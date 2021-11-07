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Карелия широко известна своей уникальной флорой и фауной. Особенно богат край ягодами. На влажных и болотистых почвах они встречаются в огромных количествах, а потому составляют неотъемлемую часть рациона местных жителей.
Для здешних обитателей ягоды Карелии на протяжении тысячелетий служили не только лакомством, но и средством народной медицины. Дикорастущие ягоды – кладезь витаминов, минералов и важнейших аминокислот. Особенно выделяется в этом карельская болотная клюква.
Эта ягода богата:
Набор перечисленных кислот играет роль отличного консерванта, что позволяет хранить клюкву круглый год в обычных бочонках с водой.
Карелы употребляют ягоду в сыром, моченом и вареном виде, используют для приготовления отваров, морсов и киселей. Настолько же массовым применением в кулинарии у здешних жителей может похвастаться разве что брусника.
Латинское название растения – «Oxycoccus palustris». Внешне оно представляет собой стелящиеся по земле низкие кустарники. Темно-зеленого цвета листья довольно мелкие, число лепестков на ветках обычно равно четырем.
Цвет ягод диаметром до 1 см – пурпурно-красный, форма – округлая, вкус – кисловатый, что говорит о наличии большого количества витамина С.
Основные места произрастания – мелкие болота с обилием мхов и невысоких сосен. Цветение начинается в июне и продолжается около двух недель. Спустя 2 – 2,5 месяца, в начале осени, появляются ягоды. И здесь проявляется уникальная живучесть растения.
На протяжении всей осени, зимы и первой половины весны ягоды остаются на кустах, не морщатся, не гниют, не реагируют на морозы. Урожай местные жители собирают дважды – осенью, перед большими снегопадами, и весной, когда снежный покров частично сойдет.
Учитывая биологическую ценность и востребованность клюквы на рынке, в Карелии весной и осенью производится ее массовый сбор. Урожайность составляет около 200 кг с гектара (в Олонецком и Пряжинском районах – до 300 кг), по всей территории края за год собирается 10-15 тысяч тонн.
К сожалению, в результате проводившейся в 1970-1980-е годы компании по массовому осушению карельских болот, почти 50 тыс. га ягодных угодий было уничтожено. Практически не затронутыми остались только болота-ягодники второй разновидности местной клюквы – мелкоплодной, известной биологам как «Oxycoccus microcarpus».
В народе карельскую клюкву называют иначе – журавлиной или подснежницей, т.е. собираемой прямо из-под снега. Местные любят говорить, что ягода эта – для детей и стариков «лечебница», а для взрослых – «оберег от стрессов».
Еще одно прижившееся народное прозвище – «северный лимон». Истина в этом есть, поскольку болотная клюква является природным антибиотиком, антисептиком, источником витамина С и хинной кислоты. А по содержанию кроветворных натуральных кислот и легко усваиваемых минералов «для сердца» она на порядок превосходит любые импортные фрукты.
Известна клюква и высоким содержанием «природных антибиотиков» биофлавонаидов – соединений, улучшающих обмен веществ и уничтожающих болезнетворные бактерии.
Возможностью длительного хранения без консервантов клюква обязана антисептической бензойной кислоте, а содержащиеся в ягоде пектины способствуют нейтрализации токсинов. Особенно важна способность ягоды связывать соединения опасных для здоровья тяжелых металлов – от радиоактивного цезия до ядовитого свинца.
В народной медицине клюква традиционно применяется:
В кулинарии ягоду используют как основной компонент варений, джемов, маринадов, соков, морсов и даже вин. Наибольшую ценность представляют полностью созревшие ягоды.
Наиболее распространенными и популярными рецептами с применением ягоды являются следующие.
Ингредиенты: клюква – 1 кг, сахар – 1,5 кг, вода – 200 мл. Приготовление:
спелые ягоды тщательно перебираются;
удаляются плодоножки и прочее;
плоды 2-3 минуты бланшируются в кипятке;
слитая вода оставляется на приготовление сиропа;
ягоды остужаются;
сироп нагревается, в него высыпается клюква;
варится при аккуратном помешивании 10 мин. на сильном огне при периодическом снимании пены;
затем еще 10-15 мин. на слабом огне до готовности (для аромата можно добавить пакетик ванилина);
варенье выдерживается 8-10 часов, после чего фасуется по банкам, закрывается крышками и убирается в темное прохладное место.
Ингредиенты: клюква – 1 кг, сахар – 1 кг. Приготовление:
перебранные и промытые ягоды бланшируются в кипятке 6-7 мин.;
отвар сбрасывается на дуршлаг и протирается через мелкое сито;
пюреобразная масса смешивается с сахаром и прогревается для растворения последнего;
готовая масса фасуется по банкам, закрывается крышками и убирается в темное прохладное место.
Ингредиенты: клюква – 2/3 целых ягод, 1/3 для выжимки сока. Приготовление:
Приготовление: