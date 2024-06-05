Брусника в Карелии

Одно из главных богатств Карелии – это ее лесные ягоды. Их настолько много, что осенью собирают урожай не только карелы и приезжие туристы, но и налажено полноценное промышленное ягодное производство. Буйству разнообразия ягод способствует сам климат, наличие хвойных и лиственных лесов, а также обширных болот. Особого внимания заслуживает «жемчужина Карелии» – брусника. Она не привередлива в выборе места произрастания. Бруснику можно найти и на болотах, и в сосновых борах.

Краткое описания кустарников и ягод

Брусника (лат. Vaccinium vitis-idaea) - это низкорослый кустарник. В переводе с латинского означает «виноградная лоза с горы Ида». Образует кистеподобные соцветия и тёмно-красные шаровидные кисло-сладкие плоды. Это вечнозеленое растение. Плодоносит до 300 лет. Кустарники легко переносят холода за счет сильной 5-7 метровой корневой системы.

Поспевает к концу августа или началу сентября. За счет природного распространения (через разнесение зерен птицами и животными) и человеческого воздействия, плантации брусники быстро «завоевывают» новые территории. Максимальная урожайность (до 100 кг/га) наблюдается в сосновых борах и на площадях вырубки. По оценкам, природные запасы урожая брусники в Карелии составляют около 30 тысяч тонн.

Полезные свойства и особенности

О том, насколько важна и нужна организму брусника и продукты, произведенные на ее основании можно написать отдельную книгу. Чего только стоит список веществ, содержащихся в ягоде:

витамины А, В, С, РР;

железо;

марганец;

фруктоза и сахароза;

лимонная, салициловая, яблочная, щавелевая кислоты;

дубильные соединения и прочее.

Брусника оказывает жаропонижающий, противовоспалительный и обезболивающий эффекты. Это антиоксидант и средство от грибковых заболеваний. Важным считается ее свойства влиять на густоту крови, препятствуя появлению тромбов, а также понижение сахара и холестерина в крови.

Ввиду того, что брусника на 80% состоит из воды, она оказывает сильное мочегонное воздействие на организм и является катализатором обмена веществ.

Полезны не только плоды, но и листья и побеги, из которых делают чай, настойки и отвары. Они также входят в состав лекарств для профилактики болезней ЖКТ, пиелонефритов и прочих нарушений почечно-желчной группы.

Не следует забывать, что у любого продукта есть и определенные противопоказания. Брусника, например, запрещена при наличии гастрита, язв желудка, холецистита. Не стоит злоупотреблять ягодами беременным и кормящим мамам, а также детям до 5 лет.

Где растет и когда собирать

Если обозначить карту распространения брусники, то в центральной части страны она начинает появляться уже на севере Ярославской и Тверской областей и далее постепенно увеличивает свои владения в Мурманском и Архангельском регионах. Что касается Карелии, то брусничные поля встречаются по всей территории в сосновых лесах и в зонах вырубки. Представители семейства вересковых, к которым относится брусника растут также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сезон сбора урожая – конец августа или начало сентября. Все зависит от температуры и влажности в летний период. Истинные ценители ждут второй декады сентября, чтобы ощутить всю гармонию вкуса, когда ягода становится максимально плотной и сладкой. В народе временем готовности ягоды к сбору считают День Лупа Брусничника (в честь христианского проповедника Луппа Солунского) – 5 сентября.

Обязательно следует изучить республиканские рекомендации по срокам и местам сбора урожая. Невыполнение этих предписаний чревато составлением протокола о нарушении и штрафом.

На языке «вкус детства»

Кроме медицины брусника массово применяется в кулинарии. Чего только стоит бабушкино варенье, повидло и сладкий морс. Ягода используется и как начинка для пирогов и блинов. Она может входить в состав различных соусов для мяса и рыбы. Самое сложное в использовании ягод – это правильно их сохранить, чтобы не потерять целебных свойств и товарного вида. Самый простой способ — это засыпать ягоды сахаром или в перетертом виде с сахаром поместить в стеклянную емкость слоями. Такой продукт за счет природного консерванта – бензойной кислоты – будет долго храниться.

В свежем виде «виноградную лозу с горы Ида» заливают холодной, но обязательно кипяченой водой, а затем через 3 дня ее меняют. Хранить необходимо в темном и прохладном месте.

Применяется и метод сушения. Для этого собранные плоды предварительно промыв просушивают либо в духовке до 3 часов, либо в специальных пищевых электросушилках. Главное – постоянно контролировать процесс. Сушеная ягода пригодна для использования не один год.

Один из самых полезных брусничных продуктов – морс. Его рецепт достаточно простой. Сначала ягоды перетирают либо измельчают в блендере. Получившуюся массу процеживают, отделяя от шкурок – жмыха. Затем отжимку заливают водой, доводят до кипения, процеживают и добавляют сахар. После остывания сок и процеженный навар смешивают, дают остыть. Морс из брусники готов. Для вкусового разнообразия в полученный продукт добавляют имбирь, лимон и мед. Количество ингредиентов зависит от желаемого объема готового продукта.

Для пополнения запасов витаминов в зимний период идеальным будет брусничное варенье. Классический рецепт: 1 кг очищенных плодов пересыпают таким же количеством сахара и заливают 1 л воды. Полученный сироп ставят на огонь и варят до густой консистенции. Затем дают немного остыть и разливают в банки для закатки. Гурманы могут добавлять в рецепт яблоки для изюминки.

Как начинку для пирогов и пирожков используют повидло. Рецепт приготовления схож с приготовлением варенья, только используют меньше сахара и варят дольше, чтобы полученное варево было гуще. Повидло – прекрасное противовоспалительное средство при воспалениях горла и слизистых рта.