Озеро Пальеозеро

Карелию заслуженно считают главным озерным краем России. Ведь на территории республики расположено более 60 тысяч озер, каждое из которых по-своему интересно. Глубоководное Пальеозеро – не исключение.

Оно как нельзя лучше дает представление о естественной красоте карельских водоемов и особенностях отдыха на них.

Общая информация

Пальеозеро – пресноводный водоем тектонического происхождения, расположенный в Кондопожском районе Карелии. Он относится к бассейну Онежского озера.

Водоем имеет вытянутую форму, простирается на 22 километра в длину в направлении с севера на юг. Для донного рельефа характерно обилие впадин, кряжей и луд.

По всему периметру озеро окружено высокими скалистыми берегами, которые сплошь покрыты массивами хвойных лесов. Над озерной поверхностью возвышаются 8 небольших островов. Средняя глубина Пальеозера составляет 18-20 метров. Более глубокими участками отличается северная часть озера, там расстояние от поверхности воды до дна водоема порой достигает 74 метров.

У водоема 2 основных притока – это карельские реки Эльмус и Талпус, протекающие по территории Кондопожского района. Вода в озере на протяжении всего года остается прохладной: даже в самые жаркие месяцы ее температура не поднимается выше 17 градусов Цельсия. Полностью озеро замерзает в конце ноября – начале декабря. Образовавшийся ледяной покров держится чаще всего до мая.

Путь от озера до водохранилища

Изначально Пальеозеро было просто живописным лесным озером природного происхождения. Но строительство крупного энергоузла, Кондопожской ГЭС, в 1937 году привнесло определенные изменения: уровень воды в озере стал регулируемым за счет возведенной плотины. Через деривационный Пионерский канал в Пальеозеро стала поступать вода из реки Суна, что существенно увеличило его водообмен, а само озеро приобрело новый статус: водохранилища.

Последствия вмешательства человека не заставили себя долго ждать:

у воды понизились показатели прозрачности и появился коричневатый оттенок;

изменился видовой состав ихтиофауны (бесследно исчезла палия, уменьшились популяции корюшки и ряпушки; зато в больших количествах появились елец, уклея, лещ).

Пальеозеро – беспроигрышный вариант для любителей рыбалки в Карелии Водоем изобилует разными видами рыбы. Сиг, [форель]https://karelia.gold/blog/karelskaya-forel/), окунь, щука, судак, налим, лещ массово обитают в местных водах. Приехавшие сюда рыбаки вполне могут рассчитывать на солидные уловы. Частенько наиболее удачливым удается унести домой восьми-десятикилограммовые тушки. Из крупных особей чаще всего получается поймать щуку.

Рыбачить здесь можно как с берега, так и с лодки. А живописные окружающие пейзажи идеально дополняют занимательный рыболовный процесс. Неудивительно, что многие любители отдыха с удочкой в руках выбирают просторы Пальеозера.

Досуг на Пальеозере

Широкие песчаные пляжи, окруженные елово-сосновым лесом, который наполняет все вокруг пьянительным ароматом хвои – прекрасный выбор для проведения неспешного, размеренного отдыха на природе. Поплавать в кристально чистой (и достаточно прохладной) воде, одновременно любуясь восхитительно красивыми пейзажами, которые старательно создавались природой – это отдельный вид удовольствия. Затем можно отправиться на увлекательную лесную прогулку, где получится не только подышать целебным таежным воздухом, но и пособирать поспевшие, ароматные ягоды и грибы, которыми славятся местные земли.

Для размещения каждый турист может выбрать наиболее удобный вариант согласно своим предпочтениям: на берегу озера находятся оборудованные кемпинги, уютные частные гостевые дома, комфортабельные базы отдыха.

Интересный факт

На западном берегу Пальеозера расположен единственный населенный пункт: старинное карельское село Святнаволок, на территории которого проходили съемки советского детского фильма «Деревня Утка».

Как добраться

Водоем расположен в 90 километрах от Петрозаводска, в удобной транспортной доступности. Вдоль всего восточного побережья озера проходит автомобильная трасса Р-21 «Кола».