшие среди притоков реки: Овыть, Сосновка, Лекса, Кунокса, Икша. На всем протяжении реки превалируют широкие глубинные участки, но также нередко они сменяются небольшими перекатами и извилистыми порогами.

Выг является типичным представителем восточноевропейского вида гидрологического режима. Прочным слоем льда река покрывается ближе к середине ноября. Длится ледостав больше 5 месяцев: таяние ледяного покрова начинается не раньше конца апреля.

Воду реки Выг отличают следующие показатели:

высокая прозрачность;

низкая минерализация;

повышенная насыщенность кислородом;

пониженная кислотность.

По химическому составу местная вода относится к гидрокарбонатному классу и считается природно-чистой. Но, как и большинство других речных систем Карелии, воды Выга богаты гуминовыми веществами.

Несмотря на внушительную протяженность, Выг, преимущественно, несет свои воды по труднопроходимой и малозаселенной заболоченной местности. Прибрежные зоны покрыты густыми лесными массивами с преобладанием хвойных пород деревьев и таежной растительности. На лесных опушках нередко встречаются места, богатые такими поливитаминными ягодами, как черника и брусника, а местные болота – настоящее средоточие целебных морошки и клюквы.

Окрестные территории, в особенности болотистые местности верховья реки – кладезь торфяных залежей. Обильное поступление органических веществ и торфяных частиц из многочисленных прибрежных болот в местные воды обуславливает их ярко выраженный коричневый цвет.

Выг – центр энергетической промышленности региона. На реке каскадом расположено 5 крупнейших гидроэлектростанций, снабжающих большую часть Карелии электрической энергией.

Полноводная Выг является еще и важнейшей судоходной артерией. Это удобный транспортный путь, соединяющий Беломорье и Онежское озеро. Нижнее течение реки входит в состав крупнейшей водной магистрали Беломорканала.

На побережье реки расположено несколько сельских населенных пунктов: Огорелыши, Данилово, Надвоицы, Сосновец и город Беломорск.

Происхождение названия

Наиболее популярна версия, что название реки произошло от норвежского «vug», означающего впадина или низменный участок. В саамском диалекте «vägg» звучит как мощный, что также вполне соответствует стремительному водотоку реки.

Окрестные достопримечательности: что обязательно стоит увидеть На островах, расположенных возле устья реки Выг, находится уникальный археологический комплекс «Беломорские петроглифы». Наскальные изображения, выщербленные сотни тысяч лет назад первобытными людьми, являются бесценными памятниками монументального изобразительного искусства эпохи неолита. Найденные петроглифы не имеют аналогов больше нигде в мире.

На реке находится уникальное гидрологическое сооружение: деревянная Шаваньская плотина. Это своеобразный рукотворный водопад. С высоты 13,5 метров бурные потоки воды резко обрываются вниз, создавая потрясающее зрелище буйства стихии.

Варианты проведения досуга

Рыбалка на реке Выг – это всегда увесистые уловы. Широкие водные просторы реки славятся своими крупными подводными жителями. Здесь в больших количествах водится: лещ, гольян, окунь, корюшка, сиг, щука, язь.

Неподалеку от устья реки в окрестностях города Беломорск находится популярный среди любителей активного отдыха на воде десятикилометровый маршрут для рафтинга. Сплав по извилистому руслу реки на надувных резиновых лодках непременно доставит массу незабываемых эмоций и экстремальных ощущений. Чтобы получить максимум впечатлений от сплава, лучше планировать маршрут на май-июнь, период, когда река наиболее полноводна.

Интересные факты